Уфимцы просят мэра остановить застройку у парка Гафури

Жители столицы Башкортостана недовольны изменениями в генплане города

Как стало известно «Реальному времени», активисты общественного движения «Дворы Наши» записали видеообращение к главе Администрации Уфы Сергею Грекову с просьбой не допустить строительство жилых домов на территории лесного массива у парка Гафури. Общественники утверждают, что Горсоветом Уфы был нарушен закон при проведении общественных обсуждений по изменениям в генплане города.

Общественные обсуждения в кулуарах

— Участки в лесу и около парка Гафури не выносились на общественные обсуждения, предложения по ним внесли в комиссию кулуарно за две недели до окончания обсуждений, — говорит на видео активист движения Леонид Бирюков.

В комментариях уфимцы, в основном, поддерживают авторов обращения. По мнению жителей района здесь необходимо строить новые школы и детские сады, развивать инфраструктуру, а не возводить многоэтажки.

Проект изменений в Генеральном плане Уфы, который возмутил общественников, обсуждался жителями в декабре 2019 — январе 2020 года. Активисты считают, что Генплан, который утвердили горожане, отличается от итогового решения Горсовета. В частности, территория рекреационной зоны площадью 3,16 гектара, обозначавшаяся в обсуждениях «рекреационной зоной» в итоговом решении Горсовета стала зоной многоэтажной жилой застройки. Общественники отмечают, что вопрос изменений назначения этой территории на общественные обсуждения даже не выносился, однако они произошли.

Источник: презентация движения «Дворы Наши»

«Они себя ведут, как будто они хозяева города»

Активист движения «Дворы Наши» Даниль Кашапов уверен, что Горсовет грубо фальсифицировал общественные обсуждения — на слушания выносится одна территория, а изменения могут вноситься при этом в любом другом месте.

— Мы обращались и в Прокуратуру Республики, и в Минстрой Российской Федерации с просьбой прояснить, нарушил ли Горсовет закон. Они говорят, да, нарушил. Это нарушение закона. Уровень фальсификации поражает. Они себя ведут, как будто они хозяева города. На самом деле они не хозяева города. Они только наемные работники здесь. Завтра один росчерк пера — и они уходят отсюда куда подальше. Хозяева — это жители города, — отмечают уфимцы.

Специалисты Департамента градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации рассмотрели письмо активистов и сообщили, что направили требование Правительству Башкортостана о необходимости проведения внеплановой проверки в отношении органов местного самоуправления Уфы.

«…в соответствии с частью 1.1 статьи 6.1 Кодекса полномочия Российской Федерации в области контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности переданы органам государственной власти субъектов Российской Федерации, Департаментом подготовлено и направлено в Правительство Республики Башкортостан, обращение о необходимости инициирования внеплановой проверки в отношении органов местного самоуправления городского округа город Уфа, в целях проверки правомерности утверждения проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки в отношении территории, которая не была предметом рассмотрения на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, поскольку указанное может являться свидетельством нарушения со стороны органа местного самоуправления требований Кодекса и в частности указанного выше принципа», — сообщается в письме Минстроя России.

Источник: презентация движения «Дворы Наши»

Прокуратура против Горсовета

22 июня состоялось заседание Верховного суда Республики Башкортостан, в иске Прокуратуры к уфимскому Горсовету было отказано.

«Суд приходит к выводу о том, что общественные обсуждения по вопросам внесения изменений в Правила землепользования и застройки и утверждении Корректировки Генерального плана были проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства, решения Совета от 25 марта 2020 года № 54/8, от 25 марта 2020 года № 54/9, от 23 декабря 2020 года № 72/8 приняты в рамках компетенции Совета», — сообщается в решении Верховного суда Республики Башкортостан.

Однако в настоящий момент Прокуратура Башкортостана подала апелляцию, которая была принята к рассмотрению.

«Реальное время» обратилось за комментарием в Горсовет Уфы, однако ответа на наш запрос к моменту публикации не поступило.

По словам Даниля Кашапова никакого ответа на видеообращение от мэра Уфы или городской Администрации активистам пока также не приходило.

Застройщик «Жилстройинвест», который планирует возводить многоэтажки на этой территории, не дает на эту тему никаких комментариев.



Напомним, участники движения «Дворы Наши» неоднократно возмущались действиями городских чиновников. Ранее «Реальное время» рассказывало о протестах общественников после того, как Администрация Уфы перекрыла территорию площади перед Дворцом спорта на улице Зорге. Тогда активисты движения собрали жителей района на сход, чтобы не допустить уничтожения местной сельскохозяйственной ярмарки и рассказывали о планах застройки площади жильем.