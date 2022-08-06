«Новый 1992-й»: казанский магнитофон-раритет, последние звездные дни ЦУМа и первые связи РТ с исламским Востоком

Спецпроект «Реального времени»: какой была жизнь республики 30 лет назад. Часть 35-я

В начале 1990-х казанский завод ЭВМ, незадолго до «дружбы» с британцами, выпустил один из последних магнитофонов, ставших затем раритетом. Но в итоге они проиграют «кассетникам». «Тюркизацией» промышленности Татарстана и исламским банкингом закончились и первые, пока еще пробные, взаимные визиты властей республики и представителей ближневосточных стран. В Казани периодически пустеющие полки магазинов приводили к очередям и давкам в ЦУМе — это будет его последнее звездное время. Пережив нашествие торговых точек в 1990-е, он растеряет былую популярность с появлением ТРЦ. Тогда же начали уходить в прошлое советские детдома, в республике появились первые семейные детдома, но популярностью особо они не будут пользоваться — многие из них превратятся в приемные семьи. Число сирот за 30 лет сократится — а вот проблема бедности среди многодетных семей и вообще семей с детьми государство так и не сможет решить. О том, как жил Татарстан 30 лет назад и какие параллели с сегодняшним временем можно найти — в очередном дайджесте «Реального времени».



Казанский магнитофон-раритет



Казанский завод ЭВМ выпускал главным образом ЭВМ и вычислительные комплексы на базе ЭВМ, которые эксплуатировались в вычислительных центрах АН СССР, Госплане, Министерстве обороны и в других ведомствах. Но, как мы писали в прошлых дайджестах, из-за разрыва логистических цепочек, на переломе эпох он оказался в тяжелой ситуации, из которой выбрался в какой-то степени благодаря британской International Computers Limited (ныне ICL). C конца советских 1970-х он начал производить и различные акустические системы, в том числе и катушечные магнитофоны «Идель», но нельзя сказать, чтобы коммерчески успешно.

Так, представленный ниже в очевидной рекламе магнитофон вообще, как пишут аудиофилы сегодня, выпущен был в 300 экземплярах и считается ныне раритетом (но даже если их было выпущено несколько тысяч — это все равно капля в море в масштабе целой страны). Первоначальный первоклассный дизайн в массовую продажу не пошел. Магнитофон-приставка «Идель МПК-007С» выпускался с 1988-го до 1994 года, однако, как полагают эксперты, опоздал с выходом на рынок лет на пять — так как именно с конца 1980-х и особенно с началом 1990-х катушечные магнитофоны быстро вытеснили кассетные. Сегодня даже «заднюю панель «Идель 007» продают за 900 рублей, а пульт ДУ (на инфракрасных излучателях, то есть беспроводной) — аж за 6,5 тысячи.

Второе рождение “Идели”

“Идель 007” — не просто новая модификация прежней модели магнитофона. Новинка, которую освоил коллектив Казанского объединения вычислительных систем. в лучшую сторону отличается от своих предшественников по многим основным параметрам.

По заключению экспертов, магнитофон “Идель 007” будет пользоваться повышенным спросом у покупателей.*

Фото: zen.yandex.ru

Как казанская художественная школа привечала Фешина

Советские власти с писателями, поэтами, художниками и другими деятелями культуры, эмигрировавшими во время или после революции, поступали странным, если не сказать парадоксальным, образом. При жизни их старались не упоминать, не печатать и не показывать, а вот после смерти, или некоторое время спустя их работы становились известными большинству советских граждан. Такова была судьба произведений и Бунина, и Цветаевой, и казанского художника Фешина.

Хотя сегодня и бытует популярное мнение, что сбежавший от голода ли, от нежелания ли участвовать в пропаганде (в 1920-е годы Фешин вынужден был писать портреты большевистских работников, включая Ленина) художник в советское время был «в тени» или не любим, а то и «забыт», в действительности первая экспозиция его работ состоялась еще в 1958 году, и, кстати говоря, в Казани (три года спустя после его смерти в Америке), а в 1960-х прошла большая выставка в ряде городов СССР с изданием каталога работ.

Но в 1990-е стараниями прежде всего казанцев, его имя стало популяризироваться, начали создаваться различные фонды, регулярно проводиться выставки, а коллекция фешинских картин стала «предметом особой гордости Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан». В 2006 же году Казанскому художественному училищу было присвоено «почетное имя Николая Ивановича Фешина». Причина особой любви Казани к Фешину понятна: именно тут он написал одни из самых известных своих картин, был одним из первых учеников художественного училища, а затем и преподавателем, причем в Казань он вернулся уже после обучения в Петербургской Академии художеств и заграничных выставок (причем, если ранние картины европейские критики поругивали, казанские критики относились к ним более комплиментарно). Как пишут сегодня историки и исследователи его творчества, что 1909 год был для Фешина последним в Академии и совпал с «кризисом в Казанской художественной школе, когда Императорская Академия художеств потребовала от Казанской школы повысить качество обучения, и ее заведующий пригласил Фешина преподавателем с полным окладом и казенной мастерской». А покинул он как школу, так и Казань в основном потому, что сформированная в том числе им самим за долгие годы система художественного образования была полностью разрушена в результате революционных событий и особенно в 1920-е, когда Казанское училище превратилось в техникум.

Фонд великого портретиста

В Казани организован благотворительный фонд Николая Фешина и Казанской художественной школы. Его учредителями стали Союз художников ТССР и Татарское республиканское отделение фонда культуры РСФСР.

Создатели фонда так определяют его задачи: популяризация творческого наследования Фешина и увековечение его памяти в Казани, выявление, приобретение и реставрация работ, издание альбомов, каталогов, буклетов и монографий великого русского живописца. Кроме этого, фонд будет устанавливать стипендии имени Фешина студентам Казанского художественного училища, наиболее одаренным студентам-портретистам из Суриковского института и Академии художеств. В планах фонда — создание в Казани филиала Всероссийской академии живописи, ваяния и зодчества, в котором будут обучаться представители народов Поволжья. В связи с этим, по приглашению фонда Фешина, в марте Казань собирается посетить ректор Всероссийской академии И.C. Глазунов, который проведет ряд творческих встреч с казанцами. Средства от этих мероприятий пойдут на счет фонда.*

Фото: kulturologia.ru

В ТАССР впервые встретились с представителями стран Востока

Сегодня Татарстан и его власти являются своеобразным «окном на Восток» и в исламский мир, которым пользуются и власти российские. Регулярные взаимные визиты представителей РТ, ОАЭ, Турции и прочих ближневосточных стран уже никого не удивляют. А в условиях «заморозки» отношений со странами западными, на исламские страны чуть ли не рывком переориентировалась и Москва, причем контактируя с государствами, друг друга, мягко говоря, недолюбливающими — Турцией и Саудовской Аравией, ОАЭ и Ираном.

Но 30 лет назад визиты в Сирию и Саудовскую Аравию президента Татарстана должны были волновать воображение республики совершенно иным образом, так как «в 1990-е гг. Республика Татарстан вышла на международную арену». Уже в августе 1992 года было создано Министерство внешних экономических связей РТ, в задачи которого входило установление отношений между Татарстаном и зарубежными странами, а Казань стала открывать свои представительства в странах ближнего и дальнего зарубежья. Минтимера Шаймиева же представители исламского мира встречали «почти как главу независимого государства», его «удостаивали своим вниманием президенты Турции, Египта, Сирии, Ирана и др., с которыми он встречался во время своих зарубежных поездок».

С того момента начались и экономические, а не только культурно-религиозные связи между странами Ближнего Востока и РТ, следствием чего была и своеобразная «тюркизация» татарстанской экономики (число совместных татаро-турецких предприятий, созданных за 30 лет, вряд ли даже поддается подсчету), и опыты исламского банкинга, и начало паломничества татарстанцев в Мекку, которому, как мы писали в прошлых дайджестах, одно время в 1990-х даже активно помогал финансово король упомянутой ниже Саудовской Аравии — в нарушении принципов Корана.

В прошлом же году стратегическая группа «Россия — исламский мир» вообще прошла в аравийском городе Джидда, где президент РТ Рустам Минниханов пригласил компании стран Персидского залива к участию в инвестиционных проектах Татарстана.

Фото: Максим Платонов

Контакты с арабскими бизнесменами

27—28 декабря в Республике Татарстан находилась группа бизнесменов из Сирийской Арабской Республики. Были проведены переговоры с вице-президентом республики В.П. Лихачевым по вопросам развития взаимовыгодных торговых отношений.

Стороны подписали протоколы о намерении организовать участие промышленных предприятий Республики Татарстан в выставке, которая будет проходить в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде во втором квартале 1992 г., а также организации торгово-коммерческой выставки товаров народного потребления производства арабских стран в Казани во второй половине 1992 г.**

Чукотка захотела себе часть выручки от продажи золота

Смешанные чувства вызывают «телетайпные» новости из еще советских Литвы и Киева, а также Чукотки именно сегодня. Так, например, в апреле литовский банк начал скупать у местного населения валюту (писали, что желающих продать ее немного — но стоит добавить, что, видимо, у немногих она на тот момент и была) — почти противоположное решение ЦБ РФ примет весной 2022 года, ограничив обналичивание россиянами евро и долларов и покупку иностранной валюты вообще. А сама Литва на какой-то момент остановит транзит товаров из РФ в Калининград, и до сих пор ее власти требуют расплачиваться за него через тот же литовский банк. А Киев в апреле 1991 года проведет благотворительный аукцион для помощи малоимущим гражданам, где выставит на продажу золотые ювелирные изделия большей частью, очевидно, произведенные из чукотского золота — что сегодня вообще невозможно себе представить не только из-за известного военного конфликта, но и из-за тяжелых санкций в отношении российского золота.

Добавим, что экономический кризис 1990-х годов, в начале которых власти Чукотки попытались получить право распоряжаться частью валютной выручки от продажи добываемого там золота (80% промышленной продукции республики составляло именно оно), практически уничтожит горную промышленность Чукотки: закроются ГОКи, горняцкие поселки ликвидируются, люди массово будут покидать чукотскую землю. А в 2020-е годы полезное решение местных властей о диверсификации экономики (что, в общем, было бы не совсем диверсификацией — просто добывали бы не только золото, но и медь, олово, уголь, вольфрам) — подкосили все те же санкции: крупнейший золотодобытчик на Чукотке — Kinross Gold в марте 2022 года объявил о намерении продать все свои активы в России. «Уход или приостановка работы иностранных компаний создают реальные риски для 2,5 тысяч жителей Чукотки», — заявил местный глава 20 апреля этого года. В результате, за полгода на территории региона получили лишь 9,92 тонны золота — на 13% меньше, чем в том же периоде 2021 года. Стоит отметить, что активы Kinross Gold может купить российская Highland Gold, принадлежавшая до недавнего времени экс-губернатору Чукотки Роману Абрамовичу, известному ныне активными усилиями по «примирению» двух сторон российско-украинского конфликта. Впрочем, вероятно, долю в этой компании он уже продал 2 года назад. К слову, канадская Kinross Gold Corp, пришедшая в Россию как раз в начале 1990-х, была единственная из представителей международного горнодобывающего бизнеса сумевшая закрепиться в РФ, несмотря на принятый в 2008 году закон о стратегических месторождениях, ограничивающий участие иностранцев в крупных добывающих проектах. А станет, по-видимому, одной из последних…

Из телетайпного зала “ВК”

Литовский банк начал скупать у местного населения и приезжих иностранцев валюту десяти западных государств. за марку ФРГ платят 14 руб. 50 коп., за 1 фунт стерлингов — 40 руб., за французский франк и шведскую крону — по 4 рубля. Цены колеблются. В Литве работают три отделения банка, скупающего валюту: в Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде. Пока желающих продать валюту среди населения республики немного.

В Киеве состоялся первый благотворительный аукцион, средства от которого поступят малоимущим гражданам. Организатор аукциона — фирма “Фортуна” республиканского Фонда милосердия и здоровья — выставила на продажу золотые ювелирные изделия, мебель, магнитофоны, ксероксы, факсы, кафель, линолеум, ковры, автомобили. На приобретение товаров затрачено 1,5 млн. руб. Стоимость входного билета на аукцион — 100 руб.

Чукотка, возможно, получит право распоряжаться частью валютной выручки от продажи добываемого здесь золота. В настоящее время около 80 процентов промышленной продукции Чукотской республики составляет золото. Основная часть его добывается в рамках государственного заказа. Исполком республики обратился в совет министров РСФСР с предложением предоставить Чукотке право распоряжаться 20 процентами валютной выручки от плановой добычи золота и 80 процентами от внеплановой добычи.***

Фото: wiizh.livejournal.com

Нашествие в ЦУМе

Как мы уже писали в прошлых наших дайджестах, весна 1991 года многим тогда запомнилась опустевшими прилавками. Тотальный дефицит всех товаров приводил и к длиннющим очередям (даже за яйцами, не то что за мороженым), и к появлению бесхозных полукриминальных рынков, и к давкам в те часы, когда определенный товар еще по «госплановским» схемам только-только завозился в магазины. Причем работало скорее «сарафанное радио». О том, что в том или ином магазине «дают клей «Момент» или набор кухонных ножей», узнавали быстро сразу множество потенциальных потребителей. Сами потребители порой брали совершенно ненужные им товары в большом количестве (для перепродажи и для бартерного обмена).

Центральными местами таких давок и очередей становились крупнейшие магазины, в том числе и казанский ЦУМ. В 1920-х, в такое же кризисное для казанцев время, большую роль играли базары, которых в Казани было пять. Торговлю тогда подорвали карточки на продовольственные товары, введенные в 1929 году (70 лет спустя на это пойдут и власти ТАССР), а в 1940 году возникло сразу 10 колхозных рынков. Одновременно с ними на улице Баумана появилось до полусотни магазинов «Горпромторга», «Горпищеторга», «Главгастронома» и сразу два универмага. Попытка возродить торговлю на Баумана, как известно, в новейшее время в Казани почти полностью провалилась, теперь это скорее туристическая улица. И лишь в 1977 году начал работу крупнейший в городе торговый центр — ЦУМ на 12 тысяч квадратных метров (выглядел в советское время он — так), бывший до этого Татарским универсальным магазином и переехавший в 1963 году с ул. Баумана на ул. Пушкина, а затем на ул. Московскую (бывшая ул. Кирова) в здание, построенное в стиле советского модернизма, 40 лет спустя его даже попытаются включить в реестр объектов культурного наследия. Кстати, как напишут потом историки, всю предновогоднюю неделю уходящего 1977 года «вновь открывшийся комплекс осаждали многотысячные толпы казанцев, пришедших сюда отнюдь не только за покупками, а больше для того, чтобы поглазеть на современный супермаркет — его интерьеры (которые современным казанцам представляются едва ли не пережитком старины) тогдашней казанской публике казались просто роскошными».

Особенно удивляли эскалаторы — но они уже через год перестали работать. А сам ассортимент продтоваров, предлагаемых цумовским гастрономом, был таким же скучным и однообразным — как и ассортимент тех же телевизоров. С приходом 1990-х число магазинов росло чуть ли не в геометрической прогрессии (только с 1995 по 1998 год их стало больше в два раза — почти 1 400). Правда, обеспеченность населения торговыми площадями выросло с 84 до 125%, что и привело впоследствии к закрытию многих торговых объектов. Но — не ЦУМа. Подкосил его приход новых торговых центров, которые как грибы начали появляться в 2000-е (и которые сами будут 20 лет спустя в кризисе из-за ухода западных брендов и кинопроката). Его постоянно пытались и пытаются реанимировать, «перепозиционировать», «переформатировать» — но пока от этого толку было мало. Есть даже мнение, что казанский ЦУМ давно проиграл конкуренцию и никакая реконцепция его не оживит, он уже давно «стал аутсайдером среди всех мегамоллов города», так как он считается «отголоском из прошлого», от него «отдает советскостью». Кроме того, в нем до сих пор не было развлекательной зоны — главного якоря для покупательского трафика.

На минувшей неделе в Казани:

Проведены сразу две КОММЕРЧЕСКИЕ ЯРМАРКИ — Межреспубликанская оптовая и выставка-ярмарка Казанского коммерческого информационного центра. Входной билет на последнюю стоил 50 копеек, но все остальные услуги были намного дороже. Например, бронирование на 8 часов одного стола со стульями учредители оценивали в 50 рублей, а минута выступления на конференции-презентации оценивалась в 1 рубль. Если сравнить эту ярмарку с курицей, то сия птица несет золотые яйца.

Потребительский спрос был САМЫМ ПИКОВЫМ за все последнее время. Люди скупали все, что попадалось под руку. Если бы на людях были ценники, то купили бы и людей. ЦУМ в буквальном смысле был растерзан, когда в продаже появились клей “Момент” и набор кухонных ножей. Почти моментально раскупили велосипеды. В очереди за ними чуть не применили купленные перед этим наборы ножей, но обошлось просто словесной перепалкой. В любимой же всеми казанцами подсобке давали отечественные штаны. В очереди привычно стояли только женщины, но на эмансипацию это что-то не похоже.***

Фото: 100tatarstan.ru

Россия почти решила проблему с сиротами и детдомами

С ужасным состоянием советских детдомов могут, наверное, сравниться дома родильные: «Никто не думал о том, что чувствуют дети, что с ними происходит. Важнее считался вопрос их содержания и обучения. Детей распределяли в разные учреждения по возрасту, состоянию здоровья и потребностям в образовательных программах. Из-за чего братья и сестры могли годами не видеть друг друга и потеряться навсегда». В конце 1980-х появляется Российский детский фонд (на месте советского), первым пролоббировавший идею «семейных детских домов» в 1988 году, которых за 3 года, вплоть до конца СССР, появилось 468 с 4 тысячами бывших сирот. Правда, популярными они так и не стали — за все время существования РФ было лишь 368 таких домов с 2 700 детьми в них. Согласно постановлению правительства РФ, детский дом семейного типа организуется на базе семьи при желании обоих супругов взять на воспитание не менее пяти и не более десяти детей — и находятся они на полном государственном денежном обеспечении. Правда, есть мнения, что к настоящему моменту «ни одного семейного детдома в сегодняшней России не осталось — все они переоформились в приемные семьи, так выгоднее».

С другой стороны, некоторые семьи за 30 лет успели воспитать более 40 приемных детей. Впрочем, государственные меры по увеличению усыновлений, развитие института опеки привели все же к тому, что число детей-сирот сократилось (в детдомах находятся лишь около 10%). Но появилась другая проблема: большая часть бедных в РФ — это именно семьи с детьми (82%), а каждый четвертый ребенок живет в семье, доходы которой ниже прожиточного минимума. И самая тяжелая ситуация в многодетных семьях. А бывшие семейные детские дома в том же Татарстане остались, по-видимому, в прошлом: первый в Набережных Челнах оказался «блином комом» — судя по заметке ниже, бугульминский «семейный детский дом смешанного типа», основанный в 1989 году, находится в стадии ликвидации. Один факт можно считать положительным: за 4 года число детей-сирот в Татарстане сократилось с 11,5 тыс. до 9,7 тыс., отмечали власти РТ в мае этого года. «95% детей-сирот проживают в замещающих семьях и лишь 5% — в организациях для детей-сирот», — говорили в Минобразования РТ. Но есть одна проблема общероссийского характера — возврат детей, когда они достигают переходного возраста, в социальные учреждения.

Сирот становится меньше в городах страны, но не в Казани

Зимой коллега из соседней редакции обратилась к нам с просьбой помочь, кто может, собрать детскую одежду для сирот: мальчика девяти лет и пятилетней девочки, брата и сестры. В одном из пригородных сел познакомилась она с девяностолетней старушкой, которой волею судьбы пришлось (в ее то лета!) присматривать за ребятишками этого возраста. И никто бабулю не принуждал. И все поначалу было чин-чином. Мать мальчика и девочки, племянницу бабы Анны, лишили материнства, детей оформили в детдом, но лишь две недели они в нем пожили. Убежали в родную деревню. Но поскольку их мать была в очередных бегах и родной дом стоял запертым, приютились у единственной оставшейся родной души — бабушки Анны.

Из детдома воспитатели приезжали, возвращали детей обратно на все готовое — к игрушкам да книжкам, к обедам и ужинам, но они упорно убегали к бабе Анне снова, в холодную избу на хлеб да молоко.***

* Советская Татария, 5 марта 1991

** Советская Татария, 31 декабря 1991

*** Вечерняя Казань, 2 апреля 1991