Фамильную усадьбу «посадят» у дома Велимира Хлебникова и Салиха Сайдашева в центре Казани

Особняк на улице Волкова планируют вписать в существующее пространство, не навредив памятникам архитектуры

Как стало известно «Реальному времени», в центре Казани среди исторических памятников может появиться новая усадьба. Индивидуальный жилой дом по адресу: Волкова, 44, судя по опубликованным данным из акта государственной историко-культурной экспертизы проектной документации, будет строить ее заказчик — Лейсан Садыкова, директор ООО «Эльнат». В документе здание обозначено как «городская фамильная усадьба».

Новый особняк «должен подчеркнуть идентичность территории»

Чтобы возвести дом в историческом квартале любые работы должны проводиться с учетом соседства с памятниками архитектуры. Новая усадьба появится рядом с домом, в котором в 1910—1943 гг. жил химик Алексей Богородский. Здесь в годы Великой Отечественной войны, находясь в эвакуации, жили в 1941—1942 гг. партийный и государственный деятель, литературовед Владимир Бонч-Бруевич, геолог Дмитрий Белянкин, химик Николай Пшеницын; рядом, в доме купца Михаила Ульянова, жили в 1906-1908 гг. поэт Велимир Хлебников, в 1929-1931 гг. композитор Салих Сайдашев. Экспертиза проектной документации проводилась архитектором из Барнаула Екатериной Шаповаленко.

Новая усадьба появится рядом с домом, где жили в 1906—1908 гг. поэт Велимир Хлебников, в 1929—1931 гг. композитор Салих Сайдашев. Фото: pastvu.com

Проектная документация разработана «КРК Проект». В соответствии с разработанной концепцией ул. Волкова является частью третьего садового кольца, будучи ценным компонентом идентичности и истории Казани, поэтому проектирование частного городского дома на этой улице в первую очередь связано с задачей усиления своеобразия этого места.



Проектируемый дом имеет два уличных литера, формирующих палисадник, через который виден главный вход основного здания с улицы Волкова. За основным литером расположен частный сад, точно также как это было исторически. В объемно-планировочное решение интегрированы и сохранены деревья-патриархи, являющиеся представителями исторической рощи Дрябловых — Осокиных. Такое решение дома усиливает характер исторически существовавших домов на этой территории и подчеркивает ценность природных компонентов идентичности этой территории.

Проектирование частного городского дома на этой улице в первую очередь связано с задачей усиления своеобразия этого места. Фото: google.ru/maps

Высоких заборов не будет

Европейский дизайн-код будущего дома предполагает взаимодействие частного пространства здания с общественным пространством улицы. Основной объем дома в два этажа с подвалом вытянут вдоль улицы, два уличных литера выходят на красную линию застройки, формируя фронт улицы. Уличный палисадник является частью главного входа с улицы Волкова. Проектом предполагается отсутствие высоких заборов и наличие «живых» окон. Однако увидеть быт семьи бизнес-леди у прохожих вряд ли получится — планировочно жилые помещения выходят на внутренний дворовый фасад, а уличные литеры — это хозяйственные функции.

Предполагается, что центральная входная часть фасада будет выполнена в дереве, остальной фронт облицуют натуральным камнем или керамической плиткой. Фундамент индивидуального жилого дома выполнят в виде монолитной плиты на естественном основании. По оценке эксперта, объект будет гармонично вписан в историческую среду, а проводимые работы не навредят соседним объектам культурного наследия. Их визуальная и техническая сохранность должны находиться под наблюдением компетентных специалистов на всем протяжении работ.

Лейсан Ильгизовна Садыкова является учредителем и директором строительной компании ООО «Эльнат». Фирма с уставным капиталом более 3,3 млн рублей зарегистрирована в 2005 году в Казани. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. За 2021 год компанией сдана нулевая отчетность, числится в ней всего один сотрудник. В бухгалтерском балансе в последние 2 года значится отсутствие активов.