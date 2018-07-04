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ООО Агропромышленный парк Казань

Торговля, Розничная торговля
ООО Агропромышленный парк Казань

Общая информация

Агропарк «Казань» — многофункциональный технологичный комплекс, деятельность, которого направлена на поддержку и развитие малых и средних форм предпринимательской деятельности в области сельского хозяйства.

Общая площадь Агропарка превышает 8 га. Площадь основного здания составляет более 50 тыс. кв.м. В здании размещены:

цеха для переработки сельхозпродукции (10 модулей — 7130 кв.м),

складские помещения, морозильные камеры (4000 кв.м),

пекарня (230 кв.м),

торговый зал (424 рабочих места — 14 тыс. кв.м.),

кафе (100 посадочных мест — 700 кв.м),

гостиница ( 37 номеров — 3800 кв.м. всего ),

административные офисы (от 18 до 91 кв.м).

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: Казань, ул. Аграрная, 2
  • Телефон: +7 (843) 237- 62-52
  • Email: info@agroprompark-kazan.ru
  • Сайт: http://agroprompark-kazan.ru

Дата последнего обновления: 04.07.2018

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