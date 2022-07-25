Приемная кампания в вузах Казани: рост спроса на IT и технико-технологические направления

Казанские вузы подвели предварительные итоги приема заявлений от абитуриентов

Вузы России сегодня завершают прием заявлений от абитуриентов на первый курс: 25 июля — последний день, когда выпускники школ могут подать заявление на зачисление в любое высшее учебное заведение страны. С результатами ЕГЭ каждый абитуриент имеет право заявиться сразу в пять вузов, выбрав до 10 направлений в каждом из них. Между тем приемная комиссия КФУ на прошлой неделе зачислила на различные факультеты 65 иностранных студентов. С сентября учебу в университете начнут граждане стран Африки — Ливана, Нигерии, Конго, Гвинеи; уроженцы Индонезии, Вьетнама, а также сирийцы и палестинцы. Если жители африканских государств предпочитают изучать различные медицинские специальности, то индонезийцы выбирают нефтегазовое дело, а один житель Японии решил посвятить учебу в КФУ изучению культуры стран и регионов мира. О том, какие специальности в этом году предпочитают абитуриенты и насколько выросло количество заявлений от них по сравнению с прошлым годом в казанских вузах, узнавало «Реальное время».

В КНИТУ — интерес к нефтехимии и IT-технологиям

На 5% больше, чем в прошлом году, на сегодняшний день принял заявлений от вчерашних школьников технологический университет Казани: в КНИТУ подано уже более 26 тысяч заявлений. Как отмечают в вузе, «цифры растут каждый час — сегодня финал приема на очную бюджетную форму обучения. Заявление можно подать лично либо онлайн: через сайт КНИТУ или федеральный суперсервис «Поступи онлайн».

Из общего количества поданных заявлений на бюджетные места национальный исследовательский технологический университет в этом году зачислит 2 018 студентов — это план бюджетного приема. По данным пресс-службы КНИТУ-КХТИ, традиционно высоким спросом среди абитуриентов пользуются направления, связанные с нефтехимией и IT-технологиями.

В этом году казанский вуз совместно с Пекинским университетом химической технологии запустит обучение по новой программе «Технология и переработка полимеров». Для этого выделено почти 150 бюджетных мест. В ее рамках после успешного окончания первых двух курсов студенты смогут продолжить дальнейшее обучение в Пекинском университете, пройти практику на предприятиях Китая, одновременно усовершенствовать свой английский, поскольку обучение будет вестись на нем, а заодно и выучить китайский язык. Совместный проект, отмечают в университете, заметно повысил интерес выпускников школ к Институту полимеров, входящему в состав КНИТУ-КХТИ, который и ведет набор на похождение этой российско-китайской программы двойных дипломов.

Фото: Максим Платонов

В приоритете — технические специальности

Технический вуз Казани — КНИТУ-КАИ к 14.00 25 июля получил уже 32 тысячи заявлений от абитуриентов на очную форму обучения.

— Стоит отметить, — говорят в приемной комиссии университета, — по сравнению с 2021 годом значительно возросло число заявлений от абитуриентов. Тогда их было подано около 25 тысяч.

В 2021 году на бакалавриат в КНИТУ-КАИ приняли порядка 1,8 тысячи человек (бюджетная и коммерческая формы), в магистратуру — около 760. В этом же году количество бюджетных мест здесь составляет почти 1 490 — это бакалавриат и специалитет, еще более 840 мест предназначены для тех, кто поступает по линии магистратуры, 255 — на специальности среднего профессионального образования, 85 — на научные специальности аспирантуры.

Фото: Максим Платонов

Среди образовательных направлений в этом году в лидерах специальности, связанные с ИТ, например: «Информационная безопасность» и «Программная инженерия». Также, отмечают в приемной комиссии КНИТУ-КАИ, высок конкурс на «Авиастроение». Популярностью пользуются специальности «Материаловедение и технологии материалов», «Лазерные и аддитивные технологии», «Инноватика» и «Управление в технических системах».

В КГЭУ вырастет численность студентов-первокурсников

К середине сегодняшнего дня в приемную комиссию КГЭУ поступило без малого 12,5 тысячи заявлений от абитуриентов очной формы обучения — это и бакалавриат, и магистратура. По данным приемной комиссии, это на 1000 больше, чем на ту же дату 2021 года. Но это не окончательные цифры, пояснили нашему изданию в пресс-службе энергоуниверситета, поскольку прием заявлений от поступающих на бюджетные места по результатам ЕГЭ закончится сегодня только в 18 часов, а прием заявлений от внебюджетников завершится и вовсе 26 августа.

Если в прошлом году студентами-очниками КГЭУ стали чуть больше 2,5 тысячи человек, то в этом году численность студентов вырастет — 1 564 бюджетных места для очной формы обучения и столько же для «очников» на платной основе. Больше всего заявлений абитуриенты подали на такие направления вуза, как «Электроэнергетика и электротехника», «Теплоэнергетика и теплотехника», а также IT-направления.

Помимо россиян, КГЭУ принимает на обучение и иностранцев. На 25 июля от граждан различных государств (Азербайджан, Алжир, Ангола, Беларусь, Вьетнам, Гаити, Египет, Ирак, Казахстан, Киргизия, Китай, Колумбия, Луганская Народная Республика, Марокко, Сирия, Таджикистан, Тунис, Туркмения, Турция, Узбекистан, Экваториальная Гвинея) поступило 200 заявлений.

Фото: Максим Платонов

В КГМУ число бюджетных мест едва переваливает за полтысячи

В приемную комиссию Медицинского университета Казани выпускники школ по состоянию на 23 июля подали 9 245 заявлений (специалитет и магистратура в совокупности), сообщила нашему изданию пресс-служба вуза.

Общее количество бюджетных мест для приема на первый курс КГМУ в этом учебном году — 525, больше всего мест на специальность «Лечебное дело» — 190, далее идут «Педиатрия» — 120, и медико-профилактическое направление — 50 мест. Еще 500 мест в татарстанском медвузе предназначены для приема абитуриентов на платное обучение.

Фото: Максим Платонов

КФУ определился с иностранными абитуриентами

Самый крупный вуз Казани — КФУ еще на прошлой неделе завершил прием заявлений от иностранных абитуриентов и выпустил приказ за подписью и. о. ректора Дмитрия Таюрского о зачислении на бюджетные места 65 человек на выбранные ими специальности в различные подразделения университета. Больше всего иностранных граждан, 12 человек — в основном из стран Африки, приняты в Институт фундаментальной медицины и биологии, где они будут изучать «Лечебное дело».

Фото: Максим Платонов

Также среди поступивших — граждане Индонезии, Вьетнама, Японии, Сирии, Индии, Марокко, Колумбии, Венесуэлы и других стран мира. Им интересны прикладные науки — математика, физика, химия, геология и прочие, а также гуманитарные — педагогика, лингвистика, международные отношения и другие. Кроме того, более 110 иностранцев приняты в различные институты КФУ на договорной основе.