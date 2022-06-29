День в истории: первый исламский вуз, главный храм Красной площади и изобретение пульта

Чем примечательна дата 29 июня?

29 июня в России отмечается памятная дата — День партизан и подпольщиков. Сегодня Казанскому университету было присвоено имя Ленина, а у авиазавода имени Горбунова появился главный конструктор, открылся Российский исламский институт, в Москве завершилось строительство храма Василия Блаженного, случилась Кукуевская катастрофа, в США был создан пульт для телевизора. Родились: министр финансов Сергей Витте, писатель Антуан де Сент-Экзюпери, композитор Борис Четвергов. Умерли: князь Андрей Боголюбский, музыкант Андрей «Дюша» Романов, художник Николай Чехов, брат Антона Чехова. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

«Именной» университет

29 июня 1925 года Казанскому государственному университету было присвоено имя В.И. Ульянова-Ленина. Идея назвать университет именем вождя рассматривалась неоднократно, но была отклонена Наркомпросом РСФСР. Весной 1925-го ЦИК Татарстана рассмотрел и одобрил решение о присвоении его имени Казанскому университету, оповестив об этом ВЦИК и Наркомпрос. На этот раз инициативу они поддержали.

29 июня 1943 года инженер Владимир Мясищев стал главным конструктором Казанского авиационного завода имени Горбунова. Под его руководством была разработана «Пешка» или Пе-2 — популярный фронтовой бомбардировщик времен Великой Отечественной войны. Благодаря этому изобретению, завод получил славу как передовое авиапредприятие. Мясищев проработал на КАЗе до мая 1945 года, а затем был приглашен на работу в Москву.

Фото: mytashkent.uz

29 июня 1946 года родился казанский композитор Борис Геннадьевич Четвергов. Четвергов — выпускник и преподаватель Казанской консерватории, ученик Юрия Виноградова и Бориса Трубина. Среди произведений Бориса Четвергова — опера «Лобачевский», ряд симфонических, вокальных и инструментальных сочинений.

29 июня 1998 года в Казани был образован Российский исламский институт, получивший в 2009 году статус университета. Это было первое в России высшее профессиональное исламское учебное заведение, созданное с целью подготовки образованных мусульманских священнослужителей и религиозных специалистов.

29 июня 2021 года «Реальное время» писало, что татарстанские антимонопольщики вдвое снизили штрафные санкции московско-казанскому ООО «Сервис-Строй». Компания получила штраф из-за пандемии, когда заказчики отказались платить за работу. В ходе судебных разбирательств, против предприятия было возбуждено еще одно дело по участию в сговоре с компанией «Версус». В конечном счете ООО «Сервис-Строй» получил материальное наказание свыше 900 тысяч рублей.

Фото: hermitagemuseum.org

Высотка XVI века



29 июня 1561 года был окончательно достроен и освящен храм Василия Блаженного на Красной площади в Москве. Сооружение, возведенное в память о присоединении Казанского ханства к Русскому государству, сначала называлось Покровским собором, в честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы. Храм высотой более 60 метров строили в течение шести лет. Это было самое высокое здание в Москве.

В ночь с 29 на 30 июня 1882 года на перегоне Чернь — Мценск, недалеко от станции Бастыево Московско-Курской железной дороги, произошло крушение почтового поезда — семь вагонов провалились в пустоту, которая образовалась из-за сильнейшего ливня. В результате погибли 42 человека, 35 были ранены. По названию ближайшей деревне катастрофу назвали Кукуевской.



Фото: wikipedia.org

Полет и творчество

29 июня 1900 года родился французский писатель, автор «Маленького принца» и «Планеты людей», военный летчик Антуан де Сент-Экзюпери. Писатель служил в Страсбургском полку истребительной авиации, но, попав в катастрофу, перебрался в Париж, где занялся литературным творчеством. Экзюпери удостоился Большой премии Французской академии и Национальной премии США за роман «Планета людей».

29 июня 1964 года ведущий изобретатель американской компании Zenith Radio Corporation Роберт Адлер представил общественности пульт для дистанционного управления телевизором. Устройство было создано для того, чтобы зрители могли в любое время переключить навязчивую телерекламу. За разработку пульта Адлер и его коллега, инженер Юджин Полли, получили в 1997 году награду от Национальной академии телеискусства США.