«Мы создали высокотехнологичный центр по последнему слову мировой медицины»

На что университет и его партнеры потратили 1,8 миллиарда и почему его клиника, проработав всего два года, уже стала одним из передовых медицинских центров Поволжья

Фото: Максим Платонов

Научно-клинический центр прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии КФУ (НКЦ КФУ) открылся для приема пациентов совсем недавно — в марте 2020 года. И за это короткое время успел прославиться не только в Казани, но и во всем Поволжье. Здесь работают более 60 специалистов по 30 направлениям медицины, включая самые узкие и экзотические. Открыты профильные отделения — неврологии, иммунологии, кардиологии, эндокринологии, гастроэнтерологии, флебологии, косметологии… Можно пройти подробный чек-ап всего организма или определенных систем органов, можно сделать малоинвазивную операцию на уникальном оборудовании и уйти домой в тот же день, можно определить пожилых родителей на постоянное наблюдение — словом, здесь можно очень многое. Корреспонденты «Реального времени» заглянули в кабинеты к докторам, поговорили с ними о том, какой должна быть медицина будущего, и даже увидели: она уже здесь!

«Космический корабль» в операционных и тесная дружба науки с медициной

Более 4 500 видов лабораторных анализов, УЗИ, эндоскопия, функциональная диагностика, гистероскопия и другие виды диагностических исследований проводятся на новейшем оборудовании. Как говорят сами доктора, операционные здесь оборудованы сложнее, чем космический корабль.

Диляра Асадуллина, заместитель директора по корпоративному и индивидуальному сопровождению НКЦ КФУ

Диляра Асадуллина, заместитель директора по корпоративному и индивидуальному сопровождению, рассказывает:

— В НКЦ КФУ выполняются операции по общей и сосудистой хирургии, бариатрии и пластической хирургии, гинекологии, урологии, колопроктологии, хирургия грыжи позвоночника, травматологии. Применяются технологии Fast-Traсk (быстрого пути) и операции «одного дня». А наше оборудование сделано по последнему слову техники. Его уровень позволяет нам говорить, что здесь по этому показателю — маленькая Германия или Израиль в центре Казани.

Но уникальность этого научно-клинического центра состоит не только в самом современном оборудовании. Здесь встречаются наука с клинической медициной, к услугам пациента развернута не только ультрасовременная техника, но и весь научный потенциал университета. Везде в мире университетские клиники стоят на острие науки, в них выполняются самые передовые операции и решаются самые сложные проблемы. Теперь такой клинический центр есть и в Казани.

Альберт Ризванов рассказывает об уникальных услугах клиники

Руководитель НКЦ КФУ, профессор, член-корреспондент АН РТ Альберт Ризванов, объясняет «Реальному времени»:

— Основной задачей создания нашей клиники была связь науки и медицины. Дело в том, что рядовые врачи заняты оказанием помощи пациентам, не всегда у них есть возможность заниматься наукой. И особенно в России с ее жесткими регламентами: когда тебе выделяется 15 минут на пациента, сложно найти время на то, чтобы заняться наукой. И во всем мире университеты становятся единственными площадками, где наука не только развивается, но и помогает выходить на новый уровень медицине. Казанский университет тоже идет по этому пути. Нам удалось создать высокотехнологичный медцентр по последнему слову мировой медицины. За счет собственных научных направлений исследования и сотрудничества с ведущими международными центрами мы внедряем уникальные методики диагностики и лечения, применяем в том числе и собственные разработки.

Уникальные услуги новой клиники — генетический скрининг, диагностика сложных форм онкологических, иммунных, инфекционных заболеваний, а также редких наследственных орфанных болезней, требующих совершенно новых, научных и нестандартных методов лечения.

Альберт Ризванов: Нам удалось создать высокотехнологичный медцентр по последнему слову мировой медицины. За счет собственных научных направлений исследования и сотрудничества с ведущими международными центрами мы внедряем уникальные методики диагностики и лечения, применяем в том числе и собственные разработки.

Чек-ап за один день

Положа руку на сердце, признайтесь: часто ли вы ходите к врачу, если вас ничего не беспокоит? Постоянный рабочий ритм оставляет не много времени занятому деловому человеку на то, чтобы заняться своим здоровьем и пристально присмотреться к собственному состоянию. В университетском научно-клиническом центре это отлично понимают, и поэтому разработали уникальную программу чек-апов по разным направлениям и даже возрастам.

Можно пройти эндокринологический, кардиологический, урологический, гастроэнтерологический, гинекологический чек-ап — любого профиля, который необходим пациенту.

Набор диагностических процедур будет различаться в зависимости от возраста человека: например, если вы старше 60 лет, то в урологический чек-ап для вас включат тест на онкомаркеры, а если вы находитесь на пике сексуальной активности — не лишним будет провериться на застарелые инфекции.

Представитель клиники поясняет, что полное обследование организма можно пройти за один день, в формате «здесь и сейчас»

Диляра Асадуллина объясняет:



— Если человек беспокоится о своем здоровье, но не знает, к какому доктору лучше обратиться и с чего начать, — можно пройти комплексное обследование, на котором и будут определены точки риска (если они есть). Что особенно ценно — обследование вы пройдете за один день, «здесь и сейчас». Это процедура заявочного характера: вам нужно будет позвонить в клинику, поговорить с менеджером по сопровождению (сообщить свои данные, попросить о записи на обследование, описать жалобы и т. д.) и назвать удобные дни. На один из таких дней и будут назначены обследования: все необходимые процедуры, консультации всех профильных специалистов будут подобраны по времени так, чтобы все прошло максимально быстро и комфортно. Если во время комплексного чек-апа выявляются отклонения, то прямо здесь, в клинике, предлагается лечение, включая и оперативное вмешательство.

Корреспонденты «Реального времени» заглянули в кабинеты троих докторов университетского научно-клинического центра — и очень впечатлились.

Уролог Ильдар Баязитов: «Гарантийный срок организма, данный нам Господом, заканчивается лет в 35»

Ильдар Баязитов, врач уролог-андролог с 25-летним стажем работы, показывает нам очень занимательное видео: на весь экран демонстрируется красивый кристалл — это камень в почке, который засел в самом труднодоступном месте. Нигде в Казани его не смогли бы удалить — а здесь могут. Через тонкую трубку врачи заходят с лазером в уретру и дальше по мочевыводящим путям — до того самого места, где прячется камень. А потом начинается магия: лазер дробит камень в мельчайшую пыль, которая тут же собирается и улавливается своеобразной корзиночкой. Иными словами, после этой операции в почке не останется ничего — даже тех фрагментов, которые до сих пор после дробления камней мучительно выводились из организма естественным путем (почечная колика, возникающая при этом, по уровню болезненности сравнима с родами).

Ильдар Баязитов показывает корреспондентам видео, где показываются тяжелые случаи болезней, которые успешно лечатся в НКЦ КФУ

Посмотрев ролик, мы спрашиваем у доктора: а все-таки, как часто нужно приходить на чек-ап к урологу и что такого страшного в нас можно найти, если нас ничего не беспокоит? Ильдар Баязитов объясняет:

— Буквально сегодня у нас был пациент, у которого поначалу жалоб вроде бы не было, но при более пристальном рассмотрении он целых полчаса мне описывал, что с ним не так. И с мужчинами это очень часто происходит: они не обращают внимания на свое здоровье до тех пор, пока терпеть становится уже невозможно. Чек-ап может выявить патологии на ранних этапах, когда сам пациент еще никаких отклонений не замечает. Он к нам приходит, мы ему делаем анализы инфекции, на онкомаркеры, проводим УЗИ и другие исследования на передовом оборудовании. А патологии могут быть самыми разнообразными: так, бич человека в активном репродуктивном возрасте — инфекции.

Приведу еще пример: недавно у нас была супружеская пара, которой не удавалось забеременеть естественным путем. Во время обследования выяснилось, что причиной бесплодия стала запущенная много лет назад урогенитальная инфекция — сексуальная революция-то у нас произошла, а презервативами пользоваться научились не все…

Врач уролог-андролог с 25-летним стажем работы говорит о пользе чек-апов и подкрепляет их случаями из практики

В возрасте 50+ мы часто сталкиваемся с простатитом, онкологическими заболеваниями. Так что чек-апы нужно проходить в любом возрасте — от полового созревания в 17 лет и до конца жизненного цикла. Я, как фанатик здорового образа жизни, рекомендовал бы просто на осмотры приходить пару раз в год, а полное обследование делать ежегодно. Ведь демоверсия тела, данная нам Господом, заканчивается лет в 35. Дальше организм нам уже многого не прощает, и человек начинает ходить по докторам. Чек-ап помогает не довести ситуацию до серьезных осложнений, которые, кстати, будут возникать в самое неудобное время. Буквально недавно к нам приходила пара: у мужчины задвигались камни в почках, а он собирался ехать отдыхать. Естественно, отпуск пришлось отложить до лучших времен.

Ильдар Баязитов: Демоверсия тела, данная нам Господом, заканчивается лет в 35. Дальше организм нам уже многого не прощает, и человек начинает ходить по докторам.

Если во время чек-апа находится какая-либо патология, то здесь же, в клинике, ее начнут лечить. По возможности — консервативно, но если нужна операция — ее проведут здесь с вероятностью в 90% (если только речь не идет о случаях наподобие пересадки почки). Здесь делают большинство операций по урологическому профилю: удаляют камни в почках, делают операции на яичках и половом члене, удаляют кисты (травматические и инфекционные).



— Диагностика и лечение у нас поставлены на один из лучших уровней в республике: и опытные специалисты, и лучшее оборудование, да к тому же еще инструментальные и научные ресурсы КФУ, которые подключаются в случае необходимости, — с гордостью говорит доктор.

Эндокринолог Эльвира Аминева: «Гормоны регулируют всю нашу жизнь»

Эндокринолог, диетолог Эльвира Аминева встречает нас убежденным заявлением:

— Эндокринология — царица наук! Ведь гормоны регулируют всю нашу жизнь. Они влияют на все системы органов в нашем организме. Поэтому нас часто подключают к обследованиям пациентов и по другим профилям. Но эндокринологический чек-ап я посоветовала бы проходить и отдельно от исследований остальных систем органов.

Эндокринолог-диетолог Эльвира Аминева

Доктор перечисляет случаи, в которых чек-ап у эндокринолога настоятельно рекомендуется:

если пара планирует беременность;

если человек резко поправился или, наоборот, похудел;

если среди ближайших родственников есть случаи сахарного диабета II типа (тогда рекомендуется скрининг на сахарный диабет раз в три года);

при сбоях менструального цикла у женщин;

если вы наблюдаете у себя высокую эмоциональную лабильность: вас одолевает тревога, вы легко можете расплакаться, плохо спите, стали раздражительны;

если есть симптомы со стороны сердечно-сосудистой системы (нарушения ритма, одышка, сердцебиения).

Все эти случаи могут напрямую относиться к профилю работы врача-эндокринолога, и тщательное обследование поможет понять, в чем дело, и скорректировать состояние пациента. Кроме того, эндокринологи НКЦ КФУ вместе с коллегами (психотерапевтом, гастроэнтерологом, бариатрическим и пластическим хирургом, сосудистым хирургом, кардиологом и другими специалистами) организовали Центр коррекции веса и моделирования фигуры.

Эльвира Аминева перечисляют ситуации, в которых необходим чек-ап на эндокринные заболевания

Эльвира Аминева, как эндокринолог-диетолог, говорит:

— Уже давно пора развеять миф о том, что избыточный вес — это только косметическая проблема! Это заболевание, которое можно и нужно излечить. Питание человека — один из важнейших факторов здоровья. Очень важен обмен веществ — углеводный, белковый, жировой, нутриентный состав пищи.

Сегодня в мире эпидемия сахарного диабета — здесь всплывает тема лишнего веса и ожирения. Этими проблемами мы занимаемся в мультидисциплинарной команде Центра избыточного веса. Мы со всех сторон изучаем состояние пациента и определяем, как вернуть его в нормальный вес.

Исследование и лечение пациентов складывается из нескольких этапов. Сначала проходит диагностика, которая включает лабораторные исследования: показатели крови (общий и биохимический анализ), нутрицевтические показатели (например, у человека может быть избыток калорий, но недостаток витаминов, нутриентов, белка и т.д.). Определяем состав тела методом биоимпеданса: соотношение жировой, мышечной массы, воды и т.д. Потом мы составляем рекомендации по коррекции схемы питания. Обязательно к программе подключается психотерапевт для коррекции проблем, связанных с пищевым поведением. Следующим этапом коррекции веса может быть хирургическое лечение — это бариатрические операции, с помощью которых пациент может значительно похудеть, а также пластическая хирургия после снижения веса.

Эльвира Аминева: Уже давно пора развеять миф о том, что избыточный вес — это только косметическая проблема! Это заболевание, которое можно и нужно излечить.

Если во время эндокринологического чек-апа обнаруживается болезнь, к примеру, щитовидной железы, то прямо здесь, в центре, есть уникальные методы операционного лечения многих патологий. В том числе и с уникальным доступом — когда разрез делается не на шее, а в подмышечной области.

Вместе с командой гинекологического отделения эндокринологи НКЦ КФУ работают с деликатными женскими проблемами: например, помогают сохранить комфортную жизнь женщинам, вступившим в сложный переходный возраст менопаузы. Их дискомфортные состояния можно скорректировать, так что «серебряный возраст» может стать самым счастливым в жизни женщины. Главное — попасть к правильным специалистам. Таким, как в НКЦ КФУ.

Гинеколог-онколог Игорь Ключаров: «Нужно всегда обращать внимание на свой организм!»

В кабинете у знаменитого казанского гинеколога Игоря Ключарова — свой собственный космос. Все оборудовано с максимальным уважением и любовью к пациентке. Мягкое кресло удобной конструкции ничем не напоминает те «пыточные» приспособления, к которым привыкло большинство женщин и при взаимодействии с которыми требовались немалые навыки эквилибристики. Для металлических инструментов предусмотрен предварительный подогрев до температуры тела — это мелочь, деталь, которая показывает ту заботу о комфорте пациентки, которая декларируется в клинике. А роль зеркала выполняет специальная камера, картинка с которой выводится на экран компьютера — уникальный подход, который применяется в считанных клиниках в России. Таким образом доктор может объяснить и показать женщине все, что с ней происходит, в хорошей детализации и максимально подробно. Это помогает снять множество вопросов — а значит, и успокоиться, и довериться врачу.

Современное оборудование в гинекологическом кабинете

Уникальное оборудование, которым пользуются здесь гинекологи, позволяет совершать операции с минимальной инвазивностью.

— У нас великолепно оснащена манипуляционная (малая операционная). В ней мы делаем без анестезии операции, которые до сих пор в 95% клиник делают только с обезболиванием. Например, при полипе эндометрия делают, как правило, диагностическую гистероскопию и выскабливание. Но эта операция наносит женщине травму, которая избыточна и несоразмерна патологии! А мы сейчас можем аккуратно «визуализировать» и точечно удалить полип (See and treat procedure). Пациентка при этом участвует в процедуре, сообщает о своих ощущениях, все видит на мониторе. И когда нет такой травматизации, когда есть понимание всего происходящего, снимаются тревожность и беспокойство. Еще мы таким образом удаляем здесь синехии — лечим синдром Ашермана, миомы, располагающиеся в полости матки.

Если говорить о кистах, то новейшее оборудование для лапароскопии позволяет удалять их через прокол размером не 5—10 мм, а 2—3 мм. Кроме того, мы оперируем миомы, от которых отказываются другие доктора из-за большого их размера, риска кровотечения, невозможности технически выполнить операцию из-за того, что у них стоит оборудование старого поколения. А здесь мы эти вопросы практически решили — лапароскопически удаляем практически любую миому, сохраняя при этом матку. Рубец на матке исчезает через 3—6 месяцев, и можно планировать беременность самое ранее через полгода после операции.

Мы прекрасно проводим и реконструктивно-пластические и органоуносящие операции, такие как реконструкция тазового дна после родов, лечение опущения половых органов и недержания мочи или любой вариант удаления матки. Причем для восстановления после операции чаще всего необходимы всего сутки — вот он, настоящий Fast Track без рисков для пациента.

Почему так? Современные врачи во многих вопросах своей практики очень технологически зависимы: это касается оборудования, инструментария, расходных материалов. Оснащение операционной НКЦ — это последние версии специально выпущенного для нашей операционной оборудования самых компетентных международных компаний: Karl Storz, Martin, R.Wolf, Bowa и др., которые интегрированы в единую систему. Об этом можно говорить бесконечно.

Отдельно необходимо отметить анестезиологическую службу и используемое в анестезии оборудование от мировых лидеров в анестезиологии компании Draeger и хирургии K.Storz. Профессиональная компетентность, помноженная на технологическую оснащенность, и руководители, использующие самые современные принципы руководства, позволяют нам работать на самом высоком уровне и исполнять ожидания пациенток.

Игорь Ключаров, обводя руками свой кабинет, говорит про оборудование: В этой клинике есть все!

Полный чек-ап женского здоровья, который можно пройти в НКЦ КФУ, разделяется на два главных направления, в зависимости от возраста. Применяется разный спектр исследований: к примеру, если пациентка молода, то в фокусе репродуктивные функции, а для старшего возраста на первый план выходит контроль онкологических заболеваний. При проведении чек-апов мы гибко подключаем коллег других специальностей — например эндокринологов при признаках нарушения толерантности к глюкозе, урологов — если есть жалобы на мочеиспускание и удержание мочи, экспертов — специалистов УЗИ при необходимости предоставить подробную картину внутренних органов. И с учетом передового оснащения клиники даже при простом осмотре пациентка получает гораздо больше информации, чем в других медцентрах.

— Регулярный гинекологический осмотр рекомендован женщине раз в год, причем очень важен ее возраст, — отмечает Игорь Ключаров. — Ведь чем старше человек, тем меньше регуляторных и компенсаторных функций сохраняется в организме. Нужно всегда обращать внимание на свое самочувствие, особенно если заболело где-то в боку или животе, или появились странные выделения, или возникло кровотечение… Поскольку тема женского здоровья разрабатывается длительное время, то список необходимых исследований уже составлен, в зависимости от возраста женщины, ее здоровья. А в нашей клинике мы совместно формировали чек-апы, высказывали свои замечания и по собственному разумению вносили в эти списки изменения.

Участвовал в этой работе, конечно, и я. Моя база знаний формировалась не только в России — в прошлом длительные стажировки за рубежом: в Университете Коннектикута, Йельском университете и в научно-образовательном центре Medtronic в Колорадо в США, в Университетских клиниках Цюриха и Базеля в Швейцарии, кратковременные стажировки в клиниках Австрии и Великобритании, стажировки в ведущих клиниках России (НЦПАиГ им. Кулакова, МОНИИАГ и др.), а также продолжающееся участие в работе международных профессиональных организаций гинекологов. Полученный опыт и знания внедрены в работу в клинике и использованы для формирования чек-ап для решения вопросов сохранения женского здоровья на самом высоком уровне. И этот процесс — формирования чек-ап продолжается, вносятся изменения в соответствии с последними достижениями науки.

«Наш клинический центр стал площадкой взаимодействия врачей и ученых»

Но уникальность университетского клинического центра — не только в передовом оборудовании, комплексности подхода к диагностике и лечению, не только в докторах-ювелирах и максимальной клиентоориентированности. Есть здесь и еще одно очень важное отличие от любой другой клиники региона. Здесь применяются методы исследования, которые не являются медицинской услугой и не входят в традиционные клинические стандарты Росздравнадзора. Например, это расшифровка генома — услуга не медицинская, но врачу она может предоставить бесценные данные. Или, к примеру, гистологическое исследование с помощью электронного микроскопа — больше такого нигде в Казани не делают.

— Наша задача — комплексно проанализировать пациента на уровне генома, метаболитов, белков, клеток, чтобы на глубинном уровне понять первопричину его заболевания, подобрать наиболее эффективные методы лечения и лекарства — это персонифицированная медицина, прецизионная, — рассказывает руководитель клиники, профессор Альберт Ризванов. — По сути, мы используем всю мощь классического университета, его научного блока, чтобы можно было помочь врачам в решении любых нетривиальных задач. У нас есть стандарт классического чек-апа, когда пациент получает комплексное обследование на высококлассном оборудование в течение одного дня. Но мы можем внести и дополнительные немедицинские анализы: например, пройти исследование иммунитета и аутоиммунитета, сделать генетический тест, определить все микроорганизмы в кишечнике и многие другие научные тесты.

Профессор приводит пример: сейчас очень актуальна проблема постковида. Известно, что в результате COVID-19 могут либо обостряться, либо дебютировать аутоиммунные заболевания. В НКЦ КФУ есть оборудование и тесты, позволяющие оценить широкий спектр ауто-антител в крови больного или переболевшего человека. На основании этого врач может понять, какие органы оказались в зоне риска, и назначить профилактическое лечение, чтобы не допустить развитие заболевания. Таким образом, наука вместе с медициной помогают «оттащить пациента от края» и снизить шансы на развитие тяжелых осложнений.

— И еще один пример — к нам часто обращаются пациенты со сложными диагнозами, — рассказывает Ризванов. — В таких случаях мы расшифровываем геном человека и на основании этого исследования уточняем диагноз. По этой информации врач подбирает самое эффективное лечение для конкретного пациента. Поэтому мы считаем, что наш клинический центр стал площадкой взаимодействия врачей и ученых. Поэтому мы особенно заинтересованы в том, чтобы к нам приходили врачи, готовые использовать в своей работе последние достижения науки. А пациенты получают у нас уникальные возможности: они могут быть уверены, что для решения их проблемы будут применяться самые современные методы, мировой медицины, и помогать в этом будет дружная команда врачей и ученых!



Партнерский материал. Автор текста: Людмила Губаева, фото: Максим Платонов