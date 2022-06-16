Ничушкин разрушает грезы Кучерова и Василевского на третий Кубок Стэнли

Российский форвард незаметно становится лидером «Колорадо» и делает результат в финале Кубка Стэнли

Финальное сражение за Кубок Стэнли стартовал сегодня в Дэнвере. Ожидания, что шоу будут делать россияне оправдались, вот только не совсем. Далеко не лидеры «молний» Никита Кучеров, Андрей Василевский и Михаил Сергачев стали главными героями первой встречи финала, а их визави из «Колорадо» Валерий Ничушкин. Спортивная редакция «Реального времени» подводит итоги стартовой встречи «русского финала» Кубка Стэнли.

Ничушкин > Кучеров и Сергачев

Все мировое хоккейное сообщество давно отлично усвоило: если «Тампа» в финале, то жди тотального доминирования и уничтожения соперника. Но не в этот раз. «Колорадо» сделал все, чтобы «молнии» даже вздохнуть не смогли на старте встречи, и такой «блицкриг» в итоге вылился в 3 шайбы в ворота Василевского за первый же период.

Нет, в нынешнем плей-офф «Тампу» пытались «задушить» на старте и даже эпизодически соперникам это удавалось. Та же «Флорида» пыталась пробить российского голкипера «Тампы», нанеся под 50 бросков по ее воротам. Но такого контроля ситуации и разрыва обороны «молний» еще никто не совершал.

Уже к 10-й минуте на табло светились 2:0. Причем удваивал счет, пожалуй, главное открытие сезона Валерий Ничушкин.





Впрочем, просто так «Тампу» смять и не получить достойного сопротивления невозможно. Одну шайбу «молнии» все-таки отыграли в первой двадцатиминутке — Ник Пол создал гол из воздуха. А уже во втором периоде за дело взялся российский легион «молний» — за 48 секунд усилиями русских игроков счет превратился с 3:1 в 3:3.

Сначала Кучеров эффектно обыграл Тэйвса и выдал шикарный пас на Палата, попутно став первым россиянином, которому удалось набрать 90 очков за три плей-офф НХЛ.



Затем уже защитник «Тампы Михаил Сергачев в своей узнаваемой манере кистевым броском отправил шайбу от синей линии в сторону ворот, и она оказалась не по силам вратарю «Эвеланш» Кюмперу. Это уже вторая шайба в Кубке Стэнли-2022 для нижнекамского воспитанника.

Гол стал последним в основное время матча — за 26 минут никто больше пробить вратарей не смог. Хотя прыть Ничушкина не заметить было нельзя.

Уже в начале овертайма российской форвард «Колорадо» сыграл ключевую роль в итоговой победе своей команды. Сначала он заблокированный бросок Комфера, потом подхватил шайбу на откскоке, выдал пас на Андре Бураковски, который поставил точку в игре. Неудачную серию выносов из зоны начал, кстати Сергачев.

Бросать Ничушкин мог и сам, но решил выводить под бросок партнера, хотя за весь матч набросал больше всех в своей команде.

«В этой игре были позитивные для нас моменты, но матч выиграла правильная команда, — признал тренер «Лайтнинг» Джон Купер справедливость результата. — Надо отдать им должное за то, что они справились. Тем не менее, мы стали лучше. Хотя мы даже близко не показали свою лучшую игру, но у нас все еще был шанс вытащить матч. Но чтобы обыграть такую талантливую команду, мы все же должны показать более классный хоккей, чем этот».

Ничушкин делает разницу. В Далласе рыдают от сожаления

В общем, как ни старались в этот вечер признанные герои «Тампы» из России — Кучеров, Василевский и Сергачев, а переломить столь мощных «лавин» с таким заряженным Биг Вэлом не смогли.

Валерий Ничушкин после нынешнего сезона точно может застолбить за собой статус главной «Золушки» в Национальной хоккейной лиге. Российский грузный форвард висел на волоске от того, чтобы окончательно покинуть НХЛ без единого предложения после ужасного почти трехлетнего безрезультативного периода скитания по разным франшизам лиги. Сегодня же Ничушкин, совершивший путь от изгоя и объекта насмешек, стал главным орудием «Эвеланш» в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. Сейчас Валерий проводит самый результативный плей-офф в карьере, у него 9 (5+4) очков за 14 матчей.

А ведь когда-то он дважды пытался получить признание в НХЛ через «Даллас Старз», которые выбирали его на Драфте новичков-2013. Почти три года с 2013 по 2016 и еще разок в 2018 — обе захода нельзя слишком яркими, но и провальными назвать язык не поворачивается. В составе «Старз» Ничушкин провел 240 матчей и набрал 77 (24+53) очков.

фото: nhl.com

Теперь же в Техасе буквально кусают локти от того, что Биг Вэл больше не с ними. Вот как отреагировал на игру Валерия в первом матче финала комментатор матчей «Далласа» Брюс Левайн:

«Вэл Ничушкин делает разницу. Извините, я пока рыдаю в подушку», — написал Левайн в Twitter.

Красивая история, в которой нужен и красивый финал, и победа в Кубке Стэнли стала бы именно таким «хэппи эндом».

Эрик Добролюбов