Галина Ахмерова: «Главным заинтересованным лицом должен выступать работодатель»

Эксперт рынка труда — о проблеме недобора на бюджетных местах в российских технических вузах

Фото: Ринат Назметдинов/realnoevremya.ru

Во многих российских вузах этим летом не смогли закрыть бюджетные места. «В университете недобор 320 человек! Очень волнуют физики — не занято 13 мест. Если кто-то не поступил, куда хотел, приходите к нам. Наши выпускники работают в РАН, на космических предприятиях», пост с призывом к абитуриентам опубликовал в соцсетях один из университетов страны. О причинах провала приемной кампании и нежелании молодежи идти учиться по техническим и инженерным специальностям в авторской колонке для «Реального времени» рассуждает основатель фонда развития доступности современного образования «Дарвин», бывший топ-менеджер «БАРС Груп» и создатель мобильного приложения по профориентации подростков Round Галина Ахмерова.

Связка: «школа — ссуз/вуз — бизнес — родители»

Недобор в вузах на бюджетные места — это неожиданный поворот для системы образования. В основном это технические и инженерные специальности. Молодое поколение не хочет идти учиться на инженеров, хотя это так необходимо для страны. На мой взгляд, основная причина в том, что они недостаточно осведомлены о возможностях этих отраслей.

Хочу процитировать слова директора Института развития образования НИУ ВШЭ, кандидата экономических наук, профессора Ирины Абанкиной:

«Вузы увеличили контрольные цифры приема, но не подумали о том, как выпускникам трудоустроиться. Очевидно, что имеет место несогласованность живого спроса на рынке труда и набора в вузы».

Я всегда говорю про длинную связку «школа — ссуз/вуз — бизнес — родители».

Фото: Дмитрий Резнов

Организовывать практику не для галочки

Если мы хотим, чтобы не было диспропорции между соискателями и реально нужными для бизнеса профессиями, как происходит сейчас, важно вместе со школой/кружками/онлайн-площадками вести работу с 6—7 классов. Именно это является целью нашего приложения Round.

Отсутствие взаимодействия приводит к кадровому голоду в одних отраслях и к переизбытку кандидатов в других. Привести эту систему к балансу можно, если каждый из участников процесса будет осознавать себя как звено общей цепочки и смотреть на полную картину. Важно не только то, чему учат в вузах, но и то, какой опыт получил студент до поступления и что его ожидает после выпуска.

Главным заинтересованным лицом должен выступать работодатель. А вузам в свою очередь важно налаживать партнерские связи каждого факультета с рядом партнеров-работодателей и организовывать практику студентов не для галочки в учебной ведомости, а для реализации учащихся на рабочих местах.

Фото: Сергей Афанасьев

Работаем над повышением интереса у подростков

Мы тесно работаем с такими крупными компаниями, как «Норникель», «Русал», КАМАЗ, «Татнефть», и по откликам в нашем приложении и на мероприятиях понимаем, что специальности в этих отраслях не привлекают молодежь так, как хотелось бы, поэтому совместно с компаниями работаем над повышением интереса у подростков.

Ближайшим большим мероприятием будет Round fest: TECH, который будет посвящен технологиям и их развитию в разных областях, преимущественно в промышленности.

Запланировали этот фестиваль на начало учебного года, чтобы у будущих студентов было время попробовать, познакомиться ближе и понять, что из себя представляют эти самые технические специальности.

Галина Ахмерова