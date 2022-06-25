Галина Ахмерова: «Бизнес ищет профессионалов в одном направлении, а соискателей мало или вовсе нет»

Эксперт по профориентации — о том, как вузы успевают перестраиваться и адаптироваться к новым запросам рынка труда

На этой неделе глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в России растет напряжение на рынке труда, а в июне увеличилось и количество зарегистрированных безработных. Министр связал это с санкционным давлением на нашу страну. В текущей ситуации кадровый рынок диктует новые условия, но российские вузы не успевают адаптироваться, чтобы выпустить действительно востребованных специалистов. Подробнее о проблеме в авторской колонке для «Реального времени» пишет создатель мобильного приложения по профориентации подростков Round Галина Ахмерова.

«Все внимание учеников — на получении высоких баллов ЕГЭ»

По статистике лишь 30% взрослых людей в России работают по специальности и только половина из них — по первому высшему образованию*. Большинство людей лишь со временем понимают, кем они видят себя в жизни, и сами переучиваются на интересующие профессии.



Это связано с тем, что принимать важное решение приходится в 16—17 лет. А в этом возрасте школьники еще очень мало успели понять о будущих специальностях и что-то попробовать. Более того, в последних классах школы все внимание учеников сконцентрировано на получении высоких баллов ЕГЭ, а это приводит к тому, что выбор специальности опирается на то, какие предметы они смогут лучше сдать и получить необходимые баллы. Ведь последнее — важный фактор поступления на бюджет и определения будущей профессии

Согласно статистике, собранной РБК у вузов страны в 2021 году, основные направления поступления абитуриентов были следующими:

IT-специальности

Эта сфера в топе направлений подготовки сразу во многих вузах — НИУ ВШЭ, СПбПУ, ИТМО, СПбГУ, МГТУ им. Баумана, МИСиС, НГУ, ДВФУ.

Инженерные специальности. Прикладная математика.

В большинстве случаев второе и третье места делят традиционные для каждого вуза специальности: к примеру, для Томского политеха это нефтегазовое дело, электроэнергетика; у МИСиС — материаловедение. В ВШЭ лидируют маркетинг и рыночная аналитика, а замыкают тройку иностранные языки. Экономика, менеджмент и юриспруденция также остаются популярными.

А теперь предлагаем взглянуть на статистику hh.ru, какие сферы востребованы у работодателей и в каких направлениях соискатели ищут работу.

Статистика hh.ru за 2021 год

Статистика hh.ru за 2021 год

«Абитуриенты идут учиться на другие специальности»

Итак, какая картина открывается нашим глазам: бизнес ищет профессионалов в одном направлении, соискателей в этой сфере мало или вовсе нет, а в это время абитуриенты идут учиться вообще на другие специальности.

Радует то, что в топ-3 со всех трех сторон (работодатели, соискатели и абитуриенты) входит сфера IT. Я обратила внимание, что вузы стали менее консервативными и все больше стремятся общаться со своими будущими абитуриентами. Проводят дни открытых дверей не только офлайн, но и онлайн. Сотрудничают со школами дополнительного образования, которые готовят подростков к поступлению. У многих появились маркетинговые отделы, работающие с аудиторией родителей и подростков. Важно, что они не просто рассказывают о вузе и программе обучения, а дают понимание, как факультет связан с реальными профессиями.

«Я обратила внимание, что вузы стали менее консервативными и все больше стремятся общаться со своими будущими абитуриентами», отметила Галина Ахмерова. Фото предоставлено Галиной Ахмеровой

Второй позитивный момент: появляются кейсы, когда вуз становится не только платформой получения образования, но и местом встречи студента с будущим работодателем. Высшая школа экономики, например, создает некоторые факультеты изначально в партнерстве с бизнесом. На недавно прошедшем форуме EdCrunch ХМАО мне посчастливилось поговорить с руководством в сфере образования этого региона, и я была приятно удивлена, что с 3-го курса все студенты уже интегрируются в работу на предприятиях и, соответственно, лучше понимают, куда они пойдут работать после выпуска. Это, конечно, примеры, на которые стоит равняться.

Мы много общаемся с бизнесом и, к сожалению, не все работодатели понимают важность правильной и заблаговременной профориентации. Они приходят конкурировать за «готовых» выпускников и мало принимают участия в школьных и студенческих мероприятиях, поэтому практически не оказывают воздействия на процесс формирования будущих специалистов.

Максимум, что можно увидеть — это разовые встречи со старшеклассниками, создание профильных классов, ориентированных на кадровые потребности компании и проведение олимпиад. Часто можно встретить такую картину: в геологическом университете на факультете, связанном с разведкой и добычей, 80% абитуриентов — девочки. Большинство из них в будущем не будут работать по профессии по причине удаленности работы от дома, длительных командировок и других нюансов.



Фото предоставлено Галиной Ахмеровой

Откуда тогда взялись эти 80% девчонок? Все дело в том, что один из предметов для поступления — химия. Сложный экзамен, который мальчики в школе выбирают редко.

Я всегда говорю про длинную связку «школа — ссуз/вуз — бизнес — родители».

Если мы хотим, чтобы не было диспропорции между соискателями и реально нужными для бизнеса профессиями, как происходит сейчас, важно вместе со школой/кружками/онлайн-площадками вести работу с шестого-седьмого классов. Именно это является целью нашего приложения Round.

Отсутствие взаимодействия приводит к кадровому голоду в одних отраслях и к переизбытку кандидатов в других. Привести эту систему к балансу можно, если каждый из участников процесса будет осознавать себя как звено общей цепочки и смотреть на полную картину. Важно не только то, чему учат в вузах, но и то, какой опыт получил студент до поступления и что его ожидает после выпуска

Главным заинтересованным лицом должен выступать работодатель. А вузам в свою очередь важно налаживать партнерские связи каждого факультета с рядом партнеров-работодателей и организовывать практику студентов не для галочки в учебной ведомости, а для реализации учащихся на рабочих местах.

*cогласно опросу Фонда общественного мнения (ФОМ)



Галина Ахмерова