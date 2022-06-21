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«Катюша» и По-2: «Огненные картины войны» в парке Победы

23:52, 21.06.2022
«Катюша» и По-2: «Огненные картины войны» в парке Победы

Казань присоединилась к акции «Огненные картины войны», которая проходит во всех городах-героях, городах воинской славы и трудовой доблести в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. В парке Победы молодогвардейцы выложили из свечей изображения гвардейского миномета «Катюша» и бомбардировщика По-2, производившегося в городе Казани в годы войны.

Видео: Камиль Исмаилов
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