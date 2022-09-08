Команда Власова получила Агропромпарк «Казань» в управление еще на 5 лет

На этот раз — без преференции, но по итогам конкурса, где у новой-старой УК не было конкурентов

Управляющая компания АО «Агропромышленный парк «Казань», лишившаяся в феврале этого года преференции на продление договора доверительного управления одноименным имущественным комплексом, вернула себе полномочия. Как стало известно «Реальному времени», МЗИО РТ заключил с УК новый 5-летний договор как с единственным участником электронного аукциона. Победителю удалось избежать конкурентной борьбы, так как заявок от других претендентов не поступило. По мнению участников рынка недвижимости, их могло отпугнуть требование о внесении задатка в 215 млн рублей. «Вряд ли кто-то сможет собрать до начала конкурса такую большую сумму», — отметил гендиректор АН «РеАгентство» Юрий Чикиров.

Осечка, которая «довела» до конкурса

Разрешилась необычная интрига вокруг будущего республиканского АО «Агропромышленный парк «Казань», созданная федеральными антимонопольными органами. Еще в феврале этого года УФАС по РТ отказало Министерству земельных и имущественных отношений РТ в предоставлении преференции на право передачи в доверительное управление имущественного комплекса агропарка АО «Агропромышленный парк «Казань» (далее УК «Агропромышленный парк «Казань», — прим. ред.) сроком на 3 года. Тогда в УФАС по РТ посчитали, что преференция может привести к устранению или недопущению конкуренции на рынке услуг, поэтому уполномоченного собственника в лице МЗИО РТ обязали провести конкурсные процедуры по выбору управляющей компании и заключить договор с его победителем.

Собственно, этот необычный вердикт УФАС по РТ и породил слухи о возможной смене управляющей компании АО «Агропромышленный парк «Казань». Ведь до сих пор управляющая компания получала «эксклюзивное» право непрерывно на протяжении нескольких лет. Неожиданная осечка случилась лишь в этом году, когда после февральского отказа УФАС по РТ на дачу согласия МЗИО РТ вынуждено было сначала заключить краткосрочный договор на один месяц, а потом продлить его на полгода — до 28 августа 2022 года. Почему возник такой ажиотаж, неизвестно. Но 28 августа этого года у АО «Агропромышленный парк «Казань» истекали полномочия по доверительному управлению госимуществом.

Необычный вердикт УФАС по РТ породил слухи о возможной смене управляющей компании АО «Агропромышленный парк «Казань». Фото: Роман Хасаев

Конкурс без конкурса

Теоретически, организатор конкурса мог бы дождаться истечения полномочий, но МЗИО РТ позаботилось о бесшовной «передаче власти». 14 июля, за полтора месяца до окончания полномочий УК, ведомство объявило о проведении открытого электронного аукциона на право доверительного управления госимуществом. Извещение о нем было опубликовано на федеральной площадке torgi.gov.ru, где и должны были пройти торги.

Как следует из извещения о проведении торгов №140722/0050700/01, сформированного 6 сентября этого года, в единый лот включили весь состав недвижимости в виде комплекса зданий агропромышленного парка площадью 58 585,8 кв. м. Официальная оценка стоимости актива в извещении не значится, но если исходить из текущей рыночной цены коммерческой недвижимости в Казани в 125 тысяч рублей за 1 кв. м, то, грубо говоря, получается около 7,3 млрд рублей. Главным предметом открытого аукциона обозначен «ежегодный платеж», а сама сумма обозначена как «нулевая», следует из извещения. Вероятно, это связано с тем, что целевое назначение госимущества было определено как эксплуатация «в целях поддержки отечественных производителей сельскохозяйственной продукции, субъектов малого и среднего предпринимательства». Добавим, что такие условия проведения аукциона согласованы с собственником решением 2212-р от 14 июля 2022 года.

Впрочем, интрига вокруг торгов «умерла» еще до начала торгов. Дело в том, что одним из основных условий участия в аукционе явилось требование о внесении задатка в 215 млн рублей. Единственный, кто смог перечислить такую большую сумму при подаче конкурсной заявки, стала управляющая компания АО «Агропромышленный парк «Казань». Как следует из извещение о проведении торгов №140722/0050700/01, она стала единственным участником торгов, а сам аукцион признан несостоявшимся. «Статус: несостоявшийся с единственным участником», указано в извещении. Возможно, что потенциальных участников отпугнула большая величина задатка, так как в случае проигрыша они рискуют потерять эту сумму. Впрочем, жалоб по ходу проведения аукциона и на его итоги не поступило, отмечено в извещении.



Из-за отсутствия заявок победителем аукциона признали управляющую компанию АО «Агропромышленный парк «Казань». Фото: Максим Платонов

Победитель вышел без борьбы

Из-за отсутствия заявок победителем аукциона признали управляющую компанию АО «Агропромышленный парк «Казань». Именно в этом статусе она обозначена в опубликованном извещении о проведении торгов №140722/0050700/01. Из него следует, что 22 августа МЗИО РТ подписало с ней договор на право доверительного управления. Срок действия — 5 лет. Это на 2 года больше, чем тот первоначальный срок, который запрашивало МЗИО РТ у УФАС по РТ в начале этого года.

Информацию о завершении открытого аукциона по управлению госимуществом подтвердили в УФАС по РТ. «Татарстанским УФАС России установлено, что 14 июля 2022 г. Министерством земельных и имущественных отношений РТ на сайте torgi.gov.ru было размещено извещение №1400722/00507000/01 о проведении аукциона на право заключения договора доверительного управления государственным имуществом, расположенного по адресу: г. Казань, ул. Аграрная», — сообщили в пресс-службе УФАС по РТ.

Заявки принимались до 5 августа. АО «Агропромышленный парк «Казань» подал заявку на участие в аукционе 28 июля. «Протоколом заседания комиссии по рассмотрению заявок претендентов на участие в аукционе от 8 августа 2022 г., в соответствии с п. 129 Приказа Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 г. №67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса аукцион признан несостоявшимся ввиду подачи только одной заявки АО «Агропромышленный парк «Казань».



При таких обстоятельствах законодательство разрешает заключать договор с единственным участником торгов, пояснили в УФАС по РТ. «Согласно п. 151 Приказа ФАС России №67, в случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе либо признания участником аукциона только одного заявителя, с лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, в случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, а также с лицом, признанным единственным участником аукциона, организатор аукциона обязан заключить договор на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в аукционе и документацией об аукционе, но по цене не менее начальной (минимальной) цены договора (лота), указанной в извещении о проведении аукциона».

Повторный аукцион, похоже, был бы бессмысленным занятием при величине задатка в 215 млн рублей. Участники рынка коммерческой недвижимости Казани расценили проведенный аукцион «нерыночным». «Вряд ли кто-то сможет за короткое время до начала конкурса собрать такую сумму денег для задатка», — отметил гендиректор АН «РеАгентство» Юрий Чикиров. По его мнению, организаторы оказались в концептуальном тупике. «Если комплекс должен выполнять общественную функцию, обеспечивать фермеров доступными торговыми местами для реализации своей продукции, тогда управляющая компания не должна гнаться за прибылью. Если это сугубо коммерческий торгово-складской объект, тогда конкурс по выбору УК должен проходить на рыночных условиях», полагает он.

«Это не первое мероприятие, просто раньше давали преференцию»

Генеральный директор АО «Агропромышленный парк «Казань» Олег Власов подтвердил «Реальному времени», что договор с МЗИО РТ на новый 5-летний срок подписан. «Это не первое мероприятие, просто раньше давали преференцию, а сейчас прошли [через конкурс], ничего кардинального в этом нет», — прокомментировал он результаты аукциона. По его словам, задаток в 215 млн будет им возвращен, так как государство заключило с ним договор.

С началом нового 5-летнего цикла управления управляющая компания перейдет к заключению новых договоров с арендаторами парка. Как сообщил Олег Власов, на этот раз собственник повысил требования к получению дохода от предоставления площадей в аренду. А именно УК предстоит выплачивать государству определенный процент от выручки, а не от прибыли, как в прошлом году. По предварительным подсчетам Олега Власова, итоговые суммы окажутся больше, чем прежде. «Какой процент от выручки, не могу точно сказать. Но раньше процент [исчислялся] от прибыли. Мы считали, сейчас у нас получается больше, чем в предыдущие годы», — сообщил он.

«Это не так, чтобы нам передали имущество бесплатно»

Генеральный директор АО «Агропромышленный парк «Казань» Олег Власов предостерег от заблуждений о том, что арендные ставки формируются произвольно. «Это не так, чтобы нам передали имущество бесплатно, и вы как хотите управляйте. Нет. Государство говорит о том, что мы должна развивать этот комплекс, должны оказывать услуги сельхозпроизводителям, но мы должны в том числе перечислять доход государству», — пояснил он. Отметим, что по итогам 2021 года АО «Агропромышленный парк «Казань» заработало выручку в 87 млн рублей и чистую прибыль — в 17,8 млн рублей. Какой доход получило МЗИО РТ неизвестно.

Представитель интересов компании ООО «ЧБ» Алексей Кокурин (арендует площади в агропарке) сообщил «Реальному» времени, что с подписанием нового договора арендные ставки для них поднялись на 10%. «Мы заключили новый договор на основании преимущественного права, выиграв ранее торги. Для нас ставка поднялась на 50 рублей за 1 кв. м. Насколько она адекватна по сравнению с другими, не знаю. Допускаю, что и для остальных арендаторов цена повысилась, но точной информации у меня нет».

Гендиректор АО «Агропромышленный парк «Казань» Олег Власов сообщил, что льготы по аренде будут сохранены для сельхозпроизводителя. «Если вы действительно выращиваете свой урожай, то агропарк предоставляет скидку на все услуги до 20%», — сказал он. При этом расширять торгово-складские площади агропарк не планирует. «Решение провести капитальные изменения здания принимает собственник. Кардинальных изменений по перестройке здания, к примеру, с трех до пяти этажей не планируется. А что касается технологических внутренних преобразований, то они выполняются каждый год», — сообщил он.

Председатель Ассоциации фермерских хозяйств, член совета директоров АО «Агропромышленный парк «Казань» Камияр Байтемиров высказал сожаление, что агропромпарку так и не удалось наладить оптовую реализацию фермерской продукции, о чем мечтали владельцы частных подворий. По его словам, совет директоров АО «Агропромышленный парк «Казань» под председательством замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Наиля Залакова, вероятно, соберется в конце сентября для утверждения кандидатуры гендиректора на новый срок. МЗИО РТ должно выдвинуть и согласовать кандидатуру с правительством МЗИО РТ. Кто им станет пока неизвестно, но скорее всего, свой пост сохранит действующий руководитель, полагает председатель Ассоциации фермерских хозяйств РТ.