День в истории: появились ГАИ, ОБСЕ и МХТ

Чем примечательна дата 3 июля?

Фото: Чехов читает «Чайку» артистам МХТ, 1898 год / wikipedia.org

Сегодня, 3 июля, отправилась к Антарктиде экспедиция Беллинсгаузена и Лазарева, на Кубе проводят Фестиваль огней. 3 июля Александру Вишневскому поставили памятник, Льюис Кэрролл создал один из своих легендарных снимков «Энни Роджерс и Мэри Джексон в сцене «Королева Элеонора и Прекрасная Розамунда», познакомились Станиславский и Немирович-Данченко, появилась ГАИ, состоялось первое Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Родились писатель Франц Кафка, актриса Зинаида Райх, режиссер Анатолий Эфрос, драматург Том Стоппард. Умерли султан Мехмед V, рок-музыкант Джим Моррисон, журналист Юрий Щекочихин. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Вы астроном? Поедем в кругосветку?

3 июля 1819 года началась экспедиция на военных шлюпах «Мирный» и «Восток» под командованием Беллинсгаузена и Лазарева. Из Кронштадта они отправились в кругосветное путешествие на два года. В составе команды был и казанец, экстраординарный профессор Казанского университета Иван Симонов, в должности астронома.

Профессор Симонов — астроном экспедиции. Портрет неизвестного художника, около 1822. Фото: wikipedia.org

3 июля 1971 года открылся памятник автору известной каждому жителю России мази Александру Вишневскому. Хирург изобрел ее в 1927 году как антибактериальное и вяжущее средство, ускоряющего процессы регенерации. В этот момент Вишневский уже жил в Москве, в Казани он был руководителем областной больницы ТАССР и заведующим факультетской хирургической клиникой.

Фото: Flanker / wikipedia.org

3 июля 2021 года «Реальное время» рассказало, что в поселке Вознесенское начал работу первый в Казани мобильный пункт бесплатной вакцинации и стерилизации собак. Эти недешевые манипуляции не в пример частным ветеринарным клиникам обойдутся хозяевам хвостатых питомцев бесплатно. Мобильный пункт планировал объехать все казанские поселки, откуда и поступает больше всего жалоб.



Фото: Василий Иванов

На «Славянском базаре» родился МХТ

3 июля 1898 года встретились актер-режиссер Константин Станиславский и драматург-критик Владимир Немировичем-Данченко. Беседа в московском ресторане «Славянский базар» шла 18 часов, восхищенные опытом парижского «Свободного театра» и берлинской «Свободной сцены» новые друзья решили создать Московский художественный театр. Станиславский позже писал: «Мы протестовали и против старой манеры игры… и против ложного пафоса, декламации, и против актерского наигрыша, и против дурных условностей постановки, декораций, и против премьерства, которое портило ансамбль, и против всего строя спектаклей, и против ничтожного репертуара тогдашних театров».

3 июля 1936 года создана Государственная автомобильная инспекция НКВД. Решение такое было принято еще в ноябре 1934 года. ГАИ занималась борьбой с аварийностью, разработкой технических норм эксплуатации транспорта и его учетом, а также контролем подготовки и воспитания шоферов. Ранее эти функции возлагались на отдел регулирования уличного движения милиции, а регулировщики в саму ГАИ не входили до 1950-х годов. В 1940 году появились «Правила дорожного движения».

Фото: Сергей Струнников / wikipedia.org

В Хельсинки начали обеспечивать безопасность



3 июля 1863 года Льюис Кэрролл, автор «Алисы в стране чудес», а также фотограф, сделал постановочный снимок «Королева Элеонора и Прекрасная Розамунда». По сюжету, Алиенора Аквитанская (Элеонора), жена Генриха II, предлагает его возлюбленной, дочери англо-нормандского вельможи Розамунде де Клиффорд на выбор смерть от яда или кинжала. В роли последней выступила Энни Роджерс, прототип Алисы.

3 июля 1973 года в Хельсинки началось Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе, созванное по предложению социалистических государств — участников Варшавского договора. Хельсинкские соглашения подписали через два года 35 стран. Сейчас в ОБСЕ входит 57 участников.