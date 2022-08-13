Главное о коронавирусе на 13 августа: опасность микст-инфекции, необходимости вводить ограничения в России нет

Фото: Максим Платонов

Коллективный иммунитет в Татарстане упал до 3,9%

За последние сутки в Татарстане выявлено 87 случаев заражения коронавирусом. Всего на 13 августа общее количество инфицированных в республике достигло 154 706. Выздоровели за весь период 150 552 человека, в том числе восемь — за минувшие сутки. Всего скончались 1 998 человек, за минувшие сутки — один. Госпитализировали за сутки 69 человек.

В Татарстане уровень коллективного иммунитета к коронавирусу, который неделю назад составлял 4,8%, опустился до 3,9%. При этом, по данным Управления Роспотребнадзора по республике, на 10 марта он превышал необходимый показатель в 80%, в связи с чем и отменили обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан.

Прививку от COVID-19 сделали 2 567 782 татарстанца, из которых 12 637 — за последние семь дней, подсчитало «Реальное время». Завершили курс вакцинации, по данным на 12 августа, 2 482 548 жителей республики.



Фото: стопкоронавирус.рф

В Татарстане впервые с прошлой недели зарегистрировали случай смерти от коронавируса. Последний раз об умершем от COVID-19 федеральный оперштаб сообщал утром 5 августа.

«Никакой критической ситуации сейчас нет»

За последние сутки в России выявили 28 694 новых случая коронавируса, выздоровели 16 874 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 18 852 976 человек, а выздоровевших — до 18 121 135. За сутки болезнь унесла жизни 60 россиян. За весь период в России от коронавируса умер 383 071 человек.

Убедительные доказательства более высокой трансмиссивности подварианта омикрон-штамма коронавируса «кентавр» на сегодняшний день отсутствуют, сообщила замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. По ее словам, в России эта разновидность обнаруживается лишь в единичных случаях.

Постковидный синдром, согласно исследованию, проявляется у одного из восьми переболевших, рассказала Наталья Пшеничная. Чаще всего после коронавируса у людей наблюдается повышенная утомляемость и сонливость. В некоторых случаях возникают проблемы с сердечно-сосудистой системой, почками и метаболизмом.

Наталья Пшеничная. Скриншот видео youtube.com

Что касается проблем с обонянием после перенесенного коронавируса, то сказать, восстановится ли оно, сложно, сказала Наталья Пшеничная. Если у человека и до заражения была предрасположенность к проблемам с обонянием, по они могут остаться у человека надолго.

По словам Натальи Пшеничной, в России «никакой критической ситуации сейчас нет, как и необходимости вводить какие-либо ограничения на федеральном уровне». Она порекомендовала гражданам продолжать носить маски и обрабатывать руки антисептиком.

Фото: realnoevremya.ru

Наибольшую обеспокоенность вызывает не столько рост заболеваемости коронавирусом, сколько возможность появления микст-инфекции — то есть сочетания COVID-19 с гриппом или аденовирусом, сообщила заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова. Обезопасить себя от такого заражения можно с помощью вакцинации.

Из-за роста заболеваемости коронавирусом в Туве ввели обязательный масочный режим. Жители должны носить маски в закрытых помещениях и на открытом воздухе на массовых мероприятиях. Другие антиковидные ограничения власти республики пока не возвращали.

Фото: Максим Платонов

В Хабаровской области Следком начал проверку информации о вспышке коронавируса в одном из детских лагерей. По данным СМИ, COVID-19 там заразились 17 несовершеннолетних. По результатам проверки ведомство оценит действия уполномоченных лиц на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических правил.

Вакцинацию первым компонентом вакцины против коронавируса прошли 94 697 949 россиян. Из них завершил процедуру 89 423 801, следует из обновленных данных оперштаба.

Фото: realnoevremya.ru

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России оценивается в 7,4%. За неделю он упал 1,2 п.п. — по данным на 5 августа, он составлял 8,6%.

За последние сутки в России сделано 190 тысяч тестов на коронавирус. В общей сложности на утро 12 августа в стране проведено свыше 303,2 млн лабораторных исследований на наличие COVID-19.

КНДР отменила масочный режим

В мире коронавирусом нового типа на 09.20 (мск) заразились 589 249 795 человек, 6 433 434 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (92 838 677). На второй строчке — Индия (44 239 372), на третьей — Франция (34 406 092), на четвертой — Бразилия (34 148 131), на пятой — Германия (31 535 343).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 036 990). За ними следуют Бразилия (681 253), Индия (526 996), Россия (375 348, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (328 437).

В КНДР отменили масочный режим и требование соблюдать социальную дистанцию. При этом в приграничных районах страны жителям рекомендуется носить маски при появлении симптомов коронавируса. Также власти призвали граждан быть бдительными при обнаружении «инородных вещей».

Правительство Чехии продлило действие антиковидных ограничений до 26 августа. От граждан требуется носить маски во всех учреждениях государственного управления, в продуктовых магазинах, аптеках, а также на заправочных станциях, в закрытых помещениях аэропортов, железнодорожных вокзалов и автобусных станций.

Фото: realnoevremya.ru

В Польше заявили, что шестая волна коронавируса в стране пошла на спад. Снижение заболеваемости наблюдается в течение последних пары дней, в то время как до этого на протяжении двух месяцев наблюдался динамичный рост заболеваемости.

В США молекулярные биологи раскрыли точную трехмерную структуру белковой цепочки HR2, в том числе место ее соединения с оболочкой SARS-CoV-2. Это помогло подобрать короткую пептидную молекулу, которая препятствует ее взаимодействию с молекулой HR1, с белками оболочки COVID-19 и мембраной человеческой клетки.

Татьяна Демина