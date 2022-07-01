Купите сейчас, заплатите потом: реальная помощь малому бизнесу

В кризисных условиях кооперация малого и среднего бизнеса (МСБ) с крупными производителями становится действенным инструментом поддержки предпринимателей. Часто для небольших предприятий такое сотрудничество — это шанс выжить в непростое время.

МСБ никогда не жилось совсем уж легко, а сегодня, когда экономику лихорадит, предпринимателям не позавидуешь: нарушаются привычные логистические связи и рынки сбыта, возникают проблемы с поставками и сложности с оборотным капиталом. Для того чтобы обеспечить производство продукции, бизнесу нужно решить как минимум две задачи: найти сырье и средства на его покупку.

Нехватка оборотных средств всегда была для МСБ серьезной проблемой. Как правило, выполнить заказ малому предприятию нужно быстро, чтобы опередить конкурентов. В нынешних условиях, когда конкуренция обостряется, сроки выполнения работ становятся еще более жесткими, и времени на раскачку не остается. Возникает закономерный вопрос: где взять быстрые деньги?

«Мы часто отгружаем клиентам металлопрокат в долг, не всегда они вовремя оплачивают, приходится ждать, — рассказал директор ООО «Металлоизделия» Владимир Острый. — Возникает проблема с тем, что я должен платить и сразу не могу забрать металл. Нехватка оборотных средств — это очень большая проблема».

Можно, конечно, обратиться в банк, но на переговоры с финансовыми организациями всегда уходит много времени и сил: нужно сравнить условия, изучить договоры, собрать необходимые документы. Наконец, получить кредит на выгодных для себя условиях — сложная задача. Тем более сегодня, когда банки фактически под лупой рассматривают кредитора.

И все же на рынке есть альтернативные варианты, позволяющие МСБ решить вопрос поиска сырья, а также привлечения заемных средств удобным способом и на привлекательных условиях. Например, компания «Северсталь», понимая с какими сложностями сейчас сталкивается малый бизнес, в этом году усилила свою комплексную программу развития поставок предприятиям МСБ. Компания расширила предложение металлопроката, обновила интернет-магазин и предоставляет своим партнерам финансовые сервисы без дорогих кредитов.

«С учетом текущей стоимости кредитования, повысился спрос на условно бесплатные финансовые решения, которые мы предлагаем совместно с ведущими российскими банками, — комментирует Владислав Палицин, директор по продажам компании «Северсталь Дистрибуция». — Речь идет о кредитных бизнес-картах и рассрочке с длительным беспроцентным периодом. Конечно, остальные финансовые сервисы со специальными условиями для клиентов «Северстали» также продолжают действовать».

Одним из самых востребованных финансовых инструментов из предложения металлургической компании является кредитная бизнес-карта Сбербанка или одного из банков-партнеров с улучшенными условия кредитования для клиентов «Северстали». Ключевая ее ценность — бесплатное обслуживание на весь срок действия карты и бесплатная отсрочка платежа на 100 дней, а это больше трех месяцев. Лимит по карте небольшой — 1 млн рублей, но при оплате есть возможность добавить к сумме недостающую часть из своих средств, либо дополнить другими продуктами. Кредит можно получить на срок до трех лет. Если предприятие не успевает воспользоваться 100-дневным льготным периодом, то процентная ставка далее рассчитывается индивидуально. Решение по выпуску карты занимает один день, выпуск 1—5 дней, после чего можно оформить заказ в интернет-магазине « Северсталь Маркет »* или по телефону кол-центра и оплатить его кредитной картой.

«Мы активно пользуемся кредитной картой Сбербанка, — делится опытом сотрудничества с «Северсталью» менеджер ООО «Юнистил» Дмитрий Долгов. — Закупаем металлопрокат, затем в течение трех месяцев беспроцентного периода рассчитываемся и при необходимости снова пользуемся картой. Это очень удобно».

Также выгодный для МСБ инструмент, которым можно воспользоваться при покупке металлопроката в интернет-магазине «Северсталь Маркет», — рассрочка на улучшенных условиях банков-партнеров для клиентов «Северстали». Весь процесс получения рассрочки происходит онлайн, без длительных согласований. Документы подписываются в личном кабинете цифровой подписью. Бесплатный период пользования рассрочкой составляет 30 дней, далее — индивидуальный подход при начислении процентной ставки. Кредит с лимитом до 1 млн рублей можно взять на 12 месяцев. При этом весь процесс занимает всего 15 минут.

Если предприятию нужно больше средств, то оно может получить универсальный кредит на заказ металлопроката. Воспользовавшись этим инструментом, бизнес может рассчитывать на живые деньги под невысокий процент, которые банки-партнеры предоставляют специально для клиентов «Северстали». Обычно под такое кредитование выбирается схема целевого кредитования — эти деньги можно потратить в «Северсталь Маркете» либо на офлайн-заказы при покупке металлопроката со склада компании. Расчет кредитного лимита банком займет до пяти дней. Предприятие таким образом может получить до 30 млн рублей сроком до 36 месяцев.

Еще больший кредитный лимит малым и средним предприятиям обеспечит банковская гарантия под договор поставки, которая позволяет приобрести металлопродукцию по постоплате, без отвлечения оборотных средств. Пройдя один раз процесс оформления, предприятие получает выделенную кредитную линию в рамках лимита продукта и может отгружать металл по гарантии в течение года. Одно из преимуществ инструмента — большой лимит, выше, чем по стандартным кредитным продуктам банков. Условия по отсрочке можно обсудить с менеджером «Северстали» или контактным центром. Срок принятия решения банком составляет 5 дней, процентная ставка рассчитывается индивидуально.

Наконец, предприятие может воспользоваться таким инструментом, как факторинг, который также обеспечивает отсрочку платежа. Как это работает? «Северсталь» передает банку запрос на установление лимита по конкретному предприятию, банк устанавливает размер финансирования компании по поставкам в адрес этого предприятия, которое затем подписывает уведомление и прочую договорную документацию. Весь процесс занимает до 14 дней. Лимит и процентная ставка индивидуальна для каждого предприятия. Срок отсрочки может достигать 120 дней, при этом долг не классифицируется как банковский.

«Я бы оценил финансовые продукты «Северстали» на пятерку. Это очень удобно, — заявил исполнительный директор ООО «Византия» Виталий Омельчук. — Аналогичных предложений для юридических лиц я не встречал. А альтернатива у нас одна — брать кредит в банке, как правило, под залог, самостоятельно договариваться. И это не так просто. Финансовая программа «Северстали» позволяет подобрать финансовый продукт под свой запрос».

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