Цитаты недели: Путин — об отмене России, Касперская — о кибервойне, Метшин — о цене жизни в поселке

Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»

На этой неделе президент Владимир Путин успокаивал россиян, что все попытки Европы и США навредить нашей стране бессмысленны и бесполезны. Дипломаты тем временем заявили, что Москва «бегать ни за кем не будет». Киевлян призвали утепляться в ожидании проблем с теплоснабжением, а жителям России рекомендовали быть начеку, ведь в любой момент они могут остаться без любимых гаджетов. Об этом и других событиях уходящей семидневки — в подборке самых ярких цитат по версии «Реального времени».

О тщетных попытках отменить Россию

Все попытки отменить нашу культуру, отменить Россию тщетны. Это просто глупость. А те, кто думает иначе, к несчастью для них, не выучили уроки истории.

Президент России Владимир Путин твердо уверен, что у Запада, противостояние с которым обострилось после начала специальной военной операции на Украине, не получится поставить крест на нашей стране и ее культуре. По его мнению, пытаться сделать это неразумно, в чем можно убедиться, изучив историю.



О равноправном диалоге с США

По большому счету, нам немного надо от США. Нам нужно признание наших национальных интересов, уважение и готовность вести с нами диалог на равноправной взаимоуважительной основе. Бегать ни за кем не будем. Проживем, конечно, без Coca-Cola, у нас напитки гораздо вкуснее.

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москве от американцев нужны не их продукты, а нормальное отношение. Россия хочет видеть со стороны Штатов их стремление к взаимодействию на равных. При этом сама Москва не намерена выпрашивать это у Вашингтона.



О проблемных поселках Казани

Казань растет быстро, и за последние годы мы увидели взрывной рост населения в поселках. Казанцы хотят жить в своем доме с земельным участком, но цена жизни в таких условиях — отсутствие инфраструктуры. Покупая квадратные метры в поселках, человек должен учитывать, какой образ жизни и инфраструктуру он приобретает. Это вопрос, с которым придется сталкиваться ежедневно долгие годы.

По мнению мэра Казани Ильсура Метшина, граждане должны сто раз подумать, прежде чем покупать жилье в проблемных поселках, чтобы потом день ото дня на протяжении нескольких лет не жаловаться на неудобства. Последних меньше не становится: дороги не строятся, а на водоснабжение денег нет. Эта «цена», как выразился градоначальник, — неравноценная расплата за свой уютный уголок вдали от городского шума.

О желании выиграть четвертый кубок

Мы с ним пообщались, когда выбирали тренера. Он из хоккея не выпадал, постоянно был в контакте со всеми тренерами. Выиграл три кубка — что, четвертый не захочет? По тому, как он работает, как относится к тренировкам, вопросов нет.

Перед казанским «Ак Барсом» стоит задача взять Кубок Гагарина, и кто, как не трехкратный его обладатель Олег Знарок, может помочь в этом, посчитали в клубе. Как рассказал его генеральный менеджер Марат Валиуллин, при выборе нового главного тренера рассматривалось пять-шесть кандидатов. В пользу Знарка как раз сыграли три Кубка Гагарина, международный опыт, победы на Олимпийских играх и чемпионатах мира.



О любви к проблемам

Проблемы нужно полюбить. Во-первых, когда ты любишь проблему, это приносит больше удовольствия, когда ты ее решаешь. А во-вторых, у тебя больше сил и мотивации, чтобы ее решить.

У каждого градоначальника индивидуальный подход к решению трудностей. Например, мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев считает, что для начала необходимо проблемами проникнуться, а дальше работа пойдет как по маслу. Секретный «ингредиент» — любовь, которая помогает сосредоточиться на затруднительной ситуации и быстрее избавиться от нее.



О кибервойне

Нам могут отключить не только iPhone, нам могут отключить все, что работает на Android. Вы так не радуйтесь! Все смартфоны на территории Российской Федерации гипотетически могут быть выключены. Это одна из тех угроз, о которых мы говорим. Вот это как раз кибервойна! Все устройства на Android могут быть выключены.

Президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская предупредила россиян, что они могут остаться не только без «айфонов», но и без обычных смартфонов, работающих на Android. По ее словам, это и есть настоящая кибервойна, о которой активно говорят и рассуждают после 24 февраля.



Об утеплении к зиме

Не хочу всех успокаивать и говорить, что будет все хорошо. Прошу каждого подготовить теплую домашнюю одежду, теплые одеяла, потому что не исключаем, что температура в домах будет на несколько градусов ниже нормы.

Киевские власти решили не тешить горожан надеждами и призвали их утепляться к зиме, прогнозируя отклонение от обычного температурного фона в домах. Мэр украинской столицы Виталий Кличко посоветовал закупить теплые вещи, потому что при норме в 21 градус температура грядущими осенью и зимой может не превысить 18—19 градусов.

