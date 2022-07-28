Сеть экспресс-парикмахерских «Чио-Чио» привлечет $1 млн у частных инвесторов

Согласно прогнозу компании, ожидаемая выручка на конец 2022 года составит 167,8 млн рублей

Как стало известно «Реальному времени», федеральная сеть парикмахерских «Чио-Чио» привлечет миллион долларов инвестиций через продажу 10% акций частным инвесторам. Основатели построенного на франчайзинговой модели бизнеса, включающего более 800 заведений, обещают дивиденды с высокой доходностью по итогам уже первого года после «народного IPO». Если размещение будет успешным, компания Ильназа Набиуллина получит подтвержденную оценку в размере примерно $10 млн.

Финансирование для роста

Сеть парикмахерских готова продать до 10% акций компании в обмен на народные инвестиции в расширение ее масштаба в стране. Приобрести ценные бумаги без ограничений, начиная от пакета стоимостью 100 тысяч рублей, может любое частное лицо. На старте заявленная доходность по акциям «Чио-Чио» установлена в 121% годовых, а в долгосрочной перспективе — до 68% годовых. Продажа акций стартовала в июне, а сами сделки совершаются через инвестиционную платформу «Запуск», имеющую лицензию ЦБ.

— «Чио-Чио» всегда развивалась на свои деньги и без привлечения активов, — говорится в презентации компании. — Но сейчас управляющая компания сети готова привлечь внешнее финансирование для более качественного и заметного роста.

«Бизнес-модель «Чио-Чио» не зависит от сезона или кризиса», — рассказывает основатель сети Ильназ Набиуллин

Согласно прогнозу компании, ее ожидаемая выручка на конец 2022 года составит 167,8 млн рублей.

— Бизнес-модель «Чио-Чио» не зависит от сезона или кризиса, — рассказывает основатель сети Ильназ Набиуллин. — Причина банальна — волосы у человека растут вне зависимости от экономической ситуации, а в кризис люди, наоборот, начинают экономить и все чаще выбирают формат дискаунтеров.

В целом, по его словам, ежемесячно в сети стригутся полмиллиона человек.

Сеть включает 807 точек

Сеть «Чио-Чио» основана по франчайзинговой модели. В настоящее время она включает 807 точек, а сами франчайзи заработали 3,7 млрд рублей. Каждый месяц открывается 10—20 новых точек. В целом за 5 лет работы на рынке сеть обслужила 2,7 млн постоянных клиентов.

В настоящее время сеть имеет более 700 арендных договоров, причем арендодатели сами предлагают освобождающиеся локации.

— 16 стрижек в день — это и есть точка безубыточности, — поясняет директор по маркетингу «Чио-Чио» Григорий Болотов. — Но есть рекорд — 167 стрижек в день.

В настоящее время сеть включает 807 точек. Фото: vk.com/chio_kazan

Народные деньги на вырост

— [У «Чио-чио»] всего лишь 0,9% доли всего рынка. Сейчас активная фаза захвата рынка, и преимущество будет за самыми быстрыми и решительными. Наша цель — 3% рынка в России, это 2 100 салонов в РФ, и более 10 000 салонов по миру, — пояснил Набиуллин «Реальному времени».

Всего планируется четыре раунда привлечения инвестиций: в июне — на 50 млн рублей, в ноябре — на 70 млн рублей, в ноябре 2023 года — 100 млн рублей, в ноябре 2024 года — 125 млн рублей.

— Для ранних инвесторов делается дисконт оценки компании для привлечения инвестиций, так как на первом этапе компания оценивается 500 млн рублей, — говорит основатель сети франшиз Ильназ Набиуллин. — Планируем в следующем раунду к концу года выйти с оценкой уже 700 млн рублей (примерно $10 млн). В результате инвестиции вырастут на 40% уже через 4 месяца, а это +120% годовых капитала.



«Фастфуд на рынке парикмахерских услуг»

История парикмахерских «Чио-Чио», выбравшихся за пределы не только Татарстана, но и России, началась, как уже отмечалось, в Казани. К сентябрю в городе работали две точки.

Совладелец и создатель франчайзинговых сетей Gentlz, Zifa Ильназ Набиуллин, запустивший «Чио-Чио» в Казани, осенью 2017 года рассказывал «Реальному времени» о планах охватить 30% эконом-сегмента рынка парикмахерских услуг. Сеть он называл «фастфудом на рынке парикмахерских услуг».



— Мы стрижем быстро, за 15 минут, поэтому в нашей концепции очереди не предусмотрены. Но у нас настолько большой поток клиентов, что мы не успеваем их обрабатывать. У нас есть один мастер, который за день подстриг 35 клиентов, — рассказывал Ильназ Набиуллин.



Сейчас в России и странах СНГ работает 643 точки «Чио-Чио». Еще 164 парикмахерских находятся на стадии открытия.

