Стартовал мужской чемпионат мира по волейболу

Время, когда России будет максимально больно

Матчем Бразилии и Кубы стартовал чемпионат мира по волейболу среди мужских команд. Он должен был проходить в России, но в качестве хозяев нас заменили Польша и Словения, а в качестве участника — Украина. Журналист «Реального времени» Джаудат Абдуллин рассказывает о первом чемпионате мира по игровому командному виду спорта, который наша страна пропускает.

Сплошной символизм совпадений

Сборную России на турнире заменит Украина, которая проведет свой стартовый матч с Тунисом в рамках группы А. Хозяева ЧМ вступят в борьбу на следующий день, Польша сыграет в группе С с Болгарией, а Словения с Германией в группе D. Это против всех правил, поскольку чемпионат мира должен открываться матчем хозяев. Любопытно, что в футболе до 2002 года действовало правило, что стартовый матч проводит действующий чемпион мира, и это позволило избежать обид на ЧМЯК, чемпионат мира, который впервые в истории проводился в двух странах — Японии и Южной Корее.

Мировой чемпионат должен был стартовать матчем в России, но Международная федерация заменила ее на Украину. Никакой символичности в замене нет, Украина шла первая по рейтингу, к примеру, на молодежном чемпионате мира нас заменила Латвия, на баскетбольном чемпионате Европы в сентябре заменит Черногория, на женском волейбольном ЧМ место россиянок займет Хорватия. Кстати, женский ЧМ, который стартует вслед за мужским, также пройдет наполовину в Польше, плюс Голландии.

Нет символичности и в том, что председателем оргкомитета ЧМ-2022 был заместитель мэра Москвы Александр Горбенко, родившийся 60 лет назад в Славянске, Донецкой области. Жеребьевка соревнований была проведена почему-то во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Девять месяцев спустя, после этого события, она заявила о разводе с Алишером Усмановым. Наконец, последнее интервью для сайта оргкомитета ЧМ было опубликовано с одной из звезд мирового волейбола Тине Урнаутом 23 февраля, за день до начала СВО. Все бы ничего, но Урнаут представляет Словению, куда и был перемещен ЧМ. Символичности нет, но частота совпадений, честно говоря, удивляет.

Чемпионат должен был проходить в России, но в качестве хозяев нас заменили Польша и Словения, а в качестве участника — Украина. Фото vk.com/rusvolleyteam

Латвия и Украина, Хорватия и Черногория, которые меняют Россию в разных игровых видах спорта на в разных ЧМ 2022 года, все входят в число недружественных стран. Но не надо тешить себя иллюзиями, что кто-то будет скучать по сборным России и в тех странах, где отношение к нам достаточно позитивное. Например, Сербия, которая оказалась в одной группе на ЧМ-2022, и вместо мощного конкурента получила гораздо более слабую Украину. Вспомните, много ли было переживающих за Югославию, когда на футбольном ЧЕ 1992 года ее в последний момент заменила Дания. Когда в 1995 году Сербия вернулась из спортивной изоляции, она первым же делом выиграла ЧЕ по баскетболу. Нет, в России тогда в большинстве своем радовались за датского андердога в футболе, а в баскетболе переживали за бывших соотечественников литовцев, оспаривавших с Сербией золото в финале.

Украина стартует на ЧМ и готовится к началу чемпионата страны

История волейбольных чемпионатов подсказывает, что форс-мажоров ранее случалось много, подчас приходилось заменять до четырех потенциальных участников. Даже замены сборных враждующих стран производились, когда перед ЧМ-1974 поменяли Тайвань на Китай, причем и среди мужских и среди женских сборных. Но такого, чтобы приходилось менять и участника чемпионата и его организатора не было никогда.

Касаемо оптимального состава, Украина недосчиталась двух легионеров — Дмитрия Теременко и Яна Ерещенко, который, покинув красноярский «Енисей», нашел себе место в чемпионате ОАЭ. На сборы вызывался третий легионер Дмитрий Виецкий, но не попал в окончательный состав.

Все перечисленные волейболисты ранее играли в чемпионате России как и попавшие в конечный состав Илья Ковалев («Газпром-Югра»), Юрий Синица («Югра-Самотлор»), Виталий Щитков («Тюмень»). Из актуальных легионеров в команде — Олег Плотницкий (Италия), Андрей Тупчий, который из чемпионата Казахстана перешел в Сербию, Тимофей Полуян (ОАЭ).

Сборная Украины. Фото SPORT.PL

Чемпионат страны планируют из восьми команд

Основная масса сборников выступает за самый главный волейбольный новодел страны — «Эпицентр-Подоляны» из Городка, Хмельницкой области, который перекупил лучших игроков конкурента из Львова — Брову, Дрозда, Кисилюка, Семенюка (все они сейчас в сборной), плюс Фомина и собрал в свои ряды игроков из-за рубежа. Название «Эпицентра» есть даже на футболках сборной Украины, поскольку эта компания уже 3 года, как титульный спонсор национальной команды.

Главный соперник «Эпицентра-Подоляны» — разоренный его селекционерами «Барком-Кожаны» из Львова. Команду тренирует главный тренер сборной Угис Крастыньш из Латвии, и она планировала уже в следующем году поменять чемпионат Украины на Польшу, поэтому на исход ведущих волейболистов в стан конкурента реагировала достаточно спокойно. Сейчас же планам не суждено осуществиться, поскольку Львов планирует остаться в числе участников чемпионата Украины.

До последнего момента в команде играл и воспитанник казанского волейбола Александр Дьячков, но затем он перебрался в Кемерово. Любопытно, что один из его соперников по чемпионату Украины, Ник Сотник из «Решетиловки», стал бойцом теробороны.

Названные команды и еще пять коллективов собираются стартовать в новом чемпионате страны, все матчи которого планируют провести в столице Закарпатья Черновцах. По сути, это будет домашняя арена для команды из Харькова, которая планирует размещаться в Черновцах. Столько же команд — восемь — запланировано в качестве участниц женского чемпионата.

Основная масса сборников выступает за самый главный волейбольный новодел страны — «Эпицентр-Подоляны». Фото sportarena.com

Удивительный Катар

Сенсация международного волейбола 2018 года — это 4-е место Катара на Азиатских играх, после выигрыша в четвертьфинале у Японии. Катар, кстати, дебютирует на чемпионате мира в России, и болельщикам нужно заранее привыкать к несвойственным для арабской страны фамилиям. Васич, Джукич, Ивович, братья Стефановичи, Аднан Белополяк, это продукт стран бывшей Югославии. Гояну, Ренан Рибейро и Тьяго Гимараеш — бразильцы, плюс Борислав Георгиев из Болгарии, и это еще не все натурализованные игроки. С другой стороны, можно отметить, что команда эта не наспех собранная, она состоит из волейболистов, которые уже давно играют в чемпионате страны, будучи не востребованными у себя на родине. Капитан сборной Ренан Рибейру в Катаре с 2011 года, как и Илия Ивович, «Аль Вакра» (там еще играет россиянин Богдан Гливенко). Милош Стеванович и Боян Джукич с 2012 года, как и Гояну, который сейчас играет во французском «Туре», и этой зимой поспособствовал победе своей команды над итальянской «Моденой» в Кубке ЕКВ. Борис Георгиев «ВК Полис» — с 2013-го, Марко Стеванович и Никола Васич — с 2014-го. Васич выступает за «Аль Ахли» вместе с россиянином Алексеем Спиридоновым, Милош Стеванович, как и россиянин Вячеслав Тарасов, в «Аль Райане», Белополяк, Джукич, Марко Стеванович и Рибейру играют за «Аль Араби». Плюс в этой стране еще несколько россиян, включая экс-украинца Константина Бакуна.

К чему этот экскурс в катарский волейбол? В том числе для того, чтобы предотвратить шапкозакидательские настроения. К примеру, в 2015 году мужская сборная Катара по гандболу стала серебряным призером чемпионата мира. Комплектование Катара происходило по тому же принципу, когда собирали легионеров, долго выступавших в стране, при этом чемпионат Катара по гандболу куда менее силен, чем волейбольный, где собираются звезды первой величины.

«Русский след»

В отсутствие сборной России, можно поискать пресловутый «русский след» во многих волейбольных сборных мира. Самый любопытный, конечно же, блокирующий сборной Канады Дэнни Демьяненко, родители которого сбежали с советской Украины в начале 40-х. Потом «что-то пошло нет так», и Демьяненко теперь темнокожий.

В Канаде популяризировал волейбол Ефим Чулак. Уроженец Гагаузии, воспитанник двух челябинских тренеров — Юрия Зачерновского (у него тренировался Анатолий Порошин, который и воспитал Вадима Хамутцких) и Юрия Макарова, после развала СССР переехал в Израиль, где работал с местной сборной, а оттуда в Канаду, где устроился страховым агентом и способствовал развитию волейбола в Монреале.

Или же Австралия, за которую играли уроженец Ташкента Григорий Сукочев и уроженец Свердловска Игорь Юдин, со сборной работал Марк Лебедев, а единственное золото в волейболе (2000 год, пляжный волейбол, Натали Кук и Керри Потхарст) — это, в том числе, и старания его брата Алексея Лебедева.

Владимир Алекно руководил сборной Ирана на Олимпиаде-2020. Фото REUTERS

Нынешними своими успехами Иран в первую очередь обязан окончанию кровопролитной войны 1980—1988 годов с Ираком, из-за которой страна надолго выбывала из волейбольного сообщества. Дебютировав на ЧМ-1970, во второй раз сыграла только в 1998 году, после окончания войны. Но косвенно к иранским успехам причастны успешно работавшие там советские и российские тренеры. Иван Бугаенков провел там целых 13 лет, с 1992 по 2005 год. Андрей Патраков, а с 2006 года экс-ленинградец Сергей Грибов многое сделали для подъема волейбола в стране. Ну и мы помним, что Владимир Алекно руководил сборной Ирана на Олимпиаде-2020.

«Реальное время» рассказывало о том, как Сербия, выступавшая тогда еще под флагом Югославии, оказалась в спортивной изоляции, сочетавшейся с развалом страны, и успешно преодолела все сложности того этапа. Сейчас же эти составные — международная изоляция и происходящий развал страны оказались поделены между Россией и Украиной. Волейболисты жовто-блакитной находятся в самой сложной ситуации по сравнению с остальными видами спорта, поскольку оказались перед необходимостью организовывать сборы и тренировочный процесс целой группе спортсменов. Поэтому стартующий ЧМ станет дополнительной возможностью понаблюдать за тем, как сборная подготовилась к турниру в максимально некомфортных для этого условиях.

Джаудат Абдуллин