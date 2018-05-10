Власов Олег Геннадьевич
Общая информация
Родился 21 марта 1962 года в Менделеевске.
Образование:
1984 год — Российский заочный институт текстильной и легкой промышленности, по специальности «экономика и управление»
Трудовая деятельность:
С 1986 — 1988 гг. — работал в отделе по обслуживанию приборов Новоменделеевского химического завода.
С 1988 — 1990 гг. — директор фонда молодежной инициативы райкома ВЛКСМ.
В 1992 г. — директор производства продуктов питания советско-чешско-словацкого совместного предприятия «Менде-Росси».
С 1996- 1998 гг. — директор производственного комбината российско-татарстано-австрийского совместного предприятия ООО «Менде-Росси».
С 1998 — 2000 гг. — заместитель генерального директора по экономическим вопросам ООО «Спецстрой».
С 2000 — 2004 гг. — директор ООО «Управление общественного питания „Нефтехим“.
С 2004 — 2005 гг. — заместитель генерального директора по социальным вопросам и связям с общественностью ОАО „Нижнекамскнефтехим“.
С 2005 — 2006 гг. — глава администрации Нижнекамского района и города Нижнекамска Республики Татарстан.
В 2006 г. — глава муниципального образования „Нижнекамский муниципальный район“.
С 2006 — 2011 гг. — заместитель министра торговли и внешнеэкономического сотрудничества Республики Татарстан.
С 2011 — 2013 гг. — заместитель начальника „Главного инвестиционно-строительного управления РТ“.
С 2013 г. — генеральный директор ОАО „Агропромпарк “Казань».
Заслуженный экономист РТ.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420061, г. Казань, ул. Аграрная, 2
- Телефон: 7(843) 237-62-52
- Email: info@agroprompark-kazan.ru
- Сайт: www.agroprompark-kazan.ru
Дата последнего обновления: 10.05.2018