Цитаты недели: Путин — о лакировке проблем, Каллас — о привилегии, Гафаров — о паническом режиме

Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»

Уходящая неделя запомнится новыми попытками Запада «наказать» Россию и ее граждан за спецоперацию, которая продолжается на Украине уже почти полгода и «прошла свою точку невозврата». В Эстонии посчитали, что «посещение Европы — это привилегия» и призвали страны Шенгенской группы не выдавать россиянам туристические визы. Тем временем главы регионов страны благодарят Владимира Путина за поддержку, а он призывает не «запихивать куда-то под ковер» проблемы. Об этом и других событиях уходящей семидневки — в подборке самых ярких цитат по версии «Реального времени».

О лакировании проблем

От низких доходов граждан, от ситуаций, связанных с этими моногородами, и другая проблема — это высокий уровень алкоголизации населения. Не нужно ничего запихивать куда-то под ковер, лакировать ничего, надо заниматься самыми острыми проблемами.

Президент России Владимир Путин в разговоре с врио губернатора Кировской области призвал его не скрывать и не маскировать проблемы региона, а заниматься их решением. Глава государства обратил внимание чиновника, что в его регионе 4 из 11 моногородов находятся «в такой ситуации, которая требует того, чтобы ими заниматься на постоянной основе». Российский лидер призвал подойти к решению проблем комплексно, заручившись поддержкой сверху.



О привилегии путешествовать в Европу

Прекратите выдавать туристические визы россиянам. Посещение Европы — это привилегия, а не право человека. Авиасообщение из РФ закрыто. Пока страны Шенгена выдают россиянам визы, бремя несут соседи России — Латвия, Эстония Финляндия (единственные точки доступа). Пора прекращать туризм из России уже сейчас.

Противостояние Запада России выходит на новый уровень — на этой неделе появилась информация, что Евросоюз обсудит возможность запрета шенгенских виз для россиян. Одной из первых, кто подал идею оставить граждан России без «привилегии» путешествовать по европейским странам стала премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Она как представитель государства, входящего в шенгенскую зону и граничащего с Россией, решительно не хочет принимать русских гостей. И Эстония уже сделала шаг к установлению барьера — с 18 августа россияне с шенгенской визой не смогут попасть в эту страну.



На высказывание Каллас отреагировал зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. «Так и хочется ей напомнить другие слова: «То, что вы на свободе, не ваша заслуга, а наша недоработка», — написал он.

О победе над паническим спросом

Весной у нас фиксировался ажиотажный спрос, сметали почти все с прилавков. Сейчас ситуация с панического режима перешла в обыденный. В непродовольственной сфере формируются новые производственные цепочки. Свято место пусто не бывает.

На этой неделе власти Казани вновь заявили о победе над буквально вышедшим из-под контроля продовольственным спросом, который наблюдался в городе, да и по всей России, этой весной после начала спецоперации и введения Западом санкций, когда население решило запастись продуктами впрок. Руководитель казанского исполкома Рустем Гафаров объявил, что ситуация стабилизировалась. «Переболела» и другая сторона торговли — продавцы и производители, которые нашли новые пути и способы вести свой бизнес.



Об угрозе «нацику»

Я хочу этому нацику сказать: мы все придем и всех вас убьем. Я туда поеду, и если я его там увижу…

Резонансным высказыванием отличился на всю страну первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. В эфире «России 1» он объявил предупреждение журналисту немецкой газеты Bild, который освещает события на Украине. На замечание ведущего, что тот в прямом эфире угрожает человеку убийством, народный избранник заявил: «Да, именно так. И что?». В ЛДПР, во фракцию которой Журавлев входит в Госдуме, поспешили откреститься от сопричастности к этому словесному инциденту, указав, что «эмоциональное заявление» парламентария — «его частное мнение», не имеющее ничего общего с позицией руководства партии.



«Демарш Журавлева» вызвал протест у казанского адвоката Лаврентия Сичинавы и его единомышленников, которые обратились в Генпрокуратуру с просьбой оценить высказывание депутата, лишить его неприкосновенности и возбудить против него уголовное дело. «Такие высказывания в первую очередь дискредитируют Государственную думу России», — объяснил в прямом эфире «Реального времени» адвокат.

Об уверенности в президентской помощи

Спасибо Вам большое, если поможете. Я уверен, что поможете.

Так свою просьбу к президенту России о помощи с деньгами закончил врио главы Марий Эл Юрий Зайцев. Деньги республике понадобились на проект завершения создания перинатального кластера. Сумму в 264 млн рублей он назвал небольшой, но существенной для Марий Эл. В завершении своей речи Зайцев заранее поблагодарил главу государства, добавив, что у него нет сомнений, что президент поможет.



О прелести татарских Настенек

Каждая Настенька прекрасна по-своему. Камила совсем юная, нежная, но тем не менее в ней столько такой сумасшедшей девственной энергии, которая тебя с ног до головы окутывает мурашками! Алина, наша любимица, олимпийская чемпионка, конечно, уже взрослая, ощущает себя по-другому, чувственная. Мне кажется, что люди должны увидеть и ту Настеньку, и эту. В каждой есть своя прелесть.

В ледовом шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек» роль главной героини с русским именем Настенька досталась двум олимпийским чемпионкам-татаркам — Камиле Валиевой и Алине Загитовой. Первая откатала программу в июле, звездный час второй настал в этом месяце. Татьяна Навка, в чьем шоу фигуристки играют одну и ту же роль, заявила, что каждая из них хороша в образе Настеньки, у каждой своя изюминка. На ее взгляд, 16-летнюю Валиеву отличает сильная энергия молодости, в то время как сильная сторона более опытной в фигурном катании Загитовой — чувственность.



О сравнении Зеленского с Гитлером

Главный украинский клоун предложил «призвать к ответственности все население России». Последний раз такие идеи в отношении целого народа пытался реализовать Адольф Гитлер. Есть еще вопросы о природе украинской власти?

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на интервью президента Украины Владимира Зеленского, в котором тот заявил, что всех россиян следует изолировать, так как те выбрали власти, которые приняли и поддержали решение о спецоперации. Он сравнил его с фюрером и верховным главнокомандующим Германии Адольфом Гитлером, который развязал Вторую мировую войну. По мнению экс-президента России, высказывание Зеленского в полной мире свидетельствует о схожести киевского режима с гитлеровским.



О точке невозврата

Специальная военная операция уже прошла свою точку невозврата. Она будет продолжена, вне всякого сомнения.

О том, что специальная военная операция на Украине не завершится до достижения поставленных целей говорилось уже неоднократно.



Об этом вновь решил напомнить председатель комитета Госдумы России по международным делам Леонид Слуцкий, который входит в российскую делегацию на остановившихся переговорах с Украиной. По его словам, назад пути уже нет — точка невозврата пройдена. Длится спецоперация шестой месяц.

