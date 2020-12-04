Зеленодольский горсуд вернул прокурору «дело Швецовых»

Накануне в Зеленодольске состоялось предварительное слушание суда по уголовному делу Эллины Шайер, дочери бывшего вице-премьера — министра транспорта Татарстана Владимира Швецова. По его итогам судья Владимир Нестеров принял решение о возврате материалов в прокуратуру.



Как выяснило «Реальное время», суд усмотрел в обвинительном заключении процессуальные нарушения, препятствующие рассмотрению дела по существу — а именно тот факт, что «в предъявленном обвинении отсутствуют сведения о способе хищения средств обвиняемой».

Адвокат обвиняемой Вадим Лебедев подтвердил «Реальному времени», что ходатайство о возврате дела было заявлено именно стороной защиты.

Зеленодольская городская прокуратура намерена обжаловать судебное решение в апелляционном порядке, сообщили в прокуратуре РТ.

Напомним, что ранее прокуратура РТ дважды отправляла «дело Швецовых» на допрасследование. При этом осенью 2018-го сам Следком снял все подозрения с Владимира Швецова-старшего, а через год полностью прекратил уголовное преследование и его детей — Владимира Швецова-младшего и Эллины Шайер.

Однако в июле 2020-го уголовное дело Шайер было возобновлено, а в конце октября уже поступило в суд. Ее обвиняют по двум эпизодам — в мошенничестве с получением субсидий Минсельхозпрода Татарстана на поддержку молодых семей и специалистов села в 4 млн 469 тысяч рублей (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ) и афере с получением ООО «Кама-Общепит» налоговых вычетов с 2012—2013 год на 3,7 млн рублей.