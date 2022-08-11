Власти Эстонии закрывают границы для россиян с шенгенскими визами

Эстонские власти запретили въезд в страну россиянам, имеющим шенгенскую визу, сообщил министр иностранных дел республики Урмас Рейнсалу.



Решение вступит в силу со следующей недели — 18 августа. Под санкции не попадут сотрудники дипломатических представительств России в Эстонии и члены их семей, а еще лица, занимающиеся международными перевозками или имеющие право свободного передвижения по законам Евросоюза.

Ограничения на въезд не коснутся лиц, которым необходим въезд в республику по гуманитарным соображениям, а еще близких родственников граждан Эстонии и обладателей постоянного вида на жительство в республике.

Эстония в настоящее время располагает данными о более чем 50 тысячах действующих шенгенских виз, выданных россиянам, сообщает ТАСС.

Фото: pxhere.com

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу в начале августа предложил включить в следующий пакет санкций против России запрет на выдачу ее гражданам шенгенских виз.

С 1 августа уже приостановлено действие соглашения России и Латвии об упрощении взаимных поездок между жителями приграничных районов. Кроме того, ведущие парламентские партии Финляндии выступили за прекращение выдачи туристических виз гражданам России из-за конфликта на Украине.



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Маргарита Головатенко