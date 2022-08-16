Почему турки и арабы облетают Бегишево

Зарубежные авиаперевозчики не поставили ни одного борта в международном аэропорту Закамья, несмотря на его расширение

Фото: Илья Силищев / nbc.aero

Обновленные международные терминалы готовятся синхронно открыть к концу августа крупные аэропорты Татарстана. МАК «Казань» им. Г. Тукая завершил реконструкцию терминала 1А, расширив зал ожидания для VIP-персон. Но главным событием обещает стать открытие нового аэровокзального комплекса Бегишево, который оказался в простое из-за санкций. «Из Нижнекамска ничего не летает, потому что зарубежные перевозчики ориентированы только на крупные хабы, какой является Казань», — пояснил «Реальному времени» региональный директор ANEX Tour Заур Гаджиев. Туроператоры сетуют, что МАК начинает «задыхаться», если в Казань приземляются сразу два турецких борта Boeing 747-800 и указывают на необходимость расширения.

Окно в мир: Red Wings обеспечил Закамью один рейс в Стамбул



В международной воздушной изоляции оказался нижнекамский аэропорт Бегишево им. Николая Лемаева (на 100% принадлежит ПАО «КАМАЗ») в канун завершения его большой программы реконструкции стоимостью почти 1 млрд рублей. Из-за запрета российским авиакомпаниям эксплуатировать иностранные самолеты Закамью едва не отрезали выход в зарубежные страны. Как следует из расписания аэропорта Бегишево, в этот летний туристический сезон открыт лишь один регулярный рейс в Стамбул вместо прежней расширенной программы прямых вылетов на курорты Турции (Анталья, Даламан, Бодрум).

По данным онлайн-табло, международное сообщение обеспечивает российская авиакомпания Red Wings (считается близкой к «Ростеху»). Она выполняет один рейс в неделю, увеличивая маршрут полета до Нижнекамска через Казань. Но это, подчеркнем, регулярный рейс, тогда как по популярным туристическим направлениям зарубежные авиаперевозчики — арабская «Флай Дубай» и турецкая «Азур Эйр» — решили не продлевать маршруты до Закамья.

— Из Нижнекамска ничего не летает, потому что зарубежные перевозчики не могут поставить дополнительные самолеты, — объясняет представитель региональный директор «Анекс Тур» Заур Гаджиев. — В условиях нехватки авиатехники зарубежные авиакомпании выбирают только Казань.

В отличие от них, российские авиакомпании «Аэрофлот», «Победа» и другие наращивают полеты по направлению Бегишево — Москва и Бегишево — Санкт-Петербург. Впрочем, авиакомпания Red Wings, открывшая через Стамбул окно в Европу, не собирается его «захлопывать».

— Период выполнения рейсов — до конца октября, но в планах авиакомпании продление периода выполнения полетов, — сообщили нашему изданию в пресс-службе Бегишево.



Зарубежные авиаперевозчики не долетают до Бегишево

Между тем турецкие и арабские перевозчики, которые выполняют рейсы на популярные зарубежные курорты, не торопятся продлевать маршруты из Казани в Нижнекамск. Сейчас они летают в Анталью, Бодрум, Даламан, Дубай (ОАЭ) и Хургаду, но не могут делать «крюк» в Закамье, как прежде российские перевозчики.

По оценкам туроператоров, сейчас за неделю из Казани вылетает 16—20 рейсов. Такое количество аэропорт Казань отправлял за день, а теперь — за неделю, сказывается острая нехватка бортов. По этой причине зарубежные перевозчики не летают в Бегишево. «Казань — гораздо больший хаб, нежели Бегишево», — отметил Гаджиев. По его словам, авиапарк сейчас в дефиците, поэтому «о расширении никто уже не говорит».

— Сейчас не до выбора. То, что дали, и где возможно летать — там и летают. Если бы дали возможность ставить дополнительные рейсы, они бы поставили, — полагает директор по продажам «Салават City Center» Рустем Тарзиманов.

Сейчас туроператоры перенастраиваются на зимний сезон 2023 года. Из Казани планируются вылеты в ОАЭ и Египет, полеты будут выполнять «Флай Дубай» и «Азур Эйр». Закамский аэропорт не попадает в сетку международных полетов, так как зарубежные авиакомпании снова остановились лишь на Казани, сообщила представитель «Интуриста» Марина Болотова:

— До пандемии рейсы международных перевозчиков в Бегишево не летали, — добавил Тарзиманов. — Не летали ни Turkish Airlines, ни Fly Dubai, ни другие иностранные перевозчики. Были чартерные рейсы на турецкое побережье, в Эмираты, и в принципе, все на этом. По большому счету, Бегишево никогда не было активным международным аэропортом.



Трафик — в секрете

Как иностранная изоляция отразилась на трафике авиационных перевозок Бегишево, неизвестно. С марта этого года Росавиация по понятным причинам перестала публиковать отчеты о количестве обслуженных пассажиров в аэропортах страны. Известно только, что за первые два месяца до начала специальной операции на Донбассе нижнекамский аэропорт успел обслужить 80 тысяч пассажиров. Несмотря на традиционно «мертвый» сезон, это оказалось заметно выше уровня 2021 года (тогда перевезли около 60 тысяч пассажиров).

Аэропорт «Казань» сообщал ранее о снижении пассажирского трафика на 13%. Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Если бы не форс-мажор на рынке авиаперевозок, ничто не помешало бы Бегишево наращивать темпы перелетов, так как в Закамье сосредоточено немало зарубежных проектов, а ОЭЗ «Алабуга» и вовсе стала плацдармом турецкого бизнеса, считают туроператоры. В прошлом году Бегишево обслужило 643 тысячи пассажиров.

Международный же аэропорт Казань, чей ежегодный поток превышает 2 млн человек, сообщал ранее о снижении пассажирского трафика на 13%. В марте здесь обслужили на 10,9% меньше пассажиров, чем за аналогичный период прошлого года, в апреле снижение составило 22,1%. Объем перевозок за период с 1 по 25 мая снизился на 13%, сообщали ранее в пресс-службе аэропорта.

К августу ждут новый международный терминал Бегишево

Обновленный международный терминал Бегишево рассчитан на удвоение потока обслуживания пассажиров — 200 пассажиров в час на прилет и столько же на вылет. В начале этого года председатель совета директоров Бегишево и гендиректор аэропорта Казань Сергей Романцов анонсировал его открытие в августе.

— Продолжается строительство нового терминала международных воздушных линий аэропорта Бегишево с пропускной способностью 200 пассажиров в час на прилет и столько же на вылет, — рассказывал он на коллегии Миндортранса РТ.

Сергей Романцов анонсировал открытие международного терминала в августе. Фото: Ринат Назметдинов/realnoevremya.ru

В администрации Бегишево не стали ни подтверждать, ни опровергать эти сроки.

— На сегодняшний день реализована вторая очередь реконструкции аэропортового комплекса Бегишево, включающая реконструкцию патрульной и внутриаэродромных дорог, а также реконструкцию периметрового ограждения с оборудованием техническими средствами охраны. Площадь нового здания аэровокзала — 8501,8 кв. м, — сообщили изданию в пресс-службе аэропорта.

При этом преобразования продолжатся. По данным Бегишево, запланирована реконструкция взлетно-посадочной полосы (ВПП). Она находится в стадии проектирования: «В ходе работ запланировано расширение ВПП до 45 м и ее удлинение до 2 902 м (в настоящее время длина 2 499 м, ширина — 42 м). Финансирование проектирования осуществляется за счет бюджета Республики Татарстан».

Впервые гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин заявил о намерении инвестировать в строительство нового терминала аэропорта Бегишево несколько лет назад на коллегии Минэкономразвития РФ.

— Это непрофильный для нас бизнес, но мы сейчас планируем строительство нового терминала, потому что дальнейший рост сектора международных перевозок без этого невозможен, — говорил Когогин, добавив, что пассажиропоток в Бегишево вырос за последние годы на 60% и «оттянул» часть пассажиропотока у московских аэропортов, в том числе на международных направлениях.

январе 2018 года проект строительства аэровокзала международных воздушных перевозок получил положительное заключение Главгосэкспертизы РФ. Заказчиком строительства второй очереди реконструкции аэропорта выступило Федеральное агентство воздушного транспорта. Программа реконструкции проходила в рамках ФЦП «Развитие транспортной отрасли России на 2010—2020 годы» и рассчитана на 3 года. В конце 2020 года тендер стоимостью 640 млн рублей выиграло АО «Трест Камдорстрой».



Косметический ремонт в терминале 1А

В этом году МАК «Казань» им. Г. Тукая завершает реконструкцию терминала 1А, расширив зал ожидания для VIP-персон. Его площадь увеличится на 400 кв. м.

— Подходят к завершению строительные работы по увеличению более, чем на 400 кв. м площадей зала ожидания международного вылета терминала 1А, — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе аэропорта.

Речь идет о реконструкции площадей на втором этаже здания. По сути, это только косметический ремонт. Если Анкара примет решение об увеличении частоты рейсов в Россию до 100 рейсов в день, то казанский аэропорт сможет принять дополнительные борты. «В целом аэропорт Казань готов к увеличению числа международных рейсов», — заявили в пресс-службе МАК.

Между тем, туристические операторы жалуются, что казанский аэропорт начинает «задыхаться», если вдруг приходится принимать два самолета с небольшим интервалом времени, так как мощности международного терминала не способны принимать более 500 человек.

— Расширение нашего аэропорта — давно назревший вопрос, — отмечают они. — При сегодняшнем количестве рейсов увеличение площади на 400 кв. м — это достаточно. Но если смотреть в будущее, то надо больше. Раньше, когда отправляли Boeing 747 емкостью в 500 кресел и, помимо нашего, были рейсы «Пегаса», «Корала»,«Анекса», скапливалось еще больше ожидающих туристов.

Казанский аэропорт начинает «задыхаться», если вдруг приходится принимать два самолета с небольшим интервалом времени. Фото: realnoevremya.ru

МАК двоих не выдержит

Ограничения терминала сказывается и на расписании полетов. «В Татарстане туристы любят улетать в Турцию рано утром, а прилетать поздно вечером. Соответственно, авиакомпании запрашивают время вылета на раннее утро. Аэропорт в этом плане ограничен пропускной способностью зала, так как не могут дать время большему числу авиаперевозчиков. Поэтому аэропорт строит расписание так, чтобы прилетал один самолет, создавая большой перерыв. Чтобы бригада успевала разгрузить самолет и подать чемоданы, а пассажиры могли забрать багаж и не допускать скученности», — отмечают туроператоры.

Если вылеты еще как-то можно регулировать, то прилеты — сложнее. Поэтому в зоне прилета возникают очереди при прохождении паспортного контроля, а потом толпа вливается в зону получения багажа. Возможности расширить залы для получения багажа пока нет, поэтому МАК ищет варианты строительства нового терминала. Добавим, что одновременно принимать два самолета способны не только московские аэропорты, но и региональные — это Платов в Ростове-на-Дону и Кольцово в Екатеринбурге.

— Мы давно ждем расширения терминала в Казани, потому что он не справляется с обслуживанием большего числа авиарейсов. С точки зрения комфорта туристов расширение терминала аэропорта Казань необходимо, — уверены туроператоры.