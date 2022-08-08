«Ситуация с панического режима перешла в обыденный»: в Казани заявили о стабилизации ситуации с ростом цен

Фото: Максим Платонов

В Казани, как уверяют власти, удалось стабилизировать ситуацию с ростом цен на социально значимые товары и преодолеть их нехватку, фиксировавшуюся в марте — апреле этого года. Тогда резко выросли цены на сахар, лук, масло, причиной роста стали, по словам замруководителя исполкома города Ильдара Шакирова, повышение закупочных цен у поставщиков в результате повышенного «ажиотажного спроса».

После переговоров властей с ретейлерами и их поставщиками товары стали поступать ежедневно и «без перебоев». На стабилизацию направлено и проведение множества сельскохозяйственных ярмарок, где также фиксировался повышенный спрос на те же самые товары — но его удалось удовлетворить за счет реализации продуктов со складов поставщиков АПК.

Всего за одни только весенние ярмарки в Казани реализовали продукции на 266 млн рублей. С 10 сентября, заявили в мэрии столицы Татарстана, ярмарки возобновятся.

Фото: Максим Платонов

— Весной у нас фиксировался ажиотажный спрос, сметали почти все с прилавков. Сейчас ситуация с панического режима перешла в обыденный. В непродовольственной сфере формируются новые производственные цепочки. Свято место пусто не бывает. Отставание от прошлогодних высоких показателей есть, но в целом рынок будет восстанавливаться. В том числе благодаря новым каналам сбыта в электронной торговле на маркетплейсах, — заявил руководитель казанского исполкома Рустем Гафаров.

К слову, по словам Шакирова, в результате развития логистической инфраструктуры в Казани среднее время доставки в городе снизилось с пяти дней в 2021 году до трех дней. В 2020—2021 годах число татарстанских продавцов на маркетплейсах выросло с 321 до более чем 23 тысяч. А в первом полугодии 2022 года число таких продавцов выросло еще на 37% и уже превысило 31,5 тысячи.

Для спасения сферы торговли и продовольственных сетей казанские власти постарались отменить в этом году целый ряд ограничений как федерального, так и республиканского уровня. В итоге при помощи федерального и республиканского антикризисных штабов заморожена ставка земельного налога, а предприятиям, реализующим алкоголь, позволили соседствовать с образовательными учреждениями города.

«Оживлению торгового спроса» также способствовала полная отмена «ковидных ограничений», рассказал замруководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров. Кроме того, власти отдельно отметили помощь по линии сокращения ставки эквайринга — она будет действовать до конца августа 2022 года (после зачисления денег по безналичной оплате покупателем в магазинах банк взимает комиссию в размере 1,5—2,5% от суммы транзакции, — прим. ред.).



Вместе с этим власти Казани заявили, что сложности, с которыми в этом году столкнулась сфера торговли, — «беспрецедентны»: товарооборот снизился по ряду категорий более чем на 40%, трафик посетителей во многих ТЦ снизился более чем на 14%.

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Сергей Афанасьев