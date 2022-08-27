День в истории: у Татарстана есть гимн, метрополитен и музей Дуровой

Чем примечательна дата 27 августа?

Сегодня, 27 августа, в России отмечают День отечественного кино, а в мире Международный день бокса. 27 августа императрица Елизавета издала указ о запрете взяток среди чиновников, был создан футбольный клуб «ЦСКА», вышло в свет первое издание Книги рекордов Гиннесса, правительство Татарстана утвердило положение о Государственном гимне республики, в Казани запустили метро, а в Елабуге открыли музей Дуровой. Родились философ Георг Вильгельм Фридрих Гегель, писатель Теодор Драйзер, основатель фирмы «Роллс-Ройс» Чарльз Роллс, лыжница Любовь Баранова. Умерли книгопечатник Иван Харитонов, художник Тициан, драматург Лопе де Вега, актриса Ия Савина. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Открыли метро

27 августа 1927 года умер Иван Харитонов. Ученик наборщика в типографии Казанского университета, он прекрасно овладел татарским языком, поэтому, став управляющим частной типографии В.Г. Вечеслава, напечатал за 12 лет 225 татарских книг, а в начале XX века в его собственной типографии было выпущено значительное количество казанских газет и журналов на татарском. Харитонов напечатал татарский букварь «Буләк» и разработал свой модифицированный арабский шрифт. Тукай писал в стихотворении «Сабит учится читать»: «По-да-рок, — чуть прерывисто, раздельно, по слогам — От дя-ди Харитонова», — читает мальчуган».

Фото: wikipedia.org

27 августа 1993 года кабинет министров Республики Татарстан утвердил положение о Государственном гимне республики. Согласно документу, гимн является символом, выражающим суверенитет республики. Долг каждого татарстанца — уважать его. В положении указывается перечень мероприятий и церемоний, где гимн Татарстана должен звучать.

27 августа 1993 года в Елабуге открылcя единственный в России мемориальный дом-музей кавалерист-девицы Надежды Дуровой, офицера Русской императорской армии, героя Отечественной войны 1812 года. В 1958-м на стене дома, в котором она прожила последние годы, установили мемориальную доску. Решение о создании музее было принято в 1983-м, когда в городе отмечали 200-летие со дня рождения Дуровой, тогда же прошла научно-практическая конференция и состоялся митинг.

Фото: localway.ru

27 августа 2005 года в Казани открыли метрополитен. Тогда участок состоял из пяти станций — от «Кремлевской» до «Горок». Первыми пассажирами казанской подземки стали президент России Владимир Путин, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и президент Татарстана Минтимер Шаймиев. Уже через 2 часа после прохода поезда с высокими гостями метрополитен открыли для общего пользования.

27 августа 2021 года «Реальное время» писало, что шокирующая находка — человеческие кости на пляже рядом с татарстанским гостиничным комплексом «Камский трофей», как выяснилось, не такая уж и необычная. На территории республики и ее столицы достаточно старых некрополей, которые никак не защищены ни от разграбления, ни от естественного разрушения, ни от застройки.

Фото: Прокуратура РТ

Запретили взятки

27 августа 1760 года императрица Елизавета Петровна издала указ, запрещающий государственным служащим брать взятки. «Ненасытная жажда корысти дошла до того, что некоторые места, учреждаемые для правосудия, сделались торжищем, лихоимство и пристрастие — предводительством судей, а потворство и опущение — одобрением беззаконникам», — укоряла подданых государыня. До этого с коррупцией боролся ее отец — Петр Первый. В целях предупреждения взяточничества и других корыстных злоупотреблений по службе он ввел новый порядок прохождения государственной службы для воевод, которые не могли находиться на этой должности более двух лет, при нем была введена уголовная ответственность и для взяткодателей. При Елизавете же нечистые на руку чиновники по ее указу переводились на другую службу, понижались в чине и в редких случаях увольнялись.

27 августа (по новому стилю) 1911 года был основан футбольный клуб ЦСКА. Именно в этот день в Обществе любителей лыжного спорта (ОЛЛС) была организована футбольная секция. На базе этой футбольной секции было сформировано три команды, которые в том же году впервые приняли участие в чемпионате Москвы в классе «Б». 14 (27) августа 1911 года был сыгран первый официальный матч команды ОЛЛС с клубом «Вега». Матч закончился победой футболистов ОЛЛС со счетом 6:2. В 1916 году команда завоевала первое место в Казанской лиге (первенстве команд, располагавшихся в дачных местностях вдоль Казанской железной дороги) и вышла в класс «А» чемпионата Москвы, где выступала до 1922 года. Годом рождения нынешней команды ЦСКА считается 29 апреля 1923 года, когда на базе ОЛЛС образовалась армейская команда ОППВ (Опытно‑показательная площадка Всевобуча, а несколько позднее — Опытно‑показательная площадка Военведа). Центральным событием спортивного праздника, посвященного открытию ОППВ, стала официальная футбольная встреча на первенство столицы, когда на футбольное поле сокольнического стадиона впервые выбежали игроки с новой для москвичей эмблемой — «ОППВ». Эта памятная дата утверждена приказом Министра обороны СССР как день рождения Центрального спортивного клуба армии.





Фото: wikipedia.org

Родился Гегель

27 августа 1770 года в Штутгарте, в герцогстве Вюртемберг родился немецкий философ Георг Гегель. Полное имя — Георг Вильгельм Фридрих Гегель. Семилетним мальчиком его отдали в местную гимназию, за время обучения в которой он не раз демонстрировал способности в области истории и изучения древних языков. В 1788 году Гегель становится студентом богословского факультета Тюбингенского университета. Позже, работая домашним учителем в богатых семействах сначала в Берне, затем во Франкфурте-на-Майне, Гегель сделал первые наброски собственной теории, которая впоследствии оформилась в цельную философскую систему. Получение наследства в 1799 году после смерти отца изменило его биографию: Гегель мог не заботиться о заработке и заняться академической деятельностью. Он выслал в Йенский университет тезисы и диссертацию «Планетные орбиты». В 1801 году ему выдали разрешение на чтение лекций, поэтому он приехал в Йену и стал преподавателем философии. Студенты поначалу не особенно его любили, но публикации и слава неординарного мыслителя сделали Гегеля популярным.

27 августа 1955 года в Великобритании вышел в свет первый экземпляр Книги рекордов Гиннесса. В 1759 году Артур Гиннесс открыл в Дублине свою первую пивоварню. На одном из званых ужинов директор-распорядитель пивной компании «Гиннесс» Хью Бивер затеял в обществе охотников спор, пытаясь доказать, что золотая ржанка — самая быстрая птица в Европе. Через 3 года дебаты на тему, кто летает быстрее, ржанка или шотландская куропатка, возникли вновь. Кто-то из присутствующих предложил создать достоверный источник информации, в котором бы содержались разные неоспоримые факты. Идею сразу же одобрило руководство компании. Младший пивовар «Гиннесс» Крис Чэтуэй порекомендовал людей, подходивших на роль авторов такого источника — братьев-близнецов Норриса и Росса Макуиртеров, которые позже открыли свое информационное агентство. Первое издание Книги рекордов Гиннесса появилось в Лондоне. Оно называлось «Книга превосходных степеней. О самом высоком и самом низком, большом, маленьком, быстром, старом, новом, громком, горячем, холодном, сильном». Книга содержала 198 страниц. Было выпущено сразу несколько тысяч экземпляров. На работу над книгой ушло больше года. Сейчас Книга рекордов Гинесса издается ежегодно тиражом свыше 80 миллионов экземпляров на 40 языках, продается более чем в 100 странах мира. В разных уголках Земли создали специально уполномоченные комиссии, которые занимаются освидетельствованием новых рекордов и выдачей специальных дипломов.