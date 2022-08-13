Главное о коронавирусе на 13 августа: опасность микст-инфекции, необходимости вводить ограничения в России нет
Коллективный иммунитет в Татарстане упал до 3,9%
За последние сутки в Татарстане выявлено 87 случаев заражения коронавирусом. Всего на 13 августа общее количество инфицированных в республике достигло 154 706. Выздоровели за весь период 150 552 человека, в том числе восемь — за минувшие сутки. Всего скончались 1 998 человек, за минувшие сутки — один. Госпитализировали за сутки 69 человек.
- В Татарстане уровень коллективного иммунитета к коронавирусу, который неделю назад составлял 4,8%, опустился до 3,9%. При этом, по данным Управления Роспотребнадзора по республике, на 10 марта он превышал необходимый показатель в 80%, в связи с чем и отменили обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан.
- Прививку от COVID-19 сделали 2 567 782 татарстанца, из которых 12 637 — за последние семь дней, подсчитало «Реальное время». Завершили курс вакцинации, по данным на 12 августа, 2 482 548 жителей республики.
- В Татарстане впервые с прошлой недели зарегистрировали случай смерти от коронавируса. Последний раз об умершем от COVID-19 федеральный оперштаб сообщал утром 5 августа.
«Никакой критической ситуации сейчас нет»
За последние сутки в России выявили 28 694 новых случая коронавируса, выздоровели 16 874 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 18 852 976 человек, а выздоровевших — до 18 121 135. За сутки болезнь унесла жизни 60 россиян. За весь период в России от коронавируса умер 383 071 человек.
- Убедительные доказательства более высокой трансмиссивности подварианта омикрон-штамма коронавируса «кентавр» на сегодняшний день отсутствуют, сообщила замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. По ее словам, в России эта разновидность обнаруживается лишь в единичных случаях.
- Постковидный синдром, согласно исследованию, проявляется у одного из восьми переболевших, рассказала Наталья Пшеничная. Чаще всего после коронавируса у людей наблюдается повышенная утомляемость и сонливость. В некоторых случаях возникают проблемы с сердечно-сосудистой системой, почками и метаболизмом.
- Что касается проблем с обонянием после перенесенного коронавируса, то сказать, восстановится ли оно, сложно, сказала Наталья Пшеничная. Если у человека и до заражения была предрасположенность к проблемам с обонянием, по они могут остаться у человека надолго.
- По словам Натальи Пшеничной, в России «никакой критической ситуации сейчас нет, как и необходимости вводить какие-либо ограничения на федеральном уровне». Она порекомендовала гражданам продолжать носить маски и обрабатывать руки антисептиком.
- Наибольшую обеспокоенность вызывает не столько рост заболеваемости коронавирусом, сколько возможность появления микст-инфекции — то есть сочетания COVID-19 с гриппом или аденовирусом, сообщила заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова. Обезопасить себя от такого заражения можно с помощью вакцинации.
- Из-за роста заболеваемости коронавирусом в Туве ввели обязательный масочный режим. Жители должны носить маски в закрытых помещениях и на открытом воздухе на массовых мероприятиях. Другие антиковидные ограничения власти республики пока не возвращали.
- В Хабаровской области Следком начал проверку информации о вспышке коронавируса в одном из детских лагерей. По данным СМИ, COVID-19 там заразились 17 несовершеннолетних. По результатам проверки ведомство оценит действия уполномоченных лиц на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических правил.
- Вакцинацию первым компонентом вакцины против коронавируса прошли 94 697 949 россиян. Из них завершил процедуру 89 423 801, следует из обновленных данных оперштаба.
- Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России оценивается в 7,4%. За неделю он упал 1,2 п.п. — по данным на 5 августа, он составлял 8,6%.
- За последние сутки в России сделано 190 тысяч тестов на коронавирус. В общей сложности на утро 12 августа в стране проведено свыше 303,2 млн лабораторных исследований на наличие COVID-19.
КНДР отменила масочный режим
В мире коронавирусом нового типа на 09.20 (мск) заразились 589 249 795 человек, 6 433 434 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (92 838 677). На второй строчке — Индия (44 239 372), на третьей — Франция (34 406 092), на четвертой — Бразилия (34 148 131), на пятой — Германия (31 535 343).
Больше всего смертей зафиксировано в США (1 036 990). За ними следуют Бразилия (681 253), Индия (526 996), Россия (375 348, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (328 437).
- В КНДР отменили масочный режим и требование соблюдать социальную дистанцию. При этом в приграничных районах страны жителям рекомендуется носить маски при появлении симптомов коронавируса. Также власти призвали граждан быть бдительными при обнаружении «инородных вещей».
- Правительство Чехии продлило действие антиковидных ограничений до 26 августа. От граждан требуется носить маски во всех учреждениях государственного управления, в продуктовых магазинах, аптеках, а также на заправочных станциях, в закрытых помещениях аэропортов, железнодорожных вокзалов и автобусных станций.
- В Польше заявили, что шестая волна коронавируса в стране пошла на спад. Снижение заболеваемости наблюдается в течение последних пары дней, в то время как до этого на протяжении двух месяцев наблюдался динамичный рост заболеваемости.
- В США молекулярные биологи раскрыли точную трехмерную структуру белковой цепочки HR2, в том числе место ее соединения с оболочкой SARS-CoV-2. Это помогло подобрать короткую пептидную молекулу, которая препятствует ее взаимодействию с молекулой HR1, с белками оболочки COVID-19 и мембраной человеческой клетки.
комментарии
Источник : https://realnoevremya.ru/news/258199-glavnoe-o-koronaviruse-na-13-avgusta
азы врачебного дела это то что два респираторных вируса не инфицируют человека одновременно. Закон природы в том что два вируса убивают друг друга, конкурируя в нашей глотке.Каким образом была статья в ланцете или нейчур давно когда вируса одновременно инфицируют ОДНУ клетку...они ломают генетичский аппарат клетки сразу и безвозвратно.Потому микст инфекция это бред.НУ привзан дл ятОГО чтоб ырпг могла кошмарить нас дальше