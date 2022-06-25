«Качество красок действительно станет хуже»

Фото: Ринат Назметдинов

На этой неделе финский производитель лакокрасочной продукции Tikkurila объявил об уходе из России. Два казанских магазина с высокой долей вероятности продолжат работать, но могут возникнуть проблемы с поставками, поэтому рекомендуется при необходимости не откладывать покупки надолго. О том, чем может обернуться уход одного из крупнейших производителей красок и можно ли его заменить, «Реальное время» поговорило с генеральным директором ПТК «Инжиниринг» Рустамом Ганиевым.

«За освободившуюся нишу быстро развернется борьба»

— Как это решение может повлиять на российский рынок?

— Tikkurila хорошо держала свой сегмент рынка. Они работали и на крупных объектах, часто с постоянными партнерами, и занимались розничной продажей, но никогда не были массмаркет-брендом. Уход Tikkurila ничего глобально не поменяет для рынка. Но их нишу оперативно занять будет сложно.

Проблема в том, что уходит не только Tikkurila — уходят еще и крупные концерны, вроде BASF и PPG. Эти бренды были представлены на рынке гораздо шире, поэтому главная проблема связана именно с этим.

— Насколько в принципе Tikkurila важна для нашей страны?

— Достаточно важна — их краски, безусловно, одни из самых качественных. Однако это не значит, что с уходом Tikkurila, BASF и PPG мы полностью потеряем этот рынок. Напротив, за освободившуюся нишу быстро развернется борьба. Хотя качество красок, кажется, действительно станет хуже, по крайней мере на какое-то время.

— Какие российские компании могли бы заменить Tikkurila и способны ли они это сделать?

— Заменить, конечно, смогут, но не на 100%, и вот почему.

Неизменное качество, которое гарантировала та же Tikkurila благодаря своей системе контроля качества и выстроенным производственным процессам, из наших компаний, вероятно, не сможет гарантировать никто. Краски наших производителей часто изготавливаются не по ГОСТу, а по ТУ, а это уже совсем другое качество продукта.

Фото: vk.com/tikkurilaru

Проблема также в том, что 80—90% сырья для изготовления красок отечественные производители брали из-за границы. Например, отвердители для акриловых и полиуретановых материалов. Их никто в России не производит, так что достать их теперь не представляется возможным.

«Уход Tikkurila и других игроков — это потеря качественного, привычного для россиян продукта»

— Могут ли отечественные производители лакокрасочной продукции конкурировать с зарубежными?

— Качественные краски не могут стоить дешево. Это физически невозможно. Вряд ли сейчас отечественные производители смогут быстро создать конкуренцию по качеству.

— Произойдут ли изменения в ценах на лакокрасочную продукцию других компаний после ухода финских производителей?

— Скорее всего, но ее купят и по новым ценам. Продукцию ушедших брендов на рынке в любом случае нужно будет чем-то заменять, и заменой выступят сначала именно российские производители, у них уже работают здесь производства. Более важен вопрос имиджа. Многие покупатели, оптовые и розничные, точно слышали о Tikkurila и были уверены в ее качественной продукции, хотя могли никогда ею не пользоваться. Не факт, что с отечественными компаниями получится так же.



Фото: pixabay.com

— Кто от данного решения пострадает больше — Россия или Финляндия?

— Пострадают все. И Россия, и Финляндия, и потребители, и сотрудники российских предприятий бренда, конечно. Уход Tikkurila и других игроков — это потеря качественного, привычного для россиян продукта, потеря крупной компании с хорошим имиджем, создавшей здесь рабочие места и платившей налоги. К тому же уход компании, в которой работает большое количество населения региона, — это всегда потеря рабочих мест и достаточно серьезные проблемы для этого региона. Работники таких предприятий — это узкоспециализированные профессионалы, им будет сложнее найти себе работу, потому что подобных предприятий не так много.