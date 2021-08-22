37-градусная жара не испугала «железных людей» в Казани

Как проходит Казанский триатлон — 2021

Соревнования Казанского триатлона-2021 проходят в эти дни на озере Кабан. Многие зрители и сочувствующие были настроены скептически: столица Татарстана расстраивает удушающей жарой. Но тем больше гордость участников, которые испытали себя и прошли сложные дистанции. Откуда приехали гости, при чем здесь глава Минцифры Татарстана и что рассказывает директор серии спортивных мероприятий Timerman Вадим Янгиров — в репортаже «Реального времени».

37 градусов, 2 дистанции, 700 участников

Вчера в Казани на набережной озера Кабан прошел Казанский триатлон — 2021. 37-градусная жара не испугала атлетов — около 700 смельчаков попробовали себя сразу в трех видах спорта.



Состязаться в плавании, беге и велоспорте могли все желающие. Такие соревнования и рассчитаны в основном на любителей, которых, по словам организаторов, 99% от всего количества участников. Остальные — профессиональные спортсмены.

На Казанском триатлоне в этом году предлагались 2 дистанции: олимпийская и спринт. Разница — в протяженности этапов. Олимпийская дистанция — это 1500 метров вплавь, 40 км на велосипеде и 10 км бегом. Спринт — все то же самое, но ровно вдвое короче. На обеих дистанциях были предусмотрены как индивидуальные, так и командные зачеты.

На Казанском триатлоне в этом году предлагались 2 дистанции: олимпийская и спринт. Фото: vk.com/timerman_org

Первыми стартовали атлеты, проходящие олимпийскую дистанцию. У каждого спортсмена на левой лодыжке — электронный чип, отмеряющий точное время и позволяющий проследить местоположение. Им предстояло пройти 2 круга вплавь (пожалуй, самый комфортный для нынешних погодных условий этап соревнований), 4 круга езды на велосипеде и, наконец, 2 круга бега.

Без подготовки — никуда

Участие в триатлоне требует специальной подготовки. Просто так, с кондачка его проходить — просто-напросто опасно.

— Это достаточно серьезно, — рассказал в беседе с корреспондентом «Реального времени» директор Timerman Вадим Янгиров. — Для того, чтобы подготовиться к бегу, нужно в первую очередь проверить организм, сдать анализы, проконсультироваться с терапевтом. Во вторую очередь обязательно найти тренера по бегу. Нужно обязательно поставить беговую технику, чтобы случайно не навредить себе.

Исходя из практики организации многочисленных беговых соревнований, Янгиров советует серьезно подходить даже к самым небольшим дистанциям. Если отвлечься от триатлона, то, например, тем, кто собирается пробежать 3 км, надо тренироваться заранее как минимум, неделю. Чтобы подготовиться к 10 км — надо отводить целый месяц. А для участия в полумарафоне желательно оставить себе на подготовку не меньше двух месяцев. Кстати, каждое воскресенье на Кремлевской Набережной Казани проходит бесплатная тренировка по бегу для всех желающих.



Но вернемся к триатлону. Большинство из тех, кто решаются попробовать себя в этом испытании — хорошо подготовленные, спортивные люди, которые регулярно и бегают, и плавают, и ездят на велосипеде. К таким, например, относится 39-летний казанец Дмитрий Сорокин.

— Я всю жизнь плаваю, хожу в бассейн, поддерживаю форму, — рассказал корреспонденту «Реального времени» Дмитрий. — Систематически занимаюсь спортом и участвую в разных соревнованиях.

Дмитрий работает инженером. Участвовать в таких соревнованиях начал 2 года назад — друзья подбили. Вчера он участвовал в командном соревновании — когда разные этапы дистанции проходят разные участники команды. Так, в их команде двое плыли, Дмитрий ехал на велосипеде, и четвертая участница команды бежала. Результат — 2-е место!

Большинство из тех, кто решаются попробовать себя в этом испытании — хорошо подготовленные, спортивные люди, которые регулярно и бегают, и плавают, и ездят на велосипеде. Фото: Олег Тихонов

Спортсменов на триатлон поставляли Самара, Ижевск... и Минцифры

Приехали на триатлон и гости из других городов. 37-летний Максим приехал из Самары — рассказывает, что к триатлону готовиться начал за 2 недели — каждый день по два часа занимался спортом. Он тоже пришел на командное соревнование и тоже, как и Дмитрий, взял на себя велосипедную часть дистанции. Максим в Казани не впервые — здесь он уже участвовал в спортивных мероприятиях. Но на озере Кабан прежде не был, и сегодня, таким образом, открыл для себя новое интересное место в городе.

— В Казани все очень красиво, — говорит он. — Все так шикарно вписано в ландшафт. И новые постройки не портят архитектуру.

Гостей из других городов на Казанском триатлоне было очень много. Вот и еще один иногородний участник — отец троих детей Сергей. В отличие от двух наших предыдущих собеседников, он участвовал в индивидуальном зачете. Прошел все три этапа — плавание, велогонку и бег. Сергей рассказал, что в этот раз он впервые вышел на олимпийскую дистанцию. К спринту он уже привык — захотелось чего-то большего. Сергей признался, что первый этап как человек, давно занимающийся плаванием, он прошел очень легко. А самой трудной ему показалась велогонка.

В Казанском триатлоне — 2021 принял участие и министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин.

— Прекрасная организация, — поделился своими впечатлениями от триатлона Хайруллин. — Очень много воды было (питьевой воды на трассе — прим. ред.). Хорошо работали волонтеры. Достаточно безопасная скоростная трасса.

Министр добавил, что занимается спортом еще со школьной скамьи, а потому ему, как и многим другим, не требовалось время, на специальную подготовку. В его ближайших планах — пройти «полужелезный» марафон, который проведут 3 сентября в Самаре.



Самарского клона не боимся

Это уже второе в этом году соревнование по триатлону, которое проходит в Казани. Первое — международное IronStar Kazan 2021 — состоялось 18 —19 июня. Августовский же триатлон прошел в рамках серии спортивных соревнований Timerman.

— Такие мероприятия мы проводим с 2013 года, — рассказал корреспонденту «Реального Времени» Вадим Янгиров. — Начали мы с бега в Набережных Челнах. Затем в 2015 году — в Казани и по всей республике. В 2015 году мы возродили Казанский марафон. А в 2018 году запустили проект под названием Timerman. Это некий наш локальный аналог Ironman. Он включает в себя несколько видов спорта — циклических и близких друг к другу по духу. Это бег, велогонки, плавание на открытой воде, триатлон, и еще лыжные гонки.

Сам Янгиров, основатель проекта Timerman, занимался легкой атлетикой с детства. Он кандидат в мастера спорта, пробежал уже 29 марафонов. Так что чего хочет спортсмен от организации соревнований — знает по себе.

В Татарстане триатлон начался в 2016 году с серии соревнований Ironstar. Фото: Олег Тихонов

В Татарстане триатлон начался еще в 2016 году — с серии соревнований Ironstar. А первый триатлон в рамках серии Timerman прошел в 2018 году. Как говорит Вадим Янгиров, Timerman — абсолютно уникальная для всей страны мультиспортивная серия. И ее уже пытаются копировать в других регионах. Например, недавно в Самаре появилась серия стартов Volgaman, почти полностью копирующая своих татарстанских коллег. Правда, масштаб там пока поменьше, да и соревнования пока отменены. Но появление аналогов его проекта Янгирова не огорчает:

— Мы только за. В нашей индустрии, можно сказать, нет рынка как такового. А бегуны по всей России есть — их 300 — 500 тысяч. Это, конечно, не идет ни в какое сравнение с теми 50 миллионами, которые бегают в Штатах. Так что мы дружим всей индустрией, стараемся договариваться и развивать этот рынок, чтобы триатлетов было больше. А не так, чтобы конкурировать и воевать за них.

А завтра — совсем новая гонка

Директор Timerman добавил, что спортивные мероприятия в Казани проводились всегда, но в последнее время на них значительно повысился спрос. Участвовать в таких мероприятиях стало модным. Возможно, это связано с тем, что люди стали жить лучше — и, конечно, с тем, что качество сервиса на спортивных соревнованиях улучшилось в разы. Теперь крупный спортивный старт немыслим без стартового пакета, для участников оборудуют раздевалки, соревнования оснащают самой современной электроникой (взять хотя бы тот же чип на вчерашних стартах триатлона).

В 2019 году в Татарстане прошло около 20 мероприятий серии Timerman. А в 2020 их, по понятным причинам, стало меньше — всего 12. Осторожны в ковидных прогнозах и на будущий год: на 2022 запланированы тоже только 12 стартов.

По словам Янгирова, большинство участников триатлона — это люди в возрасте от 25 до 50 лет. Но есть и подростки. На самые короткие дистанции принимаются участники от 11 лет. А вот самым старшим порой бывает за 80. И даже в таком возрасте некоторые способны одолевать дистанцию в 10, а то и в 20 км бегом!

Сегодня в рамках Казанского триатлона пройдет динамичная гонка Kazan SwimRun. Фото: vk.com/timerman_org

На сегодня в рамках Казанского триатлона запланирована интригующее соревнование, что-то новенькое для Казани — динамичная гонка Kazan SwimRun. На ней будут доступны дистанции 3 и 6 км. Каждый километр — это один круг, который предполагает преодоление 200 м вплавь и 800 м бегом. Особенность соревнования — в том, что транзитной зоны между беговым и плавательным этапами нет, а значит, нет и смены амуниции — участник обязан иметь единый несменяемый комплект экипировки на всю дистанцию.