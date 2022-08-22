В Казани вынесли приговор по аферам на 250 млн рублей

К 6,5 года колонии общего режима приговорил только что челнинского бизнесмена Марата Исламова Вахитовский суд Казани. Он признан виновным в двух эпизодах мошенничества с уводом акций компаний, которыми руководил — «ФК «Дорстройинвест» и ПАО «Пассажирский автотранспортный комбинат», а еще — в покушении на хищение 26 млн рублей в качестве оплаты услуг юриста Павла Попова.



Сам Попов за покушение на мошенничество приговорен к лишению свободы условно — сроком на 3 года. Судом установлено, что между обвиняемыми была заключена сделка, согласно которой юристу причитались несоразмерные его затратам 15% от сделки по продажи имущественного комплекса ПАО «ПАК» в 2017-м году за 172 млн рублей. Частично в суде юрист вину признал.

Исламов с первых дней следствия в 2018-м отрицал причастность к каким-либо преступлениям и называл своего преследование оговором со стороны семьи бывшего вице-премьера Татарстана Владимира Швецова. Свояченица Швецова получила статус потерпевшей по всем эпизодам дела, сам отставной ВИП-чиновник и его дочери стали свидетелями. Расследованием занималось МВД Татарстана.

Ранее по заявлениям бывшего директора ПАО «ПАК» Марата Исламова семья Швецовых также подверглась уголовному преследованию со СК, но позже получила право на реабилитацию.

В прениях Вахитовская райпрокуратура просила для Исламова 8 лет колонии общего режима со штрафом 1 млн рублей, для Попова — 6 лет колонии общего режима со штрафом в 500 тысяч рублей.

Защита намерена обжаловать приговор. Хотя до конца назначенного срока Исламову остается чуть более полугода.