День в истории: первый в России WorldSkills и подписание Женевской конвенции

Чем примечательна дата 22 августа?

Фото: Ринат Назметдинов

Сегодня, 22 августа, в России отмечается День государственного флага (исторический триколор по указу президента вернули в 1994 году), а в США это День зубной феи и День торта с пеканом, в Индии сегодня празднуют День Мадраса. 22 августа в Казани начался чемпионат WorldSkills, Елабуга чуть не была уничтожена крупным пожаром, появились знаменитые наркомовские 100 грамм, приняли первую Женевскую конвенцию, в России фальшивомонетчиков стали ссылать навечно в Сибирь, появилась Республика Коми, завершилась война Алой и Белой розы, появилось жидкое мыло. В этот день родились французский композитор Клод Дебюсси, автор знаменитого «Вина из одуванчиков» и «360 по Фаренгейту» Рэй Брэдбери. Умерли 22 числа король Англии Ричард III, создатель знаменитых истребителей «Як», советский авиаконструктор Александр Яковлев и самый известный в СССР Шурик — актер Александр Демьяненко. Подробнее — в обзоре «Реальное время».

Казань первой в России приняла чемпионат WorldSkills

22 августа 1850 года в Елабуге начался пожар, полыхавший три дня. Огонь уничтожил почти половину города — 350 жилых деревянных домов, в том числе дом художника Ивана Шишкина, 10 «общественных лавок» и деревянный мост. Сгорели здания уездного и земского судов, окружного управления, уездного казначейства, городского магистрата, уездного и приходских училищ. После этого в купеческом городе начали массово строить каменные дома.

22 августа 2019 года в Казани стартовал 45-й по счету и первый в России мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс». Его участниками стали более 1350 молодых работников и студентов из 63 стран мира и регионов России. За неделю, что шел чемпионат, победителям были вручены медали различного достоинства в 56 компетенциях. В общекомандном зачете сборная России, куда вошли 14 девушек и 49 юношей в возрасте от 18 до 25 лет, завоевала второе место с 14 золотыми, 4 серебряными и бронзовыми медалями. На первое место вышла команда из Китая, на счету которой 16 золотых, 14 серебряных и 5 бронзовых медалей. Третье место досталось Южной Корее. На чемпионате побывали 250 тысяч зрителей. В церемонии закрытия, состоявшейся 27 августа, принял участие президент России Владимир Путин.

Фото: vk.com/timerman_org

22 августа 2021 года «Реальное время» рассказывало о том, как в Казани проходили соревнования по триатлону. Свои силы в трех видах спорта в 37-градусная жару испытывали порядка 700 «железных людей», причем 99% из них — любители. Им предстояло преодолеть две дистанции: олимпийскую и спринт. Первая — это 1500 метров вплавь, 40 км на велосипеде и 10 км бегом, вторая дистанция — в два раза короче, но с теми же видами спорта. Оценивались как индивидуальные достижения, так и командные.

Пожизненная ссылка для фальшивомонетчиков, 100 граммов водки для фронта и начало монетизации льгот

22 августа 1663 года русский царь Алексей Михайлович подписал указ о «ссылке в Сибирь на вечное житье с женами и детьми поддельщиков монет». До этого тем, кто подделывал государственные деньги, грозила смертная казнь. Фальшивомонетничество в России стало распространяться после того, как государство перешло на выпуск медных монет взамен серебряных, что стало причиной огромной инфляции, обнищанию населения, а затем и к Медному бунту. Фальшивые монеты, писалось в хрониках тех лет, чаще всего привозили с Западных стран «лихие» литовские и польские люди.

Рубль Алексея Михайловича (1654 г.). Фото wikipedia.org

22 августа 1921 года была образована Республика Коми. Сначала она была автономной областью, а затем вошла в состав РСФСР как автономная республика. Этот день в республике является официальным праздником и нерабочим днем. В состав России этот край официально вошел еще в XV веке, но вплоть до 1917 года территория, на которой проживали коми, входила в состав разных губерний — Архангельской, Вологодской, Вятской. В середине XVIII века на территории Коми были найдены небольшие месторождения нефти и руд, действовали несколько заводов. Активно развиваться и заселяться этот край начал в 30-е годы прошлого века, когда были открыты крупные месторождения каменного угля.

22 августа 1941 года Сталин подписал постановление «О введении водки на снабжение в действующей Красной Армии». В документе говорилось: «Начиная с 1 сентября 1941 года тем, кто находится на передовой линии действующей армии, будет выдаваться 100 граммов водки, крепостью 40 градусов в день». С 25 ноября по 31 декабря 1942 года Закавказский фронт выпил — 1,2 миллиона литров водки, Западный фронт — около 1 миллиона, Карельский фронт 364 тысячи, а Сталинградский фронт — 407 тысяч литров. Через 3 месяца после Курской битвы и форсирования Днепра, в ноябре 1943 года, Сталин утвердил окончательные «наркомовские» нормы: 100 грамм для бойцов на передовой и 50 грамм для остальных. Снабжением советской армии водкой лично руководил нарком пищевой промышленности СССР Анастас Микоян.

Фото: Маргарита Головатенко

22 августа 2004 года президент России подписал закон о льготных выплатах, по которым с января следующего года вместо социальных льгот их получатели могли выбрать денежную компенсацию. Закон запустил в стране процесс монетизации льгот. Это решение вызвало большой общественный резонанс: в крупных городах — Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Уфе, Казани, Пензе, Орле, Нижнем Новгороде и других — прошли массовые акции протеста, в то же время были выступления россиян в поддержку закона.

Английский трон достался Тюдорам, а мир принял Конвенцию по обращению с ранеными воинами

22 августа 1485 года в Англии завершилась война Алой и Белой розы, которая подвела черту под английским Средневековьем. Последнее сражение за трон между армиями короля Ричарда III (Йорка) — Белая Роза и претендента на английскую корону Генриха Тюдора (Ланкастера) — Красная случилось у небольшой деревни Босворт графства Лестершир. Именно в ней из-за предательства лорда Томаса Стэнли, который внезапно перешел на сторону Генриха, героически погиб король Англии Ричард III. Таким образом, итогом 30-летней гражданской войны стало падение династии Плантагенетов и пришедшая ей на смену династия Тюдоров. Их воцарение в 1485 году на английском троне считается началом Нового Времени в истории государства. За годы междоусобицы произошли 150 крупных сражений и сотни мелких стычек, которые унесли жизни десятков тысяч жителей полуострова, разделившихся на два враждебных лагеря. За три десятка лет прекратили свое существование многие известные английские семьи.

Ричард III в битве при Босворте. Гравюра Эдмунда Эванса из «Хроник Англии с 55 г. до р.х до 1485 г.» Джеймса Дойла (1886). Фото wikipedia.org

22 августа 1865 года англичанин Уильям Шепперд получил патент на жидкое мыло, дав ему название «Улучшенное». При этом мыло это изобрели несколько раньше, но оно было довольно густым и не пользовалось спросом. Шепперд же стал делать мыло из листьев пальмы и порошка из оленьего рога. Такое мыло быстро стало популярным и сделало его изготовителя миллионером — за полгода с начала продаж Шепперд заработал почти 25 млн долларов. Кстати, в средние века мыло ценилось на вес золота и было недоступным не то что для обычных людей, но даже королей. Так, испанская королева Изабелла Кастильская говорила, что мылом пользовалась лишь два раза в жизни: при рождении и накануне свадьбы. В России же мыло начали варить во времена Петра I, однако до середины XIX века им пользовалась только знать. Крестьяне стирали и мылись щелоком, для этого золу заливали кипятком, а потом распаривали в печке.

22 августа 1864 года в Женеве была подписана первая «Конвенция по улучшению участи раненых в армиях в поле» и был создан Красный Крест. В основу Женевской конвенции была положена идея помощи и покровительства любому раненому — не важно, свой он или враг. Причем раненые и больные, находящиеся на лечении в медучреждениях, а также весь персонал госпиталей и больниц считаются нейтральными лицами, вне зависимости от того, кем из воюющих сторон занята эта местность — в плен их не берут и не считают пленными. Неприкосновенными также являются и госпитали, а также местные жители, помогающие раненым. Также Конвенция впервые определила отличительный знак медицинских учреждений и персонала, ухаживающих за ранеными. Им стал красный крест на белом фоне. Тогда документ подписали 12 государств, через три года ее ратифицировали почти все ведущие страны мира, кроме США. Штаты согласились с требованиями Женевской конвенции только в 1882 году.