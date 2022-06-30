Все возможности европейской клиники в центре Казани

В Научно-клиническом центре КФУ оборудована ультрасовременная операционная, которая позволяет делать уникальные операции и справляться с самыми сложными случаями

Фото: Василий Иванов

Мы уже рассказывали о том, какие возможности предоставляет своим пациентам Научно-клинический центр КФУ. В этой клинике собрано сложнейшее современное оборудование, которое позволяет лечить пациентов самыми современными методами. Гордость клиники — операционная, устроенная по последнему слову техники. Она оснащена самым современным импортным оборудованием, ориентирована на малоинвазивные эндоскопические операции (но позволяет проводить и классические вмешательства любого уровня сложности), дает докторам невиданные до сих пор в Казани возможности. «Реальное время» побеседовало со специалистами клиники и выяснило, какие операции здесь сегодня доступны и в чем отличие от других клиник города.

Операционная НКЦ КФУ: современность, не противоречащая классике

Казанский федеральный университет славится своей историей достижений в области науки. Часть этой истории — медицинская наука, которая исторически начиналась в Казани именно в этом вузе, но в 1930 году с образованием медицинского института почти на 80 лет покинула его стены. Однако около 10 лет назад университет возобновил образовательные и научные программы по медицинским направлениям. Главный врач Научно-клинического центра КФУ Иван Киясов объясняет:

— Появление Института фундаментальной медицины и биологии стало стимулом к быстрому развитию медико-биологического кластера, в который вошли сеть городских больниц для участия студентов в процессе обучения, крупные исследовательские лаборатории в сотрудничестве с мировыми гигантами фарминдустрии и фундаментальных исследований. Отдельно была создана инновационная трансферная площадка технологий — клиника НКЦ КФУ, что позволило существенно повысить доступность высокотехнологичной медицинской помощи.

Главный врач НКЦ КФУ Иван Киясов

Тихий уютный уголок на Волкова, 18 в самом сердце Казани — тихий только с виду. Здесь, в Научно-клиническом центре КФУ, кипит бурная деятельность и сосредоточены передовые медицинские технологии. По уровню оборудования эта клиника стоит в одном ряду с ведущими европейскими медицинскими центрами. И, в первую очередь, это операционная НКЦ. Сделать операцию на этом оборудовании аналогично тому, чтобы сделать ее в Германии или Швейцарии.

Что же особенного в этой операционной? Она ориентирована, в первую очередь, на эндоскопические операции. Это вмешательства, которые выполняются через проколы, без разрезов. При них возможно хорошо, с высоким разрешением визуализировать операционное поле. Через прокол вводится эндоскоп с высоким разрешением передаваемого изображения и микроинструментарий, а точность позиционирования инструментов в области проводимой операции контролируется интраоперационным рентген-аппаратом. Хирург видит все происходящее на мониторах, а не напрямую — и по этой «картинке» работает. Нейрохирург Андрей Вершинин рассказывает:

— У нас стоит один из самых современных интраоперационных рентген-аппаратов, так называемая С-дуга. Он позволяет получать качественное изображение операционного поля. Без рентген-контроля на современном уровне не может быть выполнена значительная часть эндоскопических операций.



Соответственно, чем выше качество разрешения, точнее инструменты, ювелирнее мастерство хирурга — тем лучше результат. Эндоскопические операции отличаются от открытых тем, что при них меньше степень инвазивности (нет большого шва и обширного повреждения тканей, меньше степень вмешательства), а значит, короче период восстановления и проходит он лучше. Это мировой тренд: все, что можно сделать эндоскопически, западные хирурги стараются провести именно так. В Россию эндоскопические техники пришли уже давно, но их развитие всегда сдерживается тем, какое оборудование стоит в конкретной клинике. Даже хирург с самыми золотыми руками всегда ограничен возможностями техники, предоставленной ему для работы.

В операционной НКЦ КФУ — уникальные инструменты, полный спектр эндоскопической техники, ультрасовременные мониторы

В операционной НКЦ КФУ границ для самосовершенствования хирургов практически нет. Уровень технического оборудования беспрецедентный: здесь собраны образцы самых современных мировых медицинских технологий. Здесь, безусловно, можно делать классические открытые операции. Но главное — тут собрана операционная с уникальными инструментами, с полным спектром эндоскопической техники, с ультрасовременными мониторами. Хирург в одиночку может управлять операционной (регулировкой стола, выводом изображения на мониторы, качеством визуализации, настройкой хирургического оборудования, освещением и т.д.) со стерильного пульта управления. Ему доступен максимум технических возможностей современной эндоскопии. А значит, его пациент получает максимально качественное лечение, которое сегодня можно получить. В НКЦ КФУ делают операции, которые в Казани (а некоторые — и в России) больше нигде недоступны. И дело именно в оборудовании. Уролог НКЦ КФУ Ильдар Баязитов шутит: «Если сравнивать с автомобилями, то у нас в операционной даже не Ламборджини — у нас летающая тарелка!»

Эндоскопическая техника расширяет спектр возможностей пластической хирургии

Пластическая хирургия характеризуется не только тем, что требуется малая инвазивность и быстрое восстановление после операции. Здесь нужна еще и максимальная эстетика, и минимальный шрам. А значит, эндоскопическая техника расширяет возможности пластических хирургов.

Азат Сунгатуллин: «Оборудование здесь позволяет провести операцию очень точно, прецизионно, с большим увеличением, и мы этим, конечно же, пользуемся»

В НКЦ КФУ производится весь спектр пластических операций. Пластический и бариатрический хирург Азат Гусманович Сунгатуллин рассказывает нам о своих возможностях. Например, эндоскопическое оборудование имеет критическое значение при бариатрических операциях. Доктор говорит:

— Бариатрическая хирургия — хирургия ожирения. Когда у человека очень большой вес, это вызывает массу сопутствующих заболеваний: и сахарный диабет 2 типа, и сердечно-сосудистые болезни, и нарушения опорно-двигательного аппарата, и эндокринные расстройства, и многие другие. Поэтому жизненно важно снизить вес. Но если индекс массы тела выше 40, шанса похудеть самостоятельно у человека практически нет. Чтобы этого добиться, используется особый тип хирургии — бариатрическая, когда уменьшается объем желудка или корректируется конфигурация желудочно-кишечного тракта. Все это теперь делается через проколы, эндоскопически. Это очень актуально в любых операциях для тучных людей: большой разрез сам по себе опасен для здоровья. А через проколы это все получается менее болезненно и травматично, при этом качественно. Потому что оборудование здесь позволяет провести операцию очень точно, прецизионно, с большим увеличением, и мы этим, конечно же, пользуемся.

Классическая «пластика» тоже активно использует эндоскоп. Ведь стремление к уменьшению длины и количества разрезов и уменьшение реабилитационного периода — генеральная цель всей современной хирургии. Так что при омолаживающих операциях на лице тоже используется эндоскопическая технология. К примеру, эндоскопия лба позволяет изменить положение бровей, преобразить верхнюю часть лица с помощью только проколов, без разрезов. При этом благодаря четкой визуализации доктор видит с хорошим увеличением все структуры, которые нельзя повреждать (например, нервы). Блефаропластика, круговая подтяжка лица, ринопластика и все остальные основные виды пластической хирургии тоже проходят в НКЦ КФУ зачастую с участием эндоскопического оборудования. С ним операции становятся безопаснее, эффективнее, а реабилитационный период благодаря меньшему объему вмешательства проходит быстрее.

«Уникальное оборудование — водоструйная техника для липосакции, оно есть в Казани только здесь»

Используется эндоскоп и в маммопластике, рассказывает Азат Сунгатуллин. Это происходит, когда хирург применяет не классический разрез, а подмышечный доступ. С помощью эндоскопического оборудования делают и абдоминопластику — когда хирург формирует плоский живот, не делая разреза.

Гордость клиники — водоструйное оборудование для липосакции, которое есть сегодня в Казани только здесь. Как объясняет нам пластический хирург, среди оборудования клиники представлены аппараты, которые позволяют сделать липосакцию более точно и эффективно, чем при использовании классического оборудования. Кроме водоструйного аппарата, есть и вибрационный. В клинике доступна липосакция любой зоны, которая интересует пациента.

Отдельно Азат Сунгатуллин обращает внимание на то, что не ограничивает пациентов в возрасте:

— Если здоровье пациента позволяет, наши анестезиологи возьмут даже человека солидного возраста, потому что всем хочется выглядеть хорошо. Ведь любви все возрасты покорны!

Перед операцией доктор делает моделирование, на котором будет показано, какой результат можно получить — у каждого свои особенности тканей, свои исходные возможности. Перед операцией человек проходит консультации терапевта, узких специалистов, сдает полный спектр анализов. Делается это, чтобы выявить, нет ли противопоказаний к операции. Это могут быть некоторые заболевания сердца, легких, аллергический фон и т.д.

После бариатрических операций пациент находится в клинике до трех дней. После пластических — не больше суток.

«Если говорить, например, о литотрипсии, то возможности нашей клиники уникальные»

Уролог клиники Ильдар Баязитов говорит, что спектр урологических вопросов, которые решаются в НКЦ КФУ, очень большой. Здесь успешно лечат мужское бесплодие, восстанавливают потенцию, исцеляют болезни мочевыделительной системы и даже делают операции по увеличению полового члена.

— Мы решаем проблемы пациента исходя из возможностей нашей лаборатории, физиотерапии и, конечно, нашей операционной. Практически по всем перечисленным мною направлениям мы можем на высоком уровне решить большинство проблем. А если говорить, например, о литотрипсии, то возможности нашей клиники уникальные!

Ильдар Баязитов: «Мы на сегодняшний день первые в Казани по уровню оборудования для литотрипсии»

Литотрипсия — дробление и выведение камней, образовавшихся в мочевыделительной системе. Есть разные методики литотрипсии: например, лет 20 назад пациентам в Казани была доступна только ультразвуковая методика, и делали ее только единицы докторов. При такой операции кристаллы в почках разбиваются ультразвуком, после чего их мелкие частицы должны были выводиться естественным путем (это нередко сопровождалось болями, почечной коликой, сопутствующим циститом и прочими прелестями состояния, когда из мочевыделительной системы выходит камень). Современные методики лазерной литотрипсии позволяют разрушить камень при контактном воздействии, тут же удалить его остатки и избавить пациента от мучительных последствий операции. Оборудование для дробления и удаления кристаллов заводится в организм через уретру, воздействие на кристалл получается при прямом контакте. Ильдар Баязитов показывает нам реальное видео с операции: вот кристалл, к которому подведена тонкая трубка. Что-то начинает происходить, и кристалл просто тает на глазах, превращается в пыль, которая тут же исчезает в трубке. Проходит несколько минут — и вот уже образование, которое порой угрожает не только неприятностями и болями, но и опасно для жизни, бесследно исчезло. Ильдар Баязитов рассказывает:

— Конечно, на месте не стоит сейчас ни одна клиника, многие больницы сегодня хорошо оснащены. Но на сегодняшний момент мы — первые в том, что касается дробления камней в мочевыделительной системе. И это первенство отдавать не хотим. Мы умеем работать практически со всеми видами камней в мочевой системе. Например, если камень лежит в мочевом пузыре — это достаточно простая задача. Если камень застрял в одном из трех физиологических сужений мочеточников — это сложнее, но для нас не проблема. Можем раздробить и удалить камень в почечной лоханке. Можем — из чашечек почки. Дотягиваемся практически везде!

Доктор приводит пример: недавно с помощью уникального оборудования для литотрипсии здесь спасли пациента, у которого камень перекрыл мочеточник (что чревато отказом почки). Осложнялось все тем, что почка у этого человека была единственная. А значит, если с кристаллом справиться не удалось бы, пациент бы не выжил. Но благодаря современному оборудованию и мастерству врачей от незваного «постояльца» в мочевыделительной системе удалось избавиться раньше, чем наступили необратимые последствия.

Ильдар Баязитов: «Мы можем на высоком уровне решить большую часть урологических проблем!»

Впрочем, не одной литотрипсией живут урологи в клинике. Операционная позволяет проводить весь спектр высокотехнологичных урологических операций, возможности расширяются (например, здесь думают о том, чтобы переходить на одноразовые уретронефроскопы). Расширяется и поток пациентов: за полтора года, прошедших с открытия клиники, их стало втрое больше. Сюда едут за высокотехнологичными, эффективными, малоинвазивными операциями не только со всего Татарстана, но и из окрестных регионов.

«Задача эндоскопической нейрохирургии — кардинально улучшить качество жизни пациента»

Нейрохирург Андрей Вершинин рассказывает об инновационных методах операций на позвоночнике. Хирургическая вертебрология — область обширная и сложная. В спектре диагнозов здесь — возрастные изменения, хронические болевые синдромы, грыжи межпозвонковых дисков, объемные образования, травматические повреждения. Наряду со стандартными вмешательствами, которые практикуются везде, в НКЦ КФУ выполняют ряд уникальных, эксклюзивных операций — и не только в республике, но и в России. И делается это благодаря уникальному оборудованию.

Андрей Вершинин: «Эндоскопическая нейрохирургия дает меньшую инвазивность и более короткий период восстановления»

Самое эксклюзивное направление — эндоскопическое удаление грыж межпозвонковых дисков, причем не только в поясничном отделе, но и в шейном, что для России уникально. Дело в том, что объем позвонков в шейном отделе в 5—6 раз меньше, чем в поясничном, а значит, и точность операции должна быть пропорционально выше. Кроме того, в поясничном отделе нет спинного мозга, а в шейном — есть, а значит, риски кратно увеличиваются. Однако в НКЦ КФУ эти операции делают: буквально на прошлой неделе успешно прошли два таких вмешательства.

— Применительно к части патологий мы в 90% случаев применяем эндоскопические операции, благо наша операционная позволяет это делать, — рассказывает Андрей Вершинин. — Мы получаем меньшую инвазивность, более быстрый период восстановления и, что тоже очень важно, пациенту требуется меньше наркотических обезболивающих во время и после наркоза. После операций по удалению грыж межпозвонковых дисков он встает в тот же день через два-три часа после пробуждения, а пребывание в стационаре не превышает суток. И это, на минуточку, после операции на позвоночнике! В противоположность этому открытая операция в среднем приводит к тому, что пациент проводит в клинике три-семь дней. А встает он через 12—24 часов.

В НКЦ КФУ берутся и за случаи, перед которыми пасуют хирурги в других клиниках: например, ультрасовременный эндоскоп позволяет с минимальным вмешательством удалять межпозвонковые грыжи, даже если у пациента остеопороз, при котором открытая хирургия может привести к необходимости установки имплантов и несет высокий риск послеоперационных осложнений. Мягкость и нетравматичность вмешательства позволяет человеку быстро и эффективно восстановиться.

Еще одно преимущество эндоскопической нейрохирургии — ее доступность для полных пациентов. Если пациент очень много весит, это становится проблемой для хирургов, которые оперируют открытым способом. Ведь чем больше глубина цели, тем большую травму нужно нанести снаружи. Чтобы удалить грыжу объемом в 1 кубический сантиметр, надо сделать разрез в 15 см. При эндоскопии этой необходимости нет. Эндоскоп изначально достаточно длинный, он позволяет через прокол спокойно добраться до места и решить проблему.

Андрей Вершинин: «Задача эндоскопии — кардинально улучшить качество жизни пациента»

Задача эндоскопии, говорит Андрей Вершинин, — не улучшить картинку на МРТ, а кардинально изменить качество жизни пациента, чтобы он жил без боли еще много лет после операции. Однако если необходимо, в НКЦ КФУ проведут и открытую операцию, потому что все-таки эндоскопия не всесильна. Устанавливают здесь и современные металлоконструкции в позвоночник (заказ имплантов делают индивидуально для каждого пациента).

Операционная «в аренду»? Пожалуйста!

Диляра Асадуллина, заместитель директора по корпоративному и индивидуальному сопровождению НКЦ КФУ, рассказывает нашему изданию о том, что уникальная операционная центра предоставляет еще одну возможность, причем не только пациентам, но и врачам. Научно-клинический центр проводит совместную работу с врачами частных и государственных клиник в направлении госпитализации пациентов для оперативного лечения. Клиника приглашает к сотрудничеству врачей-хирургов с доступом в комфортное помещение под проведение операций любой сложности. Многие хирурги, занимающиеся частной практикой, не имеют собственной операционной с палатой интенсивной терапии. Доступ к операционной НКЦ КФУ — это прекрасная возможность для докторов Казани оперировать с использованием инновационных хирургических методик.

Диляра Асадуллина рассказала о возможностях НКЦ КФУ для врачей Казани

Диляра Асадуллина объясняет:

— В современных зарубежных медицинских центрах пользуется популярностью опция доступа к операционной, когда врач частной практики со своим пациентом заходит в клинику и делает операцию. Врачи могут госпитализировать и осуществлять полностью все лечение: от момента поступления до момента выписки. Подключается бригада анестезиологов, медсестер, команда ухаживающего персонала в палатах повышенной комфортности. В России такая процедура не распространена, есть ряд юридических тонкостей. Но механизмы есть, и НКЦ КФУ открыт к приглашению врачей-хирургов с доступом к нашему «космическому» оборудованию и пространству медицинского сервиса для пациентов.

Таким образом, достигается не только благородная цель помочь пациенту, но и еще одна, достаточно глобальная: многие казанские специалисты выезжают на стажировки, учатся выполнять такие операции. А приехав домой, сталкиваются с тем, что в родной клинике им не на чем работать. Наша же база собрала все самое актуальное, самое новое, и работа на ней позволит докторам не только помогать своим пациентам, но и самим развиваться, и поддерживать свои компетенции.



Что касается обслуживания этой «космической» техники, собранной в Казани ведущими мировыми производителями, то происходящие события повлияли только на один процесс: на логистику. Чуть замедлилась скорость поставок деталей и расходных материалов, однако клиника сделала запас, так что на сегодняшний день никаких проблем в материальном обеспечении процедур клиника не испытывает. Диляра Асадуллина объяснила: что касается сервисной службы, в России действуют официальные дилеры компаний-производителей оборудования. С каждым из них у клиники налажены взаимоотношения, и связь с производителем не прерывается.

И все эти технологии обеспечены высококвалифицированным кадровым составом университета и сильнейшей научной базой. Клиника гордится не только своей изюминкой — операционной, но и тем, что дает комплексный подход в лечении пациента, от сверхточной диагностики до активной реабилитации с полноценным восстановлением на выходе из клиники.



Партнерский материал. Подготовила Людмила Губаева. Фото: Василий Иванов