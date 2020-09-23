Романцов Сергей Анатольевич
Общая информация
Родился в 7 марта 1969 года г. Казань.
Образование
1991 г. — окончил Воронежское высшее военное авиационное инженерное училище.
Трудовая деятельность
2007-2009 гг. — первый заместитель генерального директора АО «Аэропорт «Бегишево».
2009-2012 гг. — и.о. генерального директора АО «Аэропорт «Бегишево».
2012-2019 гг. — генерального директора ОАО «Аэропорт «Бегишево».
С 16 мая 2019 г. — генеральный директор АО «Международный аэропорт «Казань».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420017, г. Казань, Аэропорт
- Телефон: (843) 267-86-99
- Email: office@airportkzn.ru
- Сайт: http://kazan.aero/
Дата последнего обновления: 23.09.2020