«Народный контроль»: дефицит школ и детсадов, нашествие шелкопряда и «недоступная» среда

На что жаловались жители Татарстана в «Народный контроль» в июле

Несмотря на летний месяц и пору отпусков, жители Татарстана неустанно через портал «Открытое правительство» сообщали в июле, на что властям республики, главам министерств и ведомств, а также руководству муниципальных районов стоит обратить внимание. За седьмой месяц этого года в систему «Народный контроль» было подано свыше 7, 3 тысячи обращений, из которых половина — заявки, связанные с проблемами благоустройства территорий. На втором месте — жалобы на состояние дорог как внутридомовых, так и магистральных: таких заявок порядка 1,5 тысячи. Замыкают тройку обращения, связанные с работой общественного транспорта, — их почти 400. Так, татарстанцы просят построить на селе детские сады и школы, привести в должное состояние дорожное покрытие, сетуют на организацию диспансеризации и на отсутствие доступной среды для инвалидов-колясочников. Об этих и других проблемах, которые волновали население республики в прошлом месяце, — в обзоре «Реального времени».

Жителям пригорода Казани нужна связь с городом

Жители поселка Каймары Высокогорского района обратились в адрес мэрии Казани с просьбой организовать движение городского автобуса из столицы до поселка. Как отметила в своей заявке Азалия М., «несколько лет нам обещают решить этот вопрос, но безрезультатно». Между тем, пишет она, село разрастается и его население нуждается в общественном транспорте.

Просьбу женщины поддержали более 320 каймаровцев. В своих комментариях жители села написали, что поселок для многодетных в селе Каймары начали строить 8 лет назад. За эти годы количество домов и численность населения с детьми значительно выросли, а транспорта, чтобы доехать из города до этих земель, нет. «Без личного автомобиля добраться до Казани и обратно невозможно», — пишут они. Также один из жителей, пожелавший остаться анонимным, отметил, что «нет таких такси, чтобы всю многодетную семью можно было увезти, если вдруг какой-то форс-мажор: больше двоих детей таксисты не берут в машину. Автобус — необходим».

Фото: uslugi.tatarstan.ru

В свою очередь, от исполкома Высокогорского района, ответственного за решение проблемного вопроса, в адрес жителей поселка Каймары пришел длинный ответ. Его суть сводится к следующему: во-первых, 2018 году действовавший до этого автобусный рейс от пос. ж/д ст. Высокая Гора до с. Каймары был отменен из-за отсутствия пассажиропотока; во-вторых, организация пассажирских перевозок по межмуниципальному маршруту «г. Казань — с. Каймары — д. Яшь-Кеч» не входит в компетенцию органов местного самоуправления района; и в третьих, исполком района обратился в адрес Минтранса республики и автотранспортного предприятия г. Казани с письмом, где просит рассмотреть возможность организовать работу автобусного маршрута. Но, как сообщает Высокогорский исполком, до 28 июля ответа от ведомств и заявок на согласование маршрутов не поступало.

У заявки, несмотря на то, что проблема так и осталась нерешенной, имеется статус «решена». Жители поселка с сожалением пишут, что это очередная отписка: «Того нет, этого нет. Магазины, садик и школы, наверное, лет 10 ждать будем».

«Все, что зарабатываем, тратим на бензин»

С просьбой построить школу и детский сад, поскольку возить детей в город довольно накладно, у властей просят жители нескольких поселков Лаишевского района. Как написала в своей заявке Гузель И., в поселках Тургай, Зимняя Горка, Бима, ГАИ-2 проживают больше 580 детей. Между тем школа в деревне Каипы, к которой территориально прикреплены поселки, не рассчитана на такое количество детей. Так что родители вынуждены возить детей в казанские школы. Дошкольников тоже приходится возить в детсады Казани, а некоторые семьи и вовсе вынуждены отказаться от посещения детсада, перейдя на семейное обучение, «так как возить ребенка в г. Казань тяжело, особенно зимой из-за дорожных условий, а весной и осенью из-за пробок и дорожных работ».

Школа в деревне Каипы, к которой территориально прикреплены поселки, не рассчитана на такое количество детей. Фото: tatfrontu.ru

Автора заявки поддержали более 130 семей. Так, Лэйсан Х. делится: «Не думала, что нужно будет бороться за место в школе для первоклассника! Даже с пропиской мы не попали в Каипы, а в Сокуры берут только сокуровских . Просьба построить школу рядом с Тургаем или Зимней Горкой, т.к. ближайшие школы переполнены!» Еще одна мама школьников написала, что «в школах нет мест! Что делать-то? Поселков много. При продаже обещали и школу, и садик, а в итоге ничего…» Гузель Б. сетует: из-за того, что приходится возить детей на учебу в Казань, «все, что зарабатываем, тратим на бензин».



Между тем отсутствие здесь школ и детсадов стало влиять на демографию. Многие жители поселков, которые задумывались о пополнении семьи, решили отказаться от этой идеи. Как написал житель поселка Зимняя Горка Александр Н. в комментариях к заявке, «дочь приходится возить в школу в город — дорога и пробки, ранний подъем выматывают как ребенка, так и родителей. СИЛ НЕТ!!! Хотим пополнения в семье, но когда задумываемся о соцпроблемах, УЖАС в голове».

Ответственным за решение проблемы система назначила исполком Лаишевского района. Ответа от него пока не поступало, сама заявка находится «в работе».

Сокурам — надземный переход

Жители Сокуров жалуются в «Народный контроль» на невозможность перейти автодорогу из-за бесконечного транспортного потока, идущего по Оренбургскому тракту, и просят построить для них наземный переход. В своем обращении Фанися М. задает вопрос Министерству транспорта и дорожного хозяйства Татарстана — почему никто не решает эту проблему? «Больные дети и взрослые вынуждены столько времени стоять у дороги! Сделайте наземные пешеходные переходы в Сокурах!» — написала она.

Фото: uslugi.tatarstan.ru

С ней солидарны еще почти 80 пользователей портала госуслуг. Так, Ираида Ф. написала, что «пока один переходит дорогу, собирается десяток машин. Утром и вечером людей сотни, пробки километровые в обе стороны». В комментариях жители поселка указывают и на то, что «пробка становится круглосуточной, круглогодичной в обе стороны», и для безопасности пешеходов необходим надземный переход.



Тем временем Миндортранс республики переадресовал просьбу сокуровцев федеральному учреждению «Волго-Вятскуправтодор», поскольку именно оно имеет право оперативного управления автомобильными дорогами федерального значения в Татарстане, к числу которых относится и Оренбургский тракт. В письме, подписанным замглавы «Волго-Вятскуправтодора» Сергеем Автономовым, сообщается, что в данный момент ведется разработка проектной документации по строительству и реконструкции участков автодороги Казань — Оренбург — Акбулак. Срок реализации проекта — 2023—2027 гг. У заявки статус решенной.

Закон о доступной среде — только на бумаге?

Жители домов на улице Юлиуса Фучика Приволжского района Казани сообщают системе «Открытого правительства» о возникших сложностях для инвалидов-колясочников и родителей с колясками. Из-за стройки их лишили пандуса, с помощью которого они раньше могли беспрепятственно попасть в магазин. Как написала в своей заявке Светлана Б., «перенесли киоск и тем самым закрыли пандус, есть там еще один пандус, ну и его закрыли, так как строят какую-то конструкцию».

Обращение поддержали 44 человека. В комментариях казанцы негодуют, отмечая, что безответственно и безнравственно со стороны хозяина киоска и администрации магазина решать проблемы за счет людей с ОВЗ. Также жители района задают вопрос властям города: «Есть закон о доступной среде, есть лица, отвечающие и получающие за это зарплату. Почему разрешение подписывает администрация? Вход в продуктовый магазин!!! Тут единственной пандус и он перекрыт! Почему такое допустили?»

Сотрудники АТИ установили, что было произведено перекрытие старого пандуса, однако вместо него был установлен новый. Фото: uslugi.tatarstan.ru

После подачи заявка превратилась в настоящий пинг-понг, который устроили между собой исполком Казани и городской Комитет земельных и имущественных отношений, выясняя, кто же должен решать проблему с доступом инвалидов к магазину. КЗИО категорично отвечал исполкому, что проблема с пандусом — «не является предметом муниципального земельного контроля», но мэрия упорно продолжала перенаправлять заявку в адрес комитета. В итоге спустя почти 10 дней ответственным за ее решения было назначено Управление административно-технической инспекции. Его сотрудники установили, что «в связи с ремонтными работами здания произведено перекрытие старого пандуса», однако вместо него был установлен новый. В качестве подтверждения своего заключения ведомство приложило фотоотчет.

Дорога «уничтожена и не восстановлена»

Айдар Ф. из села Тлянче-Тамак Сармановского района направил жалобу в категорию «Содержание и ремонт муниципальных дорог». Он сообщает, что в прошлом году велся ремонт участка от поворота в деревню Тавлуково до села Тлянче-Тамак. На период ремонта данный участок дороги был перекрыт, а весь транспортный поток был запущен через Тлянче-Тамак, из-за чего сельская автодорога «была уничтожена и не восстановлена».

Его заявку поддержали без малого 100 односельчан, которые подтверждают, что «дорога на самом деле в плачевном состоянии и требуется ремонт». Также сельчане пишут, что бетонные трубы, что остались под дорогой и обеспечивают перетекание ливневых вод, развалены: «Над ними рассыпается асфальт, и данные участки представляют высокую опасность для автомобилей. Само полотно на месте таких труб провалено».

Заявка, сначала адресованная Сармановскому исполкому, в результате нескольких переадресаций нашла своего исполнителя в лице предприятия «Главтатдортранс». Однако ответ ведомства вряд ли обрадовал жителей Тлянче-Тамака: «Поскольку программа дорожных работ на 2022 г. полностью сформирована, вопрос о включении данного объекта будет рассмотрен при формировании программ на последующие года». Обращение перешло в разряд решенных.

Фото: uslugi.tatarstan.ru

Гусеницы шелкопряда «съедают лес»

Жители деревень Татарский Шуган Азнакаевского района и Баланны Муслюмовского района бьют тревогу и просят Минэкологии принять срочные меры. Дело в том, пишет Мунавир Н., что леса вблизи этих сел съедают гусеницы шелкопряда. «С каждым годом было их все больше. А в этом году практически все лиственные деревья остались без листьев», — сообщает мужчина.

Но, похоже, вскоре проблема изживет себя сама, поскольку лесные насаждения просто-напросто уничтожат атаковавшие их гусеницы. Заявка была подана 11 июля, только 21-го Минэкологии отреагировало на нее, сообщив, что она находится на рассмотрении. Больше ответа от ведомства не поступало, а контрольным сроком исполнения заявки, которая сейчас имеет статус «запланировано», указано аж 22 августа.

Фото: uslugi.tatarstan.ru

«А про «татарский забыли»

Житель Елабужского района Фарави Д. сообщил в «Народном контроле», что название поселка Тарловка на дорожной табличке указали только на русском языке, а про «татарский забыли или умышленно не хотели написать».

Пользователь системы Юлия Д., в ответ на заявку в комментариях задает вопрос ее автору: «А как на татарском? Название звучит одинаково. Вы бы лучше о качестве дороги написали, это существеннее».

Ответ перед заявителем будет держать исполком Елабужского района. Пока же это обращение находится в работе.

Фото: uslugi.tatarstan.ru

Диспансеризация как «хождение по мукам»

«Диспансеризация отнимает последнее здоровье», — так считает жительница Нижнекамска Марина З., которая попыталась пройти в городской поликлинике диспансеризацию. Оказалось, что сделать это летом не так-то просто. «ЭКГ и смотровой кабинет. В каждом кабинете только одна врач. Медсестра где? Главврач сказала, что все в отпуске. Просидела до 13.00 — не приняли. Пришлось идти на следующий день в 6.00 утра занимать очередь. Тихий ужас!!!!» — возмущается женщина.

В своем ответе ответственный за решение проблем в системе здравоохранения Минздрав Татарстана попросил у автора извинения за доставленные неудобства и сообщил, что «в связи с большим количеством желающих пройти диспансеризацию возникают очереди в утренние приемы в кабинетах ЭКГ и в смотровом кабинете. Написана служебная записка на дополнительный штат в данные кабинеты».