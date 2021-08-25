В Казани закупят противогололедные материалы на полмиллиарда рублей

Фото: нетльда.рф

Больше всего уйдет в Вахитовский и Приволжский районы

Как стало известно «Реальному времени», власти Казани в рамках подготовке к зиме объявили закупку противогололедного материала за счет средств бюджета. Более 26 тысяч тонн гранул для комитета внешнего благоустройства и всех семи районов до конца года обойдутся в 501,1 миллиона рублей.

Больше всего — 23,1 тысячи тонн — купят твердого многокомпонентного противогололедного материала. Он идет по 18 774 рубля за тонну, то есть в сумме на него уйдет более 433 рублей. Материал представляет из себя кристаллы белого цвета с оттенками серого.

Еще один материал, многокомпонентный двухфазный, состоит из увлажненных гранул без запаха, белого или светло-серого цвета. Соотношение смеси при изготовлении увлажненных гранул должно быть таким: 75% сухих гранул, 25% раствора. Этот материал обойдется дешевле — в 18 009 за тонну.

Главам муниципалитетов поручено заключить контракты по зимнему содержанию дорог до 1 октября. Фото: Дмитрий Резнов

Раскладка по районам следующая:

Комитет внешнего благоустройства закупит 358 тонн материала на 6,6 миллиона рублей;

Администрация Авиастроительного и Ново-Савиновского районов — 5 050 тонн на 94,2 миллиона;

Администрация Вахитовского и Приволжского районов — 9 750 тонн за 182 миллиона;

Администрация Кировского и Московского районов — 5 800 тонн на 108,2 миллиона;

Администрация Советского района — 5 890 тонн на 109,9 миллиона.

Параллельно сегодня же был объявлен тендер на приемку и утилизацию снега методом плавления на стационарных пунктах, но касается это только Кировского и Московского районов. За переплавку 24 220 тонн снега готовы заплатить 3,8 миллиона рублей.

За переплавку 24 220 тонн снега готовы заплатить 3,8 миллиона рублей. Фото: kzn.ru

Корректировка плана «Буран» и другие новшества приготовления дорог к зиме

Подготовка дорог Татарстана к зимнему периоду 2021/2022 года началась 20 августа, когда Кабмин республики выдал постановление об обеспечении бесперебойного движения автомобильного и железнодорожного транспорта. Так, Минтранс должен организовать подготовку дорог к зиме, а вместе с МЧС РТ, МВД, Минздравом, Минпромторгом и другими ведомствами республики — скорректировать план «Буран» до 1 ноября.

Главам муниципалитетов поручено заключить контракты по зимнему содержанию дорог до 1 октября, организовать работу коммунальных служб, провести корректировку на случай ЧС и определить предприятия, которые обеспечат горячим питанием тех, кто оказался заложником неблагоприятных метеоусловий в зимний период. Минздрав со свей стороны должен обеспечить готовность медицинских организаций к оказанию помощи лицам, которые оказались изолированы в результате снежных заносов и автомобильных катастроф.

Дарья Пинегина