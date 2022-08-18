День в истории: как село Новая Письмянка стало городом

Чем примечательна дата 18 августа?

Фото: Вид на улицу Дружбы Народов города Лениногорска с горы Первого Поселка. 1959 год / leninogorsk.tatarstan.ru

Сегодня, 18 августа, в России празднуют День географа. 18 августа в Санкт-Петербурге открыли памятник Петру I, в США вышел роман Владимира Набокова «Лолита», Николай I посетил Богородицкий монастырь, село Новая Письмянка стало Лениногорском, было основано Русское географическое общество, открыли спутник Марса Фобос, Жан Блонден перешел по канату Ниагарский водопад. Родились поэт Газинур Мурат, актер Шамиль Фархутдинов, композитор Антонио Сальери, министр внутренних дел Александр Булыгин, летчик-истребитель Лидия Литвяк. Умерли живописец Гвидо Рени, писатель Оноре де Бальзак, генсекретарь ООН Кофи Аннан. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Рождение Лениногорска

18 августа 1836 года в Казанском Богородицком монастыре, посещая Казань, побывал император Николай I. Монастырь построили на месте обретения одной из самых почитаемых святынь — Казанской чудотворной иконы Божией Матери. Как раз в это время были построены Настоятельский и Никольский корпуса, а вот Крестовоздвиженского храма еще не было.



Фото drevo-info.ru

18 августа 1955 года село Новая Письмянка в ТАССР получило статус города с названием Лениногорск. Семью годами ранее здесь было открыто Ромашкинское нефтяное месторождение. Город нефтяников рос быстро: возводили в основном четырехэтажные дома, вскоре появились библиотека, филиал Московского института нефтяной и газовой промышленности, телецентр, шахматный клуб, дом техники, два кинотеатра, стадион, музей нефти, плавательный бассейн, музыкально-художественное педагогическое училище, санаторий.

18 августа 1959 года в деревне Большой Сардек Кукморского района родился поэт Газинур Мурат. В Казани после истфилфака КГУ стал редактором отдела пропаганды в газете «Татарстан яшьләре», также работал в журналах «Ялкын», «Идел», газетах «Татар иле», «Мәдәни Җомга», руководил республиканским литературным объединением при Татарском областном комитете ВЛКСМ, заведовал редакцией художественной литературы в Татарском книжном издательстве. Выпустил пять стихотворных сборников, а также три книги для детей. Один из главных участников митингов на площади Свободы в начале 1990-х.

Фото kazanutlary.ru

18 августа 1971 года в селе Новое Ибрайкино Аксубаевского района родился актер Шамиль Фархутдинов. С 1993-го служит в театре имени Тинчурина. Автор множества детских сказок-пьес, вышедших в 2005 году в книге «Әкият турында әкият». Одна из ярких театральных ролей — Сатин в спектакле по пьесе «На дне», которую Фархутдинов перевел на татарский.

18 августа 2021 года «Реальное время» сообщило, что активисты общественного движения «Дворы наши» записали видеообращение к главе администрации Уфы Сергею Грекову с просьбой не допустить строительство жилых домов на территории лесного массива у парка Гафури. Общественники утверждали, что Горсоветом Уфы был нарушен закон при проведении общественных обсуждений по изменениям в генплане города.

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Географы собираются

18 августа 1782 года в Санкт-Петербурге открыли памятник Петру I («Медный всадник»). Его автор — французский скульптор Этьен Морис Фальконе, которого по приказу Екатерины II пригласил в Санкт-Петербург князь Голицын. А Екатерине мастера посоветовали профессора Парижской академии живописи, философы-просветители Дидро и Вольтер.

6 (18) августа 1845 года было основано Русское географическое общество, одно из старейших после Парижского (1821), Берлинского (1828) и Лондонского (1830). Главная задача общества — сбор и распространение достоверных географических сведений. Экспедиции РГО сыграли большую роль в освоении Сибири, Дальнего Востока, Средней и Центральной Азии, Мирового океана, в развитии мореплавания, открытии и изучении новых земель, в становлении метеорологии и климатологии. В 1956 году общество вошло в Международный географический союз. В 2019 году 18 августа стало профессиональным праздником российских географов.

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И менеджера с собой возьму!



18 августа 1859 года француз Жан Блонден (Жан-Франсуа Гравеле) прошел по туго натянутому на высоте 50 метров канату длиной в 335 метров через Ниагарский водопад. На плечах он держал менеджера Гарри Колкорда. У водопада собралось 250 тысяч человек. В последующие два года Жан Блонден вновь был у Ниагары, но с новыми трюками, ни один из которых не повторялся дважды.

18 августа 1877 года американский астроном Асаф Холл открыл спутник Марса — Фобос. По одной из гипотез, Фобос, как и другой спутник, Деймос, — это астероид, образовавшийся около 4,5 миллиарда лет назад в главном поясе астероидов, которые, постепенно перемещаясь из внешней его части в сторону Солнца, впоследствии стали спутниками Марса. По другой гипотезе, Фобос и Деймос — остатки расколовшегося надвое более крупного, единственного астероида, захваченного планетой.

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18 августа 1958 года в США вышел роман Владимира Набокова «Лолита», написанный на английском языке и впервые изданный в 1955 году в Париже. Набоков планировал опубликовать его анонимно, опасаясь скандала и преследования, что в результате и случилось, однако «Лолита» принесла славу писателю и позволила ему бросить преподавательскую работу в США и переехать в Швейцарию.