Список персон

Романцов Сергей Анатольевич

Логистика и транспорт

Общая информация

Родился в 7 марта 1969 года г. Казань.

Образование

1991 г. — окончил Воронежское высшее военное авиационное инженерное училище.

Трудовая деятельность

2007-2009 гг. — первый заместитель генерального директора АО «Аэропорт «Бегишево».
2009-2012 гг. — и.о. генерального директора АО «Аэропорт «Бегишево».
2012-2019 гг. — генерального директора ОАО «Аэропорт «Бегишево».

С 16 мая 2019 г. — генеральный директор АО «Международный аэропорт «Казань».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420017, г. Казань, Аэропорт
  • Телефон: (843) 267-86-99
  • Email: office@airportkzn.ru
  • Сайт: http://kazan.aero/

Дата последнего обновления: 23.09.2020


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