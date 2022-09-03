Галина Ахмерова: «Молодежи проще пойти в ту или иную сферу, зная, что именно их там ждет»

Эксперт рынка труда — о проблеме 40% выпускников школ России, которые так и не определились с выбором пути

Фото: Максим Платонов

На этой неделе в России начали учебный год свыше 1,1 миллиона первокурсников. При поступлении у них особой популярностью пользовались IT-специальности. Абитуриенты со всей страны подали на них более 1,5 млн заявлений, и все бюджетные места по ним, а это больше 24,5 тысячи, были закрыты. Тем не менее еще весной свыше 40% российских выпускников школ не знали, куда поступать. О проблеме выбора профессионального пути в авторской колонке для «Реального времени» пишет основатель фонда развития доступности современного образования «Дарвин», бывший топ-менеджер «БАРС Груп» и создатель мобильного приложения по профориентации подростков Round Галина Ахмерова.

Какую профессию выбрать?

Более 40% опрошенных весной одиннадцатиклассников в России не определились с выбором своего профессионального пути.

«42% школьников, учащихся в 11-м классе, на данный момент не определились с профессией и не знают, кем хотят стать в будущем. 30% отмечают, что уже выбрали свое призвание. 28% подростков считают, что планировать в текущей ситуации не стоит, так как жизнь слишком непредсказуема», — сообщалось в материалах образовательной компании Maximum Education.

Всего лишь одна треть выпускников определились с профессией, и из них 21% выбрали творческую профессию, 17% выбрали направление информационных технологий, 9% видели себя в психологии, 7% учеными и по 6% предпочли быть медиками, педагогами, юристами.

Фото: realnoevremya.ru

Таким образом, мы получаем 70% школьников, которые либо не определились с профессией, либо не видят в этом смысла. К прошлой статье было много комментариев о том, что молодежь не хочет быть инженерами из-за низкой заработной платы, но вот чистая статистика, которая показывает, что проблема не в зарплате инженера, а в том, что ребята просто не знают, куда им идти и кем быть.

«Школа в первую очередь готовит к сдаче ЕГЭ»

Это связано с тем, что большинство выбирают специальность, исходя из набора ЕГЭ, которые они смогут сдать на более высокие баллы. Школа сегодня в первую очередь готовит к сдаче единого экзамена, а не к тому, чтобы выпускники были готовы ко взрослой жизни и понимали, кем хотят быть на самом деле.

Для помощи и подсказки направления есть мы, неравнодушные взрослые, и профориентационные программы. Приложение Round позволяет школьникам попробовать разные направления, пройти микроленинг и уже быть погруженными в среду. Молодежи будет проще пойти в сферу, зная, что именно ее там ждет.

Фото: Роман Хасаев

Связь школа — ссузы/вузы — работодатель очень важна и необходима в современных реалиях. Так как именно работодатель является самым заинтересованным лицом в этой цепочке. Уже в сентябре — октябре мы организуем Round fest: tech, который соберет разные технологические компании, чтобы заявить о себе будущим потенциальным работникам и заинтересовать молодое поколение.

Учитывая, что статистика показывает, что 70% школьников не знают, куда им податься, начало учебного года — это прекрасная возможность, чтобы показать им разные направления.

Галина Ахмерова