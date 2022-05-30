Добегались: в Казани арестовали завкассой банка, в Питере осудили бандершу из «Райффайзена»

Роза Аглемзянова получила по приговору 10 лет, впереди — суд над Светланой Астафьевой, что скрывалась шесть лет

Фото: кадр видео (Роза Аглемзянова)

По данным «Реального времени», в Казани отправили на нары бывшую заведующую кассой дополнительного офиса Банка Казани Светлану Астафьеву. Ее задержали на прошлой неделе, через 6 лет после объявления в розыск и возбуждения дела о краже 14,2 млн рублей. Тем временем там же в северной столице выслушала приговор другая казанская беглянка Роза Аглемзянова — ее посадили на 10 лет за вынос миллионов из «Райффайзенбанка» в 2009-м и разбои в составе банды.

Подмена купюр и побег без паспортов



Детали задержания Светланы Астафьевой силовики пока не раскрывают. По данным одного из источников, беглая завкассой пряталась от полиции в родной стране, за 6 лет сменила несколько регионов. А попалась на минувшей неделе в Санкт-Петербурге. 24 мая полицейские Казани доставили ее в Татарстан. Причастность к преступлению подозреваемая сразу после задержания не отрицала, сообщают источники «Реального времени». 25 мая уже в качестве обвиняемой в особо крупной краже Астафьева предстала перед Ново-Савиновским судом. Следователь отдела полиции «Ямашевский» просил о водворении беглянки под стражу. Районная прокуратура ходатайство поддержала. И суд отправил кассиршу в СИЗО до 23 июня, сообщили изданию в пресс-службе суда.

Адвокат обвиняемой Антон Казанцев сегодня воздержался от комментариев.

Напомним, о пропаже денег в Банке Казани стало известно 16 июня 2016 года. Инкассаторы доставили в хранилище запечатанную сумку с наличными из дополнительного офиса на улице Адоратского. Но при проверке денежных пачек в них обнаружили бутафорские купюры «банка приколов». Ущерб в кредитном учреждении оценили в 14,2 млн рублей.

Личности предполагаемых «приколистов» установили быстро. Первичные подозрения с инкассаторов сняли, когда стало известно об исчезновении одной из сотрудниц офиса на Адоратского, пропавшей вместе с мужем. 20 июня 2016 года Светлану Геннадьевну Астафьеву и Юрия Александровича Спирина объявили в федеральный розыск, c указанием — могли скрыться на автомобиле «Опель Астра» белого цвета, оба являются уроженцами Чистополя.

Фото: ok.ru (Светлана Астафьева и Юрий Спирин)

В международный розыск по горячим следам казанских Бонни и Клайда объявлять не стали. Предполагали — они прячутся в России.

— Загранпаспорта они оставили дома, российские паспорта они тоже оставили. Если только как-то нелегально они пересекли границу. Она сразу же была объявлена в розыск, поэтому пересечь границу по своим документам легально она уже не может, — делился с журналистами начальник отдела Управления уголовного розыска МВД по РТ подполковник полиции Сергей Королев. С его слов, перед побегом Астафьева переписала квартиру на своего сына.

Коллеги беглянки ломали голову, что могло толкнуть пару на преступление. Светлана была одним из опытнейших сотрудников, пользовалась уважением подчиненных и доверием начальства. Никто не смог вспомнить ни ее очевидных проколов в работе, ни некорректного поведения.

Открытая, веселая и при этом достаточно скромная женщина — так характеризовали Астафьеву знавшие ее люди. Ни злоупотребления алкоголем, ни страсти к азартным играм никто за ней не замечал. Зато были все признаки достатка — семья ездила на отдых за пределы страны, покупала дорогие вещи, сделала в квартире дорогостоящий ремонт. Знакомым Светлана говорила о хорошем заработке мужа, правда, по данным полиции, официальной работы Спирин не имел.

— Банк продолжает работать в штатном режиме. Средства клиентов не пострадали, — сообщали в «Банке Казани» после ЧП. На тот момент Астафьевой было 39. В марте этого года она отметила 45-летний юбилей. Возможно, следующий также придется отмечать за решеткой. За кражу в особо крупном размере ей грозит до 10 лет лишения свободы.

«Прикрыла деньги тортом»: для беглой Розы прокурор просил 11 лет

Сбежавшую из Казани в 2009-м кассиршу «Райффайзенбанка» Розу Аглемзянову судили не в столице Татарстане. За 10 лет жизни в подполье она засветилась в серии вооруженных разбоев в составе банды своего гражданского мужа уже в Питере и Ленинградской области. На фоне нападений на ювелирные салоны, ломбард и отделение «Почты России», где Аглемзянова получила огнестрельное ранение от своих же, ее бескровный казанский эпизод слегка померк, хотя и остался самым весомым по размеру причиненного ущерба — 11,4 млн рублей.

Задержали ее в октябре 2019-го в общежитии города Великий Устюг, где беглянка жила по поддельному паспорту на имя Ольги Самвеловны Чекалиной.

До приговора дело Аглемзяновой дошло лишь в мае 2022-го. В прениях гособвинитель предлагал посадить Розу на 11 лет — за растрату миллионов банка, 10 эпизодов разбоя на 17 млн рублей и незаконное хранение револьвера с патронами в составе вооруженной преступной группы — банды. 5 мая 2022 года суд Санкт-Петербурга наказал Аглемзянову 10 годами колонии общего режима, оправдав по эпизоду незаконного оборота оружия.

Последний день работы этой сотрудницы филиала «Казанский» ЗАО «Райффайзенбанк» в Татарстане описан в приговоре так:

«Кассир Аглемзянова заступила на смену 1 августа 2009 года. Чтобы усыпить бдительность сотрудников охраны, сначала сообщила охранникам, что у дочки завтра день рождения, и отлучилась со смены в магазин за подарками. Вернулась с полной хозяйственной сумкой продуктов и тортом и продолжила работу в паре со старшим кассиром. Но та по неустановленным следствием причинам почувствовала себя плохо и не дожидаясь окончания смены ушла домой, и Аглемзянова, оставшись в кассовом помещении одна, сложила в хозяйственную сумку 11 415 000 рублей, прикрыла их тортом и по окончании рабочей смены вынесла из банка».

Троих подельников Аглемзяновой по банде суд наказал весомыми сроками в колонии строгого режима — от 8,5 до 10 лет. Приговор уже обжалован.

«Они выбрали в жизни неправильную цель»

Лидер банды, гражданский супруг казанской кассирши Ильдар Гиниятуллин в июне 2021 года получил 14 лет строгача по совокупности с вынесенным в 2015-м приговором Верховного суда Татарстана о его более ранних «подвигах» в составе казанской бригады Азата Хусаенова. Ее члены в форме омоновцев занимались разбоями, выслеживая получателей крупных сумм в банках и инсценируя спецоперации по задержанию.

Гиниятуллин покинул Казань в 2009-м в одно время с сожительницей, но задержали его на 5 лет раньше нее — в 2014-м, после неудачного налета на «Почту России». Поначалу мужчина уверял — расстался с Розой давно, о ее местонахождении не знает. Когда ему предъявили протокол экспертизы, что кровь на последнем месте преступления принадлежит именно ей, стал говорить — ее заставили... Правда, как позже выяснилось — перед налетами Аглемзянова приходила в ювелирные салоны и под видом подбора украшений изучала установку камер и посты охраны.

Как позже выяснили следователи, о криминальной жизни пары Аглемзяновой — Гиниятуллина их соседи по дому во Всеволожске даже не подозревали. Знали, что Ольга (Роза) является членом родительского комитета в школе, куда ходит ее дочь (девочка пропала вместе с матерью в 2009-м, одно время в полиции не исключали, что обеих уже нет в живых, а вернулась в Казань к бабушке в 2018-м, — прим. ред.), а муж купил дорогую машину. Значит, достаток есть.

«Никаких иных способов обеспечить своей семье нормальную жизнь, по ее словам, Аглемзянова не видела, — рассказывал журналистам следователь ГСУ Главного управления МВД по Санкт-Петербургу Алексей Головатюк. — И была уверена, что должна поддерживать мужа во всем и идти с ним до конца. Признаюсь честно, мне по-человечески жаль этих людей. Они просто выбрали в жизни неправильную цель. И заблудились...»

Вспомним и других заблудших татарстанцев. В декабре 2019-го Вахитовский суд Казани вынес приговор растратчикам 220 млн рублей: экс-глава местного филиала банка «Открытие» Олег Полях получил 6,5 года колонии общего режима, бухгалтер Наталья Степанова — 2,5 года. Замена гигантской суммы наличных рублей и валюты на муляжи вскрылась при ревизии осенью 2018-го. Полях сбежал, в июле 2019-го его поймали в Новороссийске и узнали — подмену он организовал в надежде «отыграться на бирже».

В 2015-м Зеленодольский суд вынес приговор бывшему инкассатору Сбербанка Игорю Богаченко. Он получил 14 лет колонии строгого режима за разбой со стрельбой в напарника и угон инкассаторского броневика с 68 млн рублей. Преступление было совершено 23 января 2015 года. Задержали разбойника с подельником Ильей Кострубиным через пять дней — они арендовали до весны домик у реки в одной из деревень Марий Эл. Собирались потом махнуть в Питер. Часть похищенных денег полиция нашла в том домике, около 8 миллионов — у дяди Богаченко Юрия Зеликова, часть Богаченко с Кострубиным спрятали в тайниках по пути в Марий Эл и после задержания указали места. 13 миллионов так и не были найдены. Кострубина и Зеликова отправили в колонию строгого режима на 8 и 5 лет соответственно.