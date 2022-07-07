День в истории: прилетела Саманта Смит, взорвалась первая нейтронная бомба

Чем примечательна дата 7 июля?

Фото: Саманта Смит в «Артеке». commons.wikimedia.org

Сегодня, 7 июля, в Танзании празднуют День сельского хозяйства, а в России продолжают отмечать день Ивана Купалы. 7 июля в Казани открылся Молодежный центр, был заключен Тильзитский мир, в Москву прилетела Саманта Смит, США провело испытания нейтронной бомбы. Родились: предводитель кавказских горцев имам Шамиль, композитор Энвер Бакиров, нейрофизиолог Наталья Бехтерева. Умерли: писатель Артур Конан Дойль, поэт Вероника Тушнова, музыкант Сид Барретт. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Где лучшие тусовки? В Молодежном центре!

7 июля 1797 года в селе Гимры в Дагестане родился имам Шамиль, национальный герой народов Северного Кавказа. После продолжительных войн он сдался в плен, в первую очередь пообщавшись с Александром II. У имама было в разное время восемь жен. Его четвертый сын Мухаммад-Шапи в 45 лет женился в третий раз на дочери купца Ибрагима Апакова Биби-Марьям-Бану. Ей было 18 лет. В качестве свадебного подарка молодожены получили дом на площади Юнусова, который сейчас называется домом Шамиля.

Фото: wikipedia.org

7 июля 1920 года родился композитор Энвер Бакиров, автор балета «Алтын тарак» («Золотой гребень»), созданного в 1957 году, который в 1971-м стал называться «Су анасы» («Водяная»). Также он автор оперы «Тукай» и торжественной увертюры для симфонического оркестра «КамАЗ».

7 июля 1976 года на улице Декабристов открылся Казанский молодежный центр, объединивший спортзал, бассейн и концертную площадку, на которой проходили популярные дискотеки и выступления, организованные местным рок-клубом. Сейчас здание принадлежит Ак Барс Банку.

Фото: Нацмузей РТ

7 июля 2021 года «Реальное время» написало, что в садовых товариществах Татарстана жалуются на проблему сверхзатрат на электричество из-за потерь в сетях, которые содержит СНТ. В ГУП РТ «Электрические сети», по словам председателей обществ, по этой причине не торопятся брать устаревшие объекты электросетевого хозяйства на свой баланс. Пока идут споры, свет дачникам влетает в копеечку, за него приходится переплачивать.



«Уважаемый мистер Андропов. Меня зовут Саманта Смит»

7 июля 1807 года Франция и Россия заключили Тильзитский мир. Нынешнее название Тильзита — Советск, это город в Калининградской области. В частности, по договору Россия признала завоевания Наполеона Бонапарта, получая возможность завоевать Финляндию. Кроме того, империи отошел город Белосток.

Источник wikipedia.org

7 июля 1983 года в Москву прилетела с родителями Саманта Смит. В ноябре 1982 года десятилетняя американская школьница написала письмо генсеку ЦК КПСС Юрию Андропову. В апреле ей пришел ответ на двух языках. Смит посетила лагерь «Артек», Ленинград, встретилась с Валентиной Терешковой. Она погибла с отцом в авиакатастрофе 25 августа 1985 года, возвращаясь из Великобритании со съемок сериала «Улица Лайм», в котором снималась.



Где живет Сид Барретт?



7 июля 1977 года США произвели первое испытание нейтронной бомбы, то есть ядерного заряда малой мощности, в который добавлена смесь радиоактивных изотопов водорода дейтерия и трития (термоядерного топлива). Поскольку только одна пятая энергия порождает ударную волну, электромагнитный импульс и световое излучение, ее создатели назвали бомбу «гуманной».

7 июля 2006 года умер основатель группы Pink Floyd Роджер Кит «Сид» Барретт. Во время записи второго альбома коллектива он ушел из проекта, и вскоре стал жить в квартире покойной матери в Кембридже, занимаясь живописью, общаясь в основном только с сестрой Розмари. Он умер от рака поджелудочной железы. В графе «род деятельности» в заключении было написано — «музыкант на пенсии».

