Цитаты недели: Соловьев — о жадном государстве, Джонсон — о женской версии Путина, Бастрыкин — о колбасе

Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»

Лидеры стран «большой семерки» пытались выглядеть круче президента России, пошутив про раздевание политиков на саммите, а британский премьер-министр Борис Джонсон рассуждал, как изменился бы ход истории, будь Владимир Путин женщиной. Тем временем спецоперация на Украине идет уже пятый месяц, и столько же штампуются антироссийские санкции, срок годности которых неминуемо истечет, предупреждает Олег Дерипаска. Швеция и Финляндия вот-вот станут частью НАТО, а вокруг Калининграда нарастает напряженность. Об этом и других событиях уходящей семидневки — в подборке самых ярких цитат по версии «Реального времени».

Об отвратительном зрелище

Я не знаю, как они хотели раздеться. До пояса либо ниже пояса, но думаю, что это было бы отвратительное зрелище в любом случае. Если вспомнить Пушкина, я могу ошибиться там в словах, в деталях, но, по-моему, он сказал, что можно быть дельным человеком, но думать о красе ногтей. Поэтому я безусловно с этим согласен, в человеке все должно быть гармонично развито — и душа, и тело. Но для того, чтобы все было так гармонично, нужно отказаться от злоупотребления алкоголем, других вредных привычек, заняться физической культурой, спортом.

На саммите G7 лидеры большой семерки задумались над тем, как показать, что они «круче Путина», и задались вопросом, не раздеться ли им для этого. По данным СМИ, британский премьер-министр Борис Джонсон, садясь за стол, спросил, снимать ли пиджаки. Вероятно, ему вспомнились снимки президента России, на которых тот оголенный по пояс едет верхом на лошади. Владимир Путин шутку не оценил и посчитал, что раздевание западных политиков выглядело бы отвратительно. Он отметил, что с ними у него и у страны «не самый лучший период наших отношений».



О Путине, если бы он был женщиной

Если бы Путин был женщиной — кем он очевидно не является, — но если бы он был ею, я действительно не думаю, что он начал бы безумную мачо-войну со вторжением и насилием, как он это сделал.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уверен, что российский лидер Владимир Путин и не подумал бы начать специальную военную операцию, будь он не мужчиной, а женщиной. Решение президента России, о котором тот объявил утром 24 февраля, он считает «идеальным примером токсичной маскулинности». Высказывание британского политика прокомментировали в московском Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что Джонсон — находка для исследований Зигмунда Фрейда.



О пуле за президента

Я бы все равно принял пулю за него. Я бы предпочел, чтобы это не было больно, но я все равно принял бы эту пулю. Потому что он является первоклассным человеком и он делает то, что считает правильным.

Пока западные политики пытаются ослабить позиции Путина, другие готовы пойти ради него на многое. Так, 91-летний экс-глава «Формулы-1» Берни Экклстоун открыто заявил, что симпатизирует российскому президенту как человеку. По его мнению, Путин делает все ради своей страны. А вот «Формула-1», которую Экклстоун когда-то возглавлял, мнения его не разделяет. В организации сразу же поспешили разъяснить, что сказанное им — личное мнение, которое не совпадает «с позицией современных ценностей нашего спорта».



О скоропортящихся санкциях

Санкции — это как скоропорт, в какой-то момент все портится. Я уже не говорю изначально, зачем они нужны. Мы понимаем, что через полтора года они начнут работать в обратную сторону, из-за всяких политических решений от них никто не сможет отказаться, но они будут сильно мешать уже стране, которая вводила санкции.

Российский миллиардер Олег Дерипаска предупредил, что санкционный бумеранг вернется тем государствам, которые с конца февраля вводят ограничения против России. По мнению бизнесмена, санкции — скоропортящийся продукт, срок годности — примерно год и еще шесть месяцев. Пока же у них есть эффект, которого стремился достичь Запад — они бьют по России, утверждает Дерипаска. По его прогнозу, если конфликт на Украине не иссякнет, миру уже в конце года грозит глобальная рецессия.



О подорожавшей колбасе и отечественных авто

Вот санкции как ударили, в ресторанах колбаса стала дороже. Вопрос к бизнесу, да? Как у нас всегда. Нефть дешевеет, бензин дорожает. Что выясняется? Самолетов нет. «Роскосмос» получает из США составляющие наших космических кораблей, медицина японская, машины... вот я езжу на русском автомобиле. Грозят нас пересадить на «Лады» и «Москвичи». А почему свое-то не создали?

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин обеспокоен ситуацией с импортозамещением и ценами на продукты и товары в стране. Он рассказал, как ходил на прием к офтальмологу, который заявил ему, что хоть аппаратура у врачей импортная — из Европы и Японии, методы лечения отечественные. «То есть технология, трибуна, микрофон — их, а мы уже лечим нашими, российскими методами. И рекомендуем наши очки. Хотя очки не наши. Ну доколе такое может быть?!» — недоумевает глава СКР.



О скупости государства

Вот у нас главный наниматель — государство. Но у нас когда с государством беседуешь, то выясняется, что более жадного нанимателя, чем государство, нет. Говоришь с людьми в погонах, говоришь с работниками судов, говоришь с учителями, говоришь с врачами — да у нас жадина государство.

Телеведущий Владимир Соловьев в эфире федерального канала на всю страну назвал российское государство жадным, так как работники бюджетной сферы получают небольшие зарплаты. В пример он привел врача скорой помощи из Екатеринбурга с 30-летним стажем и зарплатой в 30 тысяч рублей. Возмутило Соловьева и жалование российских военнослужащих, которые участвуют в спецоперации на Украине и рискуют своей жизнью, получая суммы, которые «стыдно назвать». «Денег дайте людям!» — призвал он власти страны.



О соприкосновении границ России и НАТО

Йенс Столтенберг отчитывается, что Россия получит больше НАТО у своих границ. Рано радуется. Географию в школе не учил. В случае вступления Финляндии и Швеции в блок НАТО у его границ будет больше России.

Финляндия и Швеция в шаге от вхождения в НАТО, а значит альянс приближается к границам России все плотнее, о чем и предупредил его генсек Йенс Столтенберг. Однако в Москве на это смотрят с другой стороны. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что вовсе не НАТО расширяет свои границы, приближая к российской, а России становится больше у границ альянса.



Об ослаблении вожжей государства

Сегодня то время, когда нужно переосмыслить философию государственного аппарата — где-то усилить роль государства, а где-то, наоборот, ослабить вожжи.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что в России настала пора перемен. В каких-то сферах жизни наше демократическое, светское и правовое государство должно нарастить свое влияние. В некоторых же оно, наоборот, должно «ослабить вожжи», что касается, в частности, реформы контрольно-надзорных органов, уточнила Матвиенко.



Об очередном придурке

Там какой-то очередной придурок, бывший министр из Латвии, послал сигнал о том, что НАТО и Евросоюз забирают у нас Калининград. Видать, выпил или съел что-то плохое. Предлагает начать третью мировую войну. В себя придет — бояться каждого шороха у двери будет. И правильно. Память у нас хорошая…

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев продолжает отвечать на высказывания «обидчиков» страны в своем telegram-канале. На этот раз досталось экс-главе МВД Латвии Марису Гулбису, который заявил, что ограничение транзита в Калининградскую область — это сигнал Москве о готовности Европы и НАТО «забрать» у нее Калининград. По мнению Медведева, бывший латвийский чиновник таким высказыванием пытался развязать мировую войну. Однако сделал он это сгоряча, а осознав сказанное, Гулбис станет бояться реакции Москвы, уверен экс-президент России.



О высокой цене преступления

Да, я согласился взять эти деньги ввиду затруднительного финансового положения. Но я не хочу давить вам на жалость. Да, меня банально спровоцировали. Я поддался... И я уже заплатил за это высокую цену — потеряна работа, загублена карьера, репутация. Брошена тень на судьбу моих маленьких неповинных детей. Страдают родители, супруга и близкие.

Бывший управляющий Фонда социального страхования в Татарстане, кандидат политических наук Павел Лоханов на этой неделе был приговорен к 9 годам колонии строгого режима — суд в Казани признал его виновным в получении взятки в особо крупном размере. Сам экс-чиновник уверял в суде, что поддался провокации и без уголовного наказания за преступление уже сполна расплатился за содеянное.

