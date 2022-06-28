КАМАЗ «развелся» с немецкой Knorr-Bremse

СП «Кнорр-Бремзе Кама» переименовано в «КАМАЗ тормозные системы» — оно и продолжит поставлять автокомпоненты на конвейер

Как стало известно «Реальному времени», КАМАЗ завершил процесс официального «развода» с немецким производителем тормозных систем Knorr-Bremse Systeme fur Nutzfahrzeuge, в партнерстве с которым управлял СП «Кнорр-Бремзе Кама». Камский автозавод выкупил у него 50%-ную долю, выплатив им номинальную сумму в 69,25 миллиона рублей уставного взноса в капитале СП. Правопреемник «Кнорр-Бремзе Кама» получил новое русское название: «КАМАЗ тормозные системы», но остается неизвестным, продолжит ли он поставлять тормоза на условиях аутсорсинга, как «разрешалось» европейскому СП.

КАМАЗ меняет тормоза

«Развод и новая фамилия» — к такому финалу подошло европейское СП «Кнорр-Бремзе Кама», учрежденное по инициативе КАМАЗа почти 15 лет назад. Один из крепких «браков» в российском автопроме распался под давлением международных санкций: мировой лидер на рынке тормозных и других пневматических систем для железнодорожного и грузового транспорта вышел из состава российского СП, видимо, следуя политическим установкам ЕС. Со вчерашнего дня КАМАЗ стал единоличным владельцем компании по выпуску тормозных барабанов «КАМАЗ тормозные системы», ставшей правопреемником СП «Кнорр-Бремзе Кама». Информацию об этом подтвердили в пресс-службе КАМАЗа. При этом Манфред Киндерманн остается гендиректором СП, уточнили там.

Юридически «развод» с Knorr-Bremse начался два месяца назад, и этого времени оказалось достаточно, чтобы оформить его быстро и тихо. По данным системы раскрытия корпоративной информации, сначала КАМАЗ переименовал европейское СП в российское ООО «КАМАЗ тормозные системы» (КТС) с прежним уставным капиталом в 138,5 млн рублей (это действие было зарегистрировано 26 мая, — прим. авт.).

Фото: Ринат Назметдинов

При этом у партнеров остались равные доли: по 50% акций у КАМАЗа и у Knorr-Bremse. Это обстоятельство позволило КТС сохранить юридическое правопреемство СП «Кнорр-Бремзе Кама». Через месяц КАМАЗ выкупил 50%-ную долю у Knorr-Bremse, которая составляет номинальные 69,25 млн рублей. В результате КАМАЗ с 26 июня стал владеть 100% в КТС. Какую сумму отступных в действительности выплатили немцам, КАМАЗ не раскрывает. «Мы не комментируем условия сделки, — пояснил «Реальному времени» руководитель пресс-службы КАМАЗа Олег Афанасьев. — Могу только добавить, что это предприятие продолжает свою производственную деятельность благодаря высокой локализации продукции и намерено далее развивать продуктовую линейку для грузовиков ПАО «КАМАЗ».

Вице-премьер РФ Юрий Борисов: «Это огромная потеря»

«Knorr-Bremse Кама» стало первым из 10 СП с иностранными партнерами, которое распалось после начала военной специальной операции на Украине. О вероятности подобного развития событий еще в марте предупреждал вице-премьер РФ Юрий Борисов во время визита в Казань. Он обещал, что иностранным партнерам КАМАЗа будут предложены «различные цивилизованные варианты» управления активами в РФ, возможно, с временной передачей прав российской стороне с последующим выкупом.

— Возможно, (у КАМАЗа) появятся новые партнеры, что, собственно, не исключено. Но нам бы хотелось сохранить, конечно, и устоявшиеся связи с традиционными партнерами, которыми сегодня создано порядка 10 совместных предприятий с общим годовым объемом выпуска около 1 млрд евро. Для них [прекращение партнерства с КАМАЗом], я считаю, это огромная потеря. В это вмешиваются уже вопросы политики. Постараемся цивилизованно договориться с ними, чтобы, возможно, они на время прекратили свою деятельность, передали права российской стороне с последующим выкупом. В общем, различные цивилизованные варианты будут предложены, — говорил он.

НЕФАЗ останется без электронных тормозов?

«Knorr-Bremse Кама» — основной поставщик барабанных тормозных систем для грузовой техники КАМАЗ. Почти за 15 лет с момента основания освоил весь ряд барабанных тормозов для автомобилей КАМАЗ и две модели для прицепной техники НЕФАЗ. СП работало на условиях аутсорсинга. По итогам 2021 года объем выручки составил 3,6 млрд рублей, достигнув пика за всю историю. Чистая прибыль выросла до 184,4 млн рублей. Еще в начале года ни один из партнеров СП не собирался «разводиться». Как говорится в отчете СП за 2021 год, общество не имеет намерений прекращать работу в России.

С уходом Knorr-Bremse прерываются поставки электронных тормозных систем EBS для автобусов и прицепов НЕФАЗ. Два года назад немецкий производитель заключил контракт на поставку 4500 комплектных систем управления тормозами и шасси в виде современной системы TEBS G2.2. до 31 декабря 2022 г., сообщала пресс-служба немецкой компании.

Фото: rail.knorr-bremse.com

— Контракт расширяет существующее сотрудничество между Knorr-Bremse и НЕФАЗ в России, что теперь позволяет Knorr-Bremse поставлять тормозные системы с электронным управлением для всей гаммы автомобилей НЕФАЗ. Knorr-Bremse уже поставляет системы EBS и электронной программы стабилизации (ESP) для своих автобусов, в том числе нового поколения электробусов, — говорилось в ее сообщении.

Тем временем немецкие СМИ не исключают, что на «развод» могут подать другие зарубежные партнеры, которые участвовали в программе локализации автокомпонентов с конца 2008 года. С тех пор у КАМАЗа действует СП с немецкой компанией ZF Friedrichshafen по выпуску коробок передач, с американским производителем двигателей Cummins работает СП «Камминз Кама» по выпуску двигателей, а с Federal Mogul — СП по выпуску поршневых элементов. Но пока партнеры не объявляли о разрыве.