В Татарстане на участке трассы М-7 из-за дорожных работ образовалась трехкилометровая пробка

Фото: скриншот «Яндекс.Карты»

В Татарстане на трассе М-7 образовалась трехкилометровая пробка из-за дорожных работ. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Затор образовался возле поселка Осиново. Кроме того, движение затруднено по улице Залесной, о проблемах с которой сообщалось еще в первой половине дня.

Двухкилометровая пробка на Залесной, которая начиналась от участка Горьковского шоссе, где ведутся ремонтные работы, образовалась еще до полудня. Сейчас ее длина увеличилась до трех киломеров. Также серьезный затор образовался в Осиновском переулке, часть которого будет перекрыта до полуночи.

Фото: скриншот «Яндекс.Карты»

Напомним, 12 августа в Татарстане на трассе М-7 образовался семикилометровый затор из-за дорожных работ. Пробка образовалась возле поселка Новониколаевского. Кроме того, движение было затруднено возле лесопарка «Лебяжье».

7 августа огромные пробки в обе стороны образовались на участке трассы М-7 возле Иннополиса. Причиной затора послужили дорожные работы на мосту через реку Сулицу.

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Максим Кокунин