Болельщики матча «Нефтехимик» — «КАМАЗ» сдали пластик на вторичную переработку

Спортивные состязания собирают тысячи болельщиков. Прийти поболеть за команду, прихватив с собой снеки и напитки, — давняя традиция. И от числа зрителей, безусловно, зависит и количество оставленного мусора. Футбольный матч, прошедший сегодня между «Нефтехимиком» и «КАМАЗом», собрал на арене в Нижнекамске несколько сотен любителей футбола. И впервые каждый из них мог сдать на переработку пластиковую бутылку, упаковку или алюминиевую банку. Как зрители отнеслись к новой экологической инициативе «Нижнекамскнефтехима», выяснял корреспондент «Реального времени».

«Современные методы и возможности, чтобы защитить окружающую среду»



В нефтехимической столице Татарстана стартовал сезон РПЛ 2022/2023. В первом его матче соперником местного футбольного клуба «Нефтехимик» стала команда из соседнего города — «КАМАЗ». Последний чудом сохранил прописку в Первой лиге. По итогам прошлого сезона челнинцы вылетели по спортивным показателям. Сохранить место в лиге удалось лишь за счет того, что «Спартак-2» снялся с чемпионата.

Соседское дерби собрало на стадионе «Нефтехимик» несколько сотен болельщиков. Как обычно, почти каждый прихватил с собой чипсы, напитки — так, считают некоторые болельщики, наблюдать за перипетиями игры интереснее, успокаивает нервы. По оценке персонала нижнекамского стадиона, количество оставленного на трибунах мусора зависит от числа зрителей: «Чем больше пришло посмотреть на игру, тем больше остается пустых бутылок и упаковок от еды. Урны забиты доверху, да и около своих мест на трибунах оставляют некоторые», — говорит сотрудник стадиона Руслан Маннапов.

Соседское дерби собрало на стадионе «Нефтехимик» несколько сотен болельщиков

В этот раз впервые на стадионе «Нефтехимик» был организован раздельный сбор отходов. Инициаторами экологической акции стали сотрудники «Нижнекамскнефтехима» (входит в СИБУР). По их мнению, подобные мероприятия позволяют экономить ресурсы планеты и снижать количество отходов на полигонах.

По словам представителя ФК «Нефтехимик» Дмитрия Федорова, компания «Нижнекамскнефтехим» действует в тренде с общемировыми экологическими мероприятиями, направленными на сохранение природы: «Сегодняшняя акция — это первый и отличный шаг, к которому с удовольствием присоединился и наш футбольный клуб. Мы понимаем важность природы, а СИБУР использует свои современные методы и возможности, чтобы защитить окружающую среду. Сегодняшняя акция несет в себе и образовательный характер для горожан — я нечасто вижу в нашем городе такие аппараты для раздельного сбора мусора».

В этот раз впервые на стадионе «Нефтехимик» был организован раздельный сбор отходов

«Это идет на пользу каждому»

Частый зритель домашних матчей Олег Смолко на игры «Нефтехимика» приходит вместе с сыном. Он тоже увлекается футболом, играет в юниорской команде клуба. Как считает опытный болельщик Олег, установка таких контейнеров для раздельного сбора мусора — отличная инициатива.

«Думаю, это идет на пользу каждому, не только болельщикам. Ничего сложно в том, чтобы взять бумажку, пустую бутылку и выбросить ее в специальный контейнер. Это же не проблема. Только плюс для нас, жителей города. Всем нравится жить в чистоте, а она зависит от наших действий. Еще хорошо, что примеру своих родителей следуют и дети, которые вместе с ними приходят посмотреть игру. Они видят, что мусор не бросают где попало, а выкидывают в спецконтейнер. Да, может, сейчас попасть пустой бутылкой в контейнер для ребенка как игра. Но с игры все и начинается, закладывается в памяти, как нужно делать».

Солидарен с Олегом и еще один зритель, предприниматель Андрей Иванов: «Если на этом матче это начинание не закончится, а будет на регулярной основе, то это просто здорово. Осталось только приучить население раздельно складывать мусор в специально предназначенные контейнеры».

Все собранные во время матча «Нефтехимик» — «КАМАЗ» бутылки получат вторую жизнь на предприятии СИБУРа в Башкирии

Весь этот неорганический мусор отправят не на полигон ТБО, а для последующей переработки. Все собранные во время матча «Нефтехимик» — «КАМАЗ» бутылки получат вторую жизнь на предприятии СИБУРа в Башкирии. После переработки он станет частью экологического материала Vivilen, из которого снова можно делать емкости для жидкостей или же товары народного потребления и упаковку для них. За счет применения переработанного пластика такая продукция будет иметь меньший углеродный след по сравнению с изделиями из первичного сырья.

За три месяца — сотни килограммов пластиковой и алюминиевой тары

Раздельный сбор отходов на домашней арене «Нефтехимика» стал продолжением экологических инициатив, реализуемых при поддержке «Нижнекамскнефтехима». В мае подобная акция проходила на республиканском Дне химика. Основное торжество тогда развернулось на «Нефтехим Арене», где СИБУР представил ледовое шоу в постановке Ильи Авербуха. Зрителями красочного шоу стали несколько тысяч работников нефтехимической промышленности Татарстана. А чтобы снизить нагрузку на окружающую среду, у входа на ледовую площадку специально были установлены фандоматы.

Не стал исключением и районный национальный праздник Сабантуй, прошедший по традиции в июне на площадке КРК «Ильинка». Тематическая площадка градообразующего предприятия стала одной из самых посещаемых на майдане, возле нее также были установлены два специальных контейнера для сбора пластиковой тары, отправляемой на вторичную переработку.

По мнению сотрудников компании, современные экотренды, такие как циклическая экономика, говорят о том, что все материалы в дальнейшем должны быть переработаны

Просветительскую работу в области экологии «Нижнекамскнефтехим» ведет и в подшефных школах Нижнекамска. Сотрудники компании учат подрастающее поколение бережному отношению к природе и личной ответственности каждого за экологическое благополучие города, региона, страны и планеты в целом. В апреле прошлого года первые шесть фандоматов нефтехимики установили в образовательных учреждениях города, а также на территории предприятия — их количество продолжает увеличиваться. Благодаря установленным в школах фандоматам, их учащиеся за три месяца этого года смогли собрать для вторичной переработки без малого 700 кг пластиковой тары и порядка 50 кг использованных алюминиевых банок.

По мнению сотрудников компании, современные экотренды, такие как циклическая экономика, говорят о том, что все материалы в дальнейшем должны быть переработаны. Благодаря фандоматам, активной позиции жителей Нижнекамска, в перспективе можно будет вовсе отказаться от захоронения пластика.