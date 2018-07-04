ООО Агропромышленный парк Казань
Общая информация
Агропарк «Казань» — многофункциональный технологичный комплекс, деятельность, которого направлена на поддержку и развитие малых и средних форм предпринимательской деятельности в области сельского хозяйства.
Общая площадь Агропарка превышает 8 га. Площадь основного здания составляет более 50 тыс. кв.м. В здании размещены:
цеха для переработки сельхозпродукции (10 модулей — 7130 кв.м),
складские помещения, морозильные камеры (4000 кв.м),
пекарня (230 кв.м),
торговый зал (424 рабочих места — 14 тыс. кв.м.),
кафе (100 посадочных мест — 700 кв.м),
гостиница ( 37 номеров — 3800 кв.м. всего ),
административные офисы (от 18 до 91 кв.м).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: Казань, ул. Аграрная, 2
- Телефон: +7 (843) 237- 62-52
- Email: info@agroprompark-kazan.ru
- Сайт: http://agroprompark-kazan.ru
Дата последнего обновления: 04.07.2018