Шоу барабанщиков и храм Зевса: металлочерепица в зеркале мифов

Пять главных заблуждений о металлочерепице, в которые вы до сих пор верите

Металлочерепицу сложно назвать принципиальной новинкой: она уже давно и прочно закреплена на российском строительном рынке как один из самых популярных кровельных материалов. Казалось бы, пора бы уже каждому начинающему или потенциальному домовладельцу разбираться в популярных байках об этом материале. Но мифы о металлочерепице живы с тех самых пор, как она только появилась в арсенале строителей. Сегодня попробуем разобрать главные из них.

Миф №1

Это шумный материал, под такой крышей каждый дождик превратится в усиленное «шоу барабанщиков».

Как на самом деле?

Нельзя сказать, что металлочерепица — идеальный шумопоглотитель. Конечно же, это не так. Но есть два аспекта, благодаря которым миф о барабанщиках будет развенчан.

Во-первых, если материал закреплен на крыше правильно, шум будет гораздо меньше. К примеру, под ветром шумит не сама крыша, а те ее металлические части, которые закреплены не по всей площади. К таким элементам, например, можно отнести отливы, прикрученные только по верхней плоскости. Еще одна возможная причина — недостаточно плотная фиксация металлочерепичных листов или их неверная укладка. Так что если ваши монтажники добросовестно работают, то под ветром шуметь металлочерепица точно не будет.

Во-вторых, что касается дождя или даже града, то их звук металлическая поверхность отражает только наружу. Внутри кровельный пирог содержит утеплитель (например, минвату), который эффективно шумоизолирует все пространство под крышей. И если кровельный пирог собран правильно, никаких проблем с шумом в доме не будет.

Фото: stroiremdoma.ru

Миф №2

Через несколько лет кровля потеряет свой цвет — окрашивающий слой или выцветет, или облупится.

Как на самом деле?

Выцветет только некачественное покрытие. Если покупать металлочерепицу у надежного производителя, который соблюдает всю технологию производства и покрывает стальные листы качественным покрытием на основе, например, полиуретана или полиэстера, то цвет кровли будет держаться несколько десятилетий. Покрытия, устойчивые к выцветанию, отлично ведут себя даже в южном климате, не то что у нас в Татарстане — они не боятся ультрафиолета. Ведущие мировые и российские производители дают гарантию на свои изделия до полувека. Правда, стоят такие материалы дороже, чем ноунеймы, но и прослужат куда дольше.

Что касается облупливания, то здесь тоже вопрос к производителю. Такое происходит, если полимерное покрытие плохо сцеплено с основой из-за использования некачественного грунта или его недостаточного нанесения.

Резюме по обоим пунктам — выбирайте только продукцию проверенных брендов и требуйте гарантию. Она и даст вам примерное понятие о том, сколько лет ваша кровля будет радовать ваш глаз.

Миф №3

Наличие саморезов в крыше обязательно приведет к тому, что крыша будет течь. Кроме того, саморезы надо будет постоянно подкручивать.

Как на самом деле?

На самом деле, дело здесь тоже в экономии. Специалисты советуют делать это с умом, не жалеть денег на качественный крепеж и покупать кровельные саморезы, снабженные металлической шайбой с EPDM-прокладкой. Шайба сделана из стали, хорошо защищенной от ржавчины. А прокладка сделана из этилен-полимерного каучука — она и защищает резьбовую часть от протечек, герметизируя место крепления. Есть кровельные саморезы разных видов — для крепления на разную обрешетку. EPDM — материал, у которого очень высока температурная и атмосферная устойчивость. Так что протечек через крепеж не будет, если использовать правильные крепежные элементы.

Фото: lenremont.ru

Подкручивать саморезы в таком случае тоже не придется, даже если обрешетка сделана из доски естественной влажности, объемы которой «гуляют» в зависимости от внешней влажности воздуха. Каучуковая прокладка саморезов обеспечит достаточную степень сжатия для сохранения герметичности.

Миф №4

Все края, которые подвергались резке, нужно будет регулярно красить, потому что металл постоянно ржавеет.

Как на самом деле?

Для начала разберемся, почему не грозит ржавчина поверхностному слою металлочерепичного листа. Если материал качественный, у него есть надежное защитное покрытие: сталь с двух сторон покрыта слоями цинка, который как раз и предназначен для того, чтобы не дать листу заржаветь. Поверх цинка есть еще полимерное покрытие, поэтому, чтобы началась коррозия металлочерепицы, надо, чтобы постепенно разрушились все ее защитные слои.

Что же касается резаных кромок, то главное, чтобы резка была выполнена холодным способом — к примеру, ножницами по металлу. В таком случае цинк покроет эту кромку, и защита будет соблюдена. Но если разрезать металл горячим способом (например, «болгаркой»), то защиты действительно у кромки не останется. Именно поэтому во всех руководствах строго запрещено обрабатывать металлические листы таким способом.

Фото: krovgid.com

Миф №5

Дом, покрытый металлической крышей, будет притягивать молнии, они все будут собираться на моей кровле, и получится не дом, а храм Зевса какой-то.

Как на самом деле?

Если в доме правильно оборудована вся система защиты от молний — например, поставлен нормальный громоотвод — статистическая вероятность попадания молнии в вашу кровлю ровно такая же, как вероятность попадания в покрытие из любого другого кровельного материала.