«Спартакиада сильнейших — это отличная инициатива»

Главный тренер «Синтез-УОР» Евгений Ярощук о главном старте года в России

Спартакиада сильнейших в самом разгаре, и одним из самых интересных турниров в программе игровых командных видов спорта неожиданно оказался старт ватерполистов. Интересным — по сравнению с позорными стартами баскетболистов, невнятной целью турнира по хоккею на траве, дополнительной нагрузкой, которую будет таить в себе турнир по регби-7. На эти и другие темы спортивная редакция «Реального времени» пообщалась с главным тренером команды «Синтез-УОР» Евгением Ярощуком.

«Влад Сергеев выбил из состава «Синтеза» Кострова»

— Евгений, что скажете по поводу хода Спартакиады сильнейших?

— Замечу со своей колокольни, что, к сожалению, составы на Спартакиаду ограниченные, и два наших игрока Даниил Иванов и Замир Мирзиев расстроились от факта непопадания в спартакиадный состав. Они уже подписали контракты с основной нашей командой, здорово поработали на сборах, прогрессировали, как и свои партнеры Владислав Сергеев, Адель Аухадеев и Аскар Махиянов, но возможность заявлять только 13 человек на турнир не позволила им сыграть. Хотя Мирзиеву было бы сложно еще и в плане амплуа, он стал бы третьим, после Сергея Лисунова и Никиты Деревянкина. Сейчас Иванов и Мирзиев работают в «Синтез-УОР», я их успокаиваю тем, что их время еще придет.

— А вот Сергееву повезло в том плане, что у «Синтеза» нет второго голкипера.

— Не соглашусь. Думаю, что он своей игрой «выбил» из состава Евгения Кострова. КПД Сергеева по сезону приближался к 70 процентам, и мы, тренеры синтезовской спортшколы, все очень рады за парня, и за решение, принятое администрацией клуба об омоложении первой команды. У нас прямо косяком идут очень хорошие выпуски 2005, 2006, 2007 годов, которым надо время, чтобы они оперились, и это будет достойной заменой лидеров. Спасибо руководству и за то, что оставили вторую команду, ребятам будет где расти.

Кстати, Костров тоже нашел себя, он будет стартовать в чемпионате Сербии за «Партизан». Правда, надо понимать, что это уже не тот «Партизан», что был ранее, когда находился в числе суперклубов страны наряду с «Црвеной Звездой». Сейчас там и «Нови Београд», и «Раднички», и «Шабац», куда перешел наш воспитанник Тимур Шайхутдинов, выступавший в последнее время за Волгоград. Там будет российское трио, еще Иван Копцев и Никита Круг, перешедший из «Радничек». Был Владислав Егоров, который хорошо себя показал, после чего подписал контракт с черногорской «Будвой». Владислав этим летом был в родной Казани, тренировался вместе с «Синтез-УОР». Получается, что Егоров, теперь Шайхутдинов — число казанских парней на Балканах растет, причем в Сербии был интерес к другим нашим молодым ватерполистам, поскольку видят их хороший изначальный уровень, обучаемость. Нам тоже это принесло бы пользу, поскольку игровая практика в экс-Югославии огромная, за счет национальных чемпионатов, региональной лиги, очень много сборов, как за рубежом, так и на месте, поскольку туда часто приезжают команды со всей Европы.

Фото vk.com/sintez_kazan_official

«Отмечу развитие любительского водного поло в стране»

— В сборной Красноярска, кстати, есть Данил Горбач. Он не родственник нашего Игоря Горбача?

— Нет, однофамилец. Что касается самого Игоря, то он живет в Севастополе, где играл сразу после окончании школы в «Синтезе». Кстати, удивлен, что ни Крым, ни Севастополь не участвуют в Спартакиаде сильнейших, там, особенно в Севастополе, есть целая плеяда игроков, как поигравших в чемпионате Украины, так и в любительском чемпионате России, и в первенстве России подрастает хорошая молодежь. Один из возрастов, самый младший до 14 лет, и вовсе занял второе место по России. С помощью этой сборной и приглашением на турнир «Синтез-УОР» в любом качестве можно было бы увеличить число участников Спартакиады до 12 и составить две группы по шесть команд — все, как на крупных международных турнирах.

Возвращаясь к Красноярску, где главным тренером работает Александр Чащин, ранее поигравший в одном из первых составов «Синтеза», то там молодцы, развивают водное поло, и в Абакане, и в Норильске, и в столице области, выбивая воду для проведения тренировочного процесса. Есть команда местная, она хоть и любительская, но вполне достойная.

— Челябинск очень достойно смотрелся, правда, за счет приглашения опытных мастеров с опытом игры за команды Суперлиги, и даже за рубежом.

— Да, и тут поговаривают, что в случае достойного исхода Спартакиады, там может быть создана команда, благо Челябинск всегда славился достойными воспитанниками.

Кстати, хочу отметить развитие любительского водного поло в стране. Организацию Русватерполо возглавляет Александр Назаров, член федерации водного поло страны, который сумел раскрутить этот турнир, где участвуют множество бывших профессионалов, часть которых мы видим сейчас в сборных Спартакиады. Матчи проходят только в Москве, в бассейне «Торпедо», но собирают команды, желающие участвовать, со всей страны. Иногородние приезжают в Москву на выходные, проводят свои матчи, иногда по два в день, и возвращаются домой. Сезон начинается с октября, заканчивается в мае, и играют три дивизиона. В первых двух — 8 и 12 по спортивному принципу, в третьем дивизионе совсем любители, зависит от количества заявившихся, но и там было порядка десяти команд. Уровень в первом дивизионе, повторюсь, серьезный, неслучайно Кирилл Новоксенов, который поддерживал спортивную форму, выступая в этих соревнованиях плюс работая в фитнесе, сумел практически безболезненно вернуться в турнир профи и возглавлял список бомбардиров всей Спартакиады. Насколько я знаю, он будет заявлен в команду ЦОП Москомспорта.

«На следующий сезон рассматривается вариант чемпионата с участием восьми команд»

— Только она теперь будет именовать МК СШОР «Восток».

— Может быть, это первая команда, поскольку, по слухам, Москва хочет заявиться на следующий сезон сразу двумя командами, первой «под задачу» попадания в квартет сильнейших с опытными Новоксеновым, Балакиревым, Магомаевым, вернувшимся из чемпионата Италии Александром Мироновым. Плюс второй молодежной командой, наподобие нашего «Синтез-УОР». Хотя Москва по детям неудачно выступила в прошлом сезоне, за исключением, пожалуй, команды «Радуга», которая заняла первое место под управлением тренера из Воронежа Олега Колпачева. А остальные команды спортшкол, включая сборную Москвы до 20 лет, не могут записать прошлый сезон в актив. Теперь есть стремление исправить эту ситуацию.

— Если Москва заявит две команды, то количество участников Суперлиги увеличится?

— Не думаю. Нам сейчас прислали распечатку календаря чемпионата, без указания команд, но там указано общее количество — восемь, как и было в прошлом сезоне. Подавать заявки на участие можно до пятого сентября, может, что-то улучшится в сторону увеличения. На Ростов мы очень надеялись, и там стремились осуществить мечту, стартовав в Суперлиге, но, опять же по слухам, не нашлось средств для наполнения достойного бюджета. Хотя команда перспективная, есть ватерполисты заметные. У них там центральный нападающий Никита Квасов, рост 202 см, которого нашли в Алтайском крае, на каком-то детском турнире уровня Сибирского федерального округа. Кто бы мог подумать, что там есть возможность для того, чтобы вырастить достойного ватерполиста?

— Да, до сих пор никого, кроме Алтая Алтаева, не вырастили. И то это тезка и однофамилец Алтайского края, выступающий в сборной Казахстана. Они, кстати, собираются стартовать в нашем чемпионате?

— По слухам, командам Казахстана официально не разрешают играть в открытом чемпионате России, как мужской, так и женской, из-за опасения дисквалификации. Был разговор об Узбекистане, но пока, видимо, беспочвенный. Будет ли играть Беларусь? Не знаю, но там должны понимать, что им полностью «перекроют кислород», когда ранее местные ватерполисты могли стартовать в каких-то турнирах и чемпионатах с соседями из Украины, Литвы, Польши и так далее.

Кстати, и нам в этом плане будет сложно с международным календарем. Мы не без оснований надеялись на какие-то контакты с той же Сербией, и как дружественной державой, и пользуясь личными контактами. Но там, опять же по слухам, в федерацию пришла бумага из МВД Сербии о том, что пока подобные контакты нежелательны, скажем так.

Фото vk.com/sintez_kazan_official

«На женский турнир Спартакиады приехала вторая команда Ленинградской области»

— Не рассматривали вопрос участия в Спартакиаде команды Ленинградской области, к примеру, за счет воспитанников Киришей?

— Насколько я понимаю, там очень серьезный перекос по развитию женского водного поло (так же, собственно, и в Челябинской области, с ее флагманским клубом в Златоусте). У Ленобласти еще есть недопонимание с федерацией водного поло России, что вылилось в некоторый демарш, когда на женский турнир приехала вторая команда Киришей. Ну и развитие мужского водного поло в городе сейчас не на высшем уровне, когда детско-юношеские команды практически не попадают в восьмерки сильнейших по своим возрастам. Хотя там, надо понимать, очень серьезно развивается наш вид спорта в самом Питере, и кто-то из Киришей уезжает в столицу области еще в детском возрасте.

— Помимо Миронова, в Россию вернулись Степан Андрюков, Игорь Плискевич, и если не произойдет количественное увеличение, то можно ожидать качественного усиления команд Суперлиги.

— Согласен. Плюс «Штурм-2002», пока что ориентированный на местных воспитанников, может укрепить состав игроками поопытней. Так понимаю, в области остались не довольны итогами прошлого сезона, сменился тренерский штаб клуба, пока там один тренер Вячеслав Харьков.

Там есть поддержка руководства области в лице хорошо известной в спорте Татьяны Подорожной, наверняка перед командой будет стоять цель подняться выше, чем в прошлом сезоне, хотя бы в шестерку сильнейших.

Касаемо Спартакиады я отмечу, что это отличная инициатива. И в плане материального вознаграждения, поскольку ожидаемые премии соответствуют месячным, а где-то даже двухмесячным зарплатам ватерполистов. И в плане возможности получения мастеров спорта России. А то у нас такая запутанная классификация, что в основной команде «Синтеза» есть игроки, ставшие трехкратными чемпионами страны, уже входящие в состав национальной сборной, но до сих пор не удостоенные звания мастеров.

Джаудат Абдуллин