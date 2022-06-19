Издевательство «Колорадо» над «Тампой» и Василевским. Ничушкин идет к первому Кубку Стэнли

Тотальный разгром «молний» в исполнении Ничушкина и компании

Фото: соцсети «Тампы-Бэй Лайтнинг»

Кто бы мог представить еще до начала серии, что превосходство «Колорадо» над действующим чемпионом «Тампой» будет таким неприличным. Во втором поединке «лавины» с Валерием Ничушкиным на острие просто уничтожили «молний» и их российского вратаря Андрея Василевского (0:7 в матче, 0-2 в серии). Спортивная редакция «Реального времени» разбирается в причинах такого успеха для «Эвеланш» и их российского нападающего. А также в полной беспомощности атаки и обороны «Тампы».

«Колорадо» смяло «Тампу» во всех компонентах

Кто бы мог подумать, но в этом финале Кубка Стэнли «Тампа» далеко не выглядит фаворитом на итоговую победу и поднятие «ушастого» над головами. «Колорадо» просто сминает «Тампу»» вместе с ее российскими лидерами — Никитой Кучеровым, Михаилом Сергачевым и тем более Андреем Василевским.

У первого пока нет ни одной заброшенной шайбы в двух играх финальной серии, только лишь результативная передача. У второго заброшенные есть, но и со своими прямыми обязанностями нижнекамец справляется не очень. В первой игре Сергачев неудачно отбросился из своей зоны и, по сути, привез шайбу в исполнении Валерия Ничушкина. В сегодняшнем матче он просто поплыл. Как российский вратарь «молний».

Почему «Эвеланш» имеет такое тотальное превосходство над «Тамой»? Высокое и постоянное давление уже у синей линии «Тампы» и невероятные скорости.

«Колорадо» душили активным форчеком буквально в каждое звено «Тампы». С такой страстью и огнем в глазах, что каждой новой смене «молний» хватало только выскочить на лед, чтобы прочувствовать тот ад, который им устраивали хозяева площадки. Если посмотреть на статистику, то у Перри, Маруна или Белльмара нет провальной разницы бросков, но на фоне таких «лавин» их попытки создать хоть какую-то видимость ответной опасности выглядели, мягко говоря, слабовато.

Фото: nhl.com

Высокий прессинг и преимущество в скорости позволили «Колорадо» серьезно подавить атаку «Тампы». Нет, матчи без заброшенных шайб у «молний» случались, но еще никогда она не проигрывала, так и не создав ничего опасного у чужих ворот от слова «совсем». Жалкие 16 бросков по воротам за весь матч — вот лучший показатель беспомощности атаки «Тампы» в этом поединке.

И снова Ничушкин на острие «лавин»

Возможно, главным фронтменом такой тактики и героем финального противостояния остается российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин. В прошлом материале мы уже писали, как россиянин сделал разницу для «Колорадо» и вытащил для своей команды первую игру финала Кубка Стэнли. Сначала забросил в «домик» Василевскому, а в овертайме помог Бураковскому решить исход матча

Для Валерия продолжается безоговорочно лучший сезон в карьере — вслед за рекордными показателями в гладком чемпионате, где уроженец Челябинска набрал рекордные для себя 52 очка, Валерий шикарно проводит и плей-офф, включая и финальную серию. У него 13 очков в 16 играх розыгрыша Кубка Стэнли.

У россиянина уже три шайбы в этом финале. Биг Вэл перестал заморачиваться на неприятностях, собственных психологических барьерах и теперь выдает стабильно высокий уровень в обороне, выгрызает шайбы у бортов и четко реализует свои моменты.

Сегодня ночью он уже на первых минутах встречи забросил, удачно подставив клюшку при розыгрыше большинства.





Не ушел без забитого гола Ничушкин и в равных составах. Бросок вновь получился неберущимся у голкипера «Тампы» Андрея Василевского. Стоит признать, что и оборона здесь пошла куда-то пить чай.

«Я в шоке от того, как он играет. Он же был бесполезным в «Далласе». Ни голов, ни штрафных минут. Я не представляю, как это было возможно. А теперь он выглядит как реинкарнация Фрэнка Маховлича», — The Athletic записал анонимное мнение одного из тренеров НХЛ.

Валерий пока забрасывает больше всех в финале Кубка Стэнли. Чтобы стать обладателем Кубка Стэнли осталось два шага. И, пожалуй, это будет самая драматичная история для конкретного хоккеиста, в которого не просто никто не верил, а долго насмехались и делали героем мемов.

Василевский поплыл? Купер должен дать ему передохнуть

При таком унизительном разгроме, как правило, все вопросы обычно адресуются вратарю. Андрей Василевский пропустил семь шайб, и это его личный антирекорд. Еще никогда в плей-офф россиянин столько не пропускал. Более того, три из семи были пропущены еще в первом периоде.

Но это точно не тот случай, когда все претензии должны быть только к вратарю. Да, Вася поплыл, пропустив три быстрых гола. Да, это далеко не лучшая его игра и, возможно, голкиперу нужен отдых. Но, как мы уже отмечали выше, оборона «Тампы» в этом матче вместе с Сегачевым, что называется, вышла из чата. Вратаря, по сути, бросили на растерзание «Эвеланш».

Впрочем, сами игроки тоже признают этот факт.

«Вы знаете, Василевский справился, наверное, с 75 процентами таких моментов. Но их было слишком много. Мы знаем, что должны начинать с более жесткой игры в защите», — говорил защитник «молний» Райан Макдона после матча.

Признал, что команда никак не помогла Андрею и форвард «молний Стивен Стэмкос.

«Мы бросили его на произвол судьбы. Он был нашей опорой в течение стольких лет. Команда в долгу перед ним, в следующем матче должны сыграть гораздо лучше. Сегодня мы могли бы пропустить еще больше. Он сделал несколько отличных сэйвов.

Поражение — ни в коем случае не его вина. Вся команда должна стать лучше», — сказал капитан «Тампы».

Фото: nhl.com

Наставник же «молний» даже не думал, чтобы менять вратаря во время матча.

«Я не думал об этом. Это лучший вратарь в мире. Мы вместе побеждаем и вместе проигрываем. Даже если бы я так решил, не думаю, что он бы ушел со льда. Вот такой в нем дух соперничества. И поэтому он лучший», — сказал тренер «Тампы» Джон Купер.

Все эти реверансы в сторону Василевского, конечно, приятны, особенно со стороны главного тренера. Однако, возможно, о временной замене вратаря как раз и стоит задуматься тренерскому штабу «Тампы». Накопленная усталость Андрея видна невооруженным глазом. Россиянин уже проигрывал в двух подряд играх в серии с «Рейнджерсом», а теперь столько же и в финале с «Колорадо». Пора немного передохнуть, и снова в бой, за третьим кубком!

Эрик Добролюбов