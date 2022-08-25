Владельцу участка на месте «Акчарлака» разрешили жилую высотную застройку

Землю под бывшим «Акчарлаком» перезонировали

Девелоперская компания ГК «Новастрой» — новый собственник земли на ул. Н. Ершова, где ранее был знаменитый казанский ресторан «Акчарлак», — получила возможность построить здесь высотное жилье. Казгордума своим решением внесла изменения в Правила земплепользования и застройки, переведя участок в территориальную зону смешанной жилой и общественной застройки (ОЖ). В этой зоне разрешено возводить многоквартирные дома высотой до 100 метров — это жилые высотки в пределах 33—35 этажей.

— Внести в Правила землепользования и застройки г. Казани, утвержденные решением Казанской городской думы от 16.08.2021 №5-8, следующие изменения: 1.1. на карте градостроительного зонирования (территориальных зон) изменить границы территориальной зоны размещения объектов общественно-делового назначения (ОД) (контур №6), увеличив для земельного участка кадастровый номер 16:50:050148:35 площадью 10362 кв.м по ул. Николая Ершова Советского района г. Казани территориальную зону смешанной жилой и общественной застройки (ОЖ), — говорится в решении КГД от 18 августа 2022 г.

«Это будет сенсация на рынке Казани»



«Реальному времени» в компании подтвердили планы по строительству жилого комплекса на участке, но поделиться деталями обещали позднее.

— Да, на участке «Новастрой» планирует строительство нового жилого комплекса бизнес-класса. Это будет сенсация на рынке Казани, — сообщила коммерческий директор ГК «Новастрой» Антонина Дарчинова.

Участок площадью в 1 гектар был выкуплен застройщиком у семьи Айрата и Ильшата Хайруллиных, которые ранее планировали возвести на этом месте 40-этажный небоскреб. Но проект 165-метровой башни долго не могли реализовать, он требовал возведения транспортной развязки и решения других инфраструктурных вопросов. В итоге территория пустовала 11 лет, пока землю не продали ГК «Новастрой».



На момент сделки сообщалось, что новый собственник земли планирует построить здание высотой до 25 этажей, причем, будет ли оно жилым, поначалу было неизвестно. Участок относился к общественно-деловой зоне, и тогда многие эксперты рынка недвижимости сомневались, что его удастся перезонировать. Кадастровая стоимость земли оценивается в 81,2 млн рублей.

Прежние владельцы участка, семья Хайруллиных, планировали возвести на этом месте и вовсе 40-этажный небоскреб. Источник: эскизный проект

Бенефициары ГК «Новастрой» — Тимур Файзутдинов (60%) и Марат Галимов (40%). Есть информация, что сделку по выкупу земли прокредитовал банк «Дом.РФ». Компания строит в Казани комплекс «Максат», квартал «Достояние» в Осиново и еще ряд жилищных комплексов в Новой Туре, Сокурах и на Высокой Горе.

Как ранее писало «Реальное время», на соседнем смежном участке в Казани планируется построить новое здание Республиканского кожвендиспансера. Проект семиэтажного комплекса РККВД разрабатывает «Татинвестгражданпроект». В здании будут круглосуточный стационар на 40 коек, в том числе с детскими койками, дневной стационар на 20 коек, физиотерапевтическое и консультативно-диагностическое отделения, учебные и вспомогательные помещения, подвал для обслуживающего персонала, помещений медицинского и хозяйственного назначения.

Василя Ширшова