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В Татарстане на участке трассы М-7 образовался пятикилометровый затор из-за ДТП и дорожных работ

18:59, 15.08.2022
В Татарстане на участке трассы М-7 образовался пятикилометровый затор из-за ДТП и дорожных работ
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане на трассе М-7 образовался пятикилометровый затор из-за дорожных работ. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Пробка образовалась возле поселка Новониколаевского. Движение затруднено из-за дорожных работ и ДТП.

Фото: скриншот

Кроме того, вечером заторы образовались на улицах Залесной, Нурихана Фаттаха.

Вчера пробка из-за дорожных работ возникла возле поселка Осиново. Также серьезный затор образовался в Осиновском переулке.

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Татьяна Леухина
АвтоПроисшествияБизнесТранспорт Татарстан

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