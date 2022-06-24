День в истории: поверили в Пикассо и показали «кузькину мать»

Чем примечательна дата 24 июня?

Сегодня, 24 июня, в Конго отмечают День рыбы, а инки проводят церемонию, посвященную богу Солнца Инти. В этот день воспитанник Казанской гимназии Иса (Айса) Бикмаев первым из татар окончил Императорский Казанский университет, в Казани открылся филиал Центрального музея Ленина. На выставке в Москве Хрущев обещал Никсону показать «кузькину мать». Леонид Брежнев заявил, что холодная война окончена. Наконец, в Париже открылась выставка художника Пабло Пикассо, а в студии BBC впервые был продемонстрирован бытовой видеомагнитофон. Родились основатель цирковой династии Михаил Запашный, футболист Михаил Огоньков, актриса Галия Булатова. Умерли предводитель Башкирского восстания Батырша, актер Валерий Гатаев, ученый Мстислав Келдыш. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Татары пошли в университет

24 июня 1835 года воспитанник Казанской гимназии Иса (Айса) Мухамедович Бикмаев первым из татар окончил Императорский Казанский университет со званием действительного студента. Бикмаев был сыном переводчика, получил образование в Казанской гимназии и Казанском Императорском университете. После окончания университета Бикмаев работал преподавателем, а позже был назначен попечителем прилинейных киргизов на «Орской дистанции».

Фото: pastvu.com

24 июня 1987 года в Казани состоялось торжественное открытие филиала Центрального музея Ленина. Событие было приурочено к 100-летию революционной сходки студентов Казанского университета. Музей хранил и популяризировал материалы, связанные с именем вождя. В 1992 году его преобразовали в Национальный культурный центр «Казань», в 2018-м разделили на Казанскую городскую филармонию и музейный комплекс, а 30 августа 2020 года здание перешло в распоряжение Национальной библиотеки РТ.

24 июня 2011 года умер Валерий Гатаев, актер Московского Художественного академического театра имени Горького. Он родился в Казани и здесь окончил театральное училище. Гатаев прославился ролью главного героя в советском драматическом телесериале 1971 года «Тени исчезают в полдень». Впоследствии он исполнял роли преимущественно второго плана.



Фото wikipedia.org

24 июня 2021 года «Реальное время» писало, что прокуратура Приволжского района города Казани обнаружила признаки хищения денег жильцов дома по улице Фучика, 72. Кража средств была выявлена в ходе разбирательств с жалобами собственников жилья. Позже материалы были направлены в следственные органы для решения вопроса. У дома уже был похожий конфликт с управляющей компанией: УК «Райдэн» также обвинялась в хищении средств.



Хрущев против Никсона

24 июня 1959 года первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев во время беседы с американским вице-президентом Ричардом Никсоном на выставке в Сокольниках произнес легендарную фразу о «кузькиной матери». Под впечатлением от экспозиции Хрущев пообещал «догнать и перегнать США», но шутливо-просторечное выражение первого секретаря ЦК КПСС привело американцев в замешательство. Переводчик Хрущева Юрий Лепанов вспоминал, что переводил эту фразу как: «To show what's show», или «Мы вам покажем, что есть что!».

24 июня 1973 года Леонид Брежнев в ходе визита в США заявил об окончании холодной войны. В мае 1972 года были подписаны Договор о противоракетной обороне, Договор об ограничении стратегических вооружений. Это стало возможным благодаря так называемой политике разрядки. Но соглашения США — СССР не положили конец соперничеству между государствами. В 1979 году ситуация обострилась в связи с вводом советских войск в Афганистан.

Фото wikipedia.org

Пикассо стартовал

24 июня 1901 года в Париже состоялась персональная выставка 19-летнего испанского художника Пабло Руиса Пикассо. Ее организовал влиятельный торговец произведениями искусства Амбруаз Воллар, представив около 75 работ художника различной тематики. Можно сказать, что Воллар рисковал, организуя выставку Пикассо. Работы художника могли попросту не принести прибыли. Однако недоверие критиков к постимпрессионизму было преодолено, художник получил положительные отзывы.

24 июня 1963 года в студии BBC в Лондоне был впервые продемонстрирован бытовой видеомагнитофон «The Telcan». Он был своего рода экзотической разработкой компаний Nottingham Electronic Valve Company и Telcan. Видеомагнитофон обладал конструкцией открытого типа — головка для записи и секция с пленкой устанавливались непосредственно на корпус телевизора. К сожалению, продажам чудесного изобретения так и не было суждено начаться, поскольку компания NEVC стремительно обанкротилась.