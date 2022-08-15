В Татарстане на участке трассы М-7 образовался пятикилометровый затор из-за ДТП и дорожных работ
В Татарстане на трассе М-7 образовался пятикилометровый затор из-за дорожных работ. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».
Пробка образовалась возле поселка Новониколаевского. Движение затруднено из-за дорожных работ и ДТП.
Кроме того, вечером заторы образовались на улицах Залесной, Нурихана Фаттаха.
Вчера пробка из-за дорожных работ возникла возле поселка Осиново. Также серьезный затор образовался в Осиновском переулке.
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