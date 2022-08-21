Цитаты недели: Путин — об отмене России, Касперская — о кибервойне, Метшин — о цене жизни в поселке
Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»
На этой неделе президент Владимир Путин успокаивал россиян, что все попытки Европы и США навредить нашей стране бессмысленны и бесполезны. Дипломаты тем временем заявили, что Москва «бегать ни за кем не будет». Киевлян призвали утепляться в ожидании проблем с теплоснабжением, а жителям России рекомендовали быть начеку, ведь в любой момент они могут остаться без любимых гаджетов. Об этом и других событиях уходящей семидневки — в подборке самых ярких цитат по версии «Реального времени».
О тщетных попытках отменить Россию
Президент России Владимир Путин твердо уверен, что у Запада, противостояние с которым обострилось после начала специальной военной операции на Украине, не получится поставить крест на нашей стране и ее культуре. По его мнению, пытаться сделать это неразумно, в чем можно убедиться, изучив историю.
О равноправном диалоге с США
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москве от американцев нужны не их продукты, а нормальное отношение. Россия хочет видеть со стороны Штатов их стремление к взаимодействию на равных. При этом сама Москва не намерена выпрашивать это у Вашингтона.
О проблемных поселках Казани
По мнению мэра Казани Ильсура Метшина, граждане должны сто раз подумать, прежде чем покупать жилье в проблемных поселках, чтобы потом день ото дня на протяжении нескольких лет не жаловаться на неудобства. Последних меньше не становится: дороги не строятся, а на водоснабжение денег нет. Эта «цена», как выразился градоначальник, — неравноценная расплата за свой уютный уголок вдали от городского шума.
О желании выиграть четвертый кубок
Перед казанским «Ак Барсом» стоит задача взять Кубок Гагарина, и кто, как не трехкратный его обладатель Олег Знарок, может помочь в этом, посчитали в клубе. Как рассказал его генеральный менеджер Марат Валиуллин, при выборе нового главного тренера рассматривалось пять-шесть кандидатов. В пользу Знарка как раз сыграли три Кубка Гагарина, международный опыт, победы на Олимпийских играх и чемпионатах мира.
О любви к проблемам
У каждого градоначальника индивидуальный подход к решению трудностей. Например, мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев считает, что для начала необходимо проблемами проникнуться, а дальше работа пойдет как по маслу. Секретный «ингредиент» — любовь, которая помогает сосредоточиться на затруднительной ситуации и быстрее избавиться от нее.
О кибервойне
Президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская предупредила россиян, что они могут остаться не только без «айфонов», но и без обычных смартфонов, работающих на Android. По ее словам, это и есть настоящая кибервойна, о которой активно говорят и рассуждают после 24 февраля.
Об утеплении к зиме
Киевские власти решили не тешить горожан надеждами и призвали их утепляться к зиме, прогнозируя отклонение от обычного температурного фона в домах. Мэр украинской столицы Виталий Кличко посоветовал закупить теплые вещи, потому что при норме в 21 градус температура грядущими осенью и зимой может не превысить 18—19 градусов.
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