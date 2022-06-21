День в истории: кремль попал в список ЮНЕСКО, а в Ленинграде родился Цой

Чем примечательна дата 21 июня?

Сегодня, 21 июня, Международный день йоги, селфи и скейтбординга, а также Всемирный день гуманизма и гидрографии. В России в этот день свой праздник отмечают кинологические подразделения МВД. 21 июня в Казанской консерватории состоялся первый выпуск музыкантов, прошел учредительный съезд ассоциации татарских женщин «Ак калфак», Казанский кремль попал в список ЮНЕСКО. В России учрежден институт судебных следователей, а на Русско-Балтийском вагонном заводе в Риге собран первый серийный автомобиль российского производства. Фирма грамзаписи Columbia Records выпустила на рынок долгоиграющие пластинки и, наконец, впервые в космос вышел первый в мире частный управляемый космический корабль SpaceShipOne. Родились: поэт Александр Твардовский, мэр Москвы Сергей Собянин и рок-музыкант Виктор Цой. Умерли: хан и сын Сююмбике Утямыш-Гирей, композитор Николай Римский-Корсаков и разведчик Юрий Дроздов. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Казанский кремль — объект всемирного наследия ЮНЕСКО

21 июня 1546 года ушел из жизни Утямыш-Гирей, сын Сююмбике. В пятилетнем возрасте мальчик вместе с его матерью был передан Москве, после чего он воспитывался при дворе Ивана IV, где его позже крестили и дали новое имя — Александр Сафагиреевич. До самой смерти в 1566 году носил титул царя. Похоронен с царскими почестями в Архангельском соборе Московского Кремля.

Фото wikipedia.org

21 июня 1950 года в Казанской государственной консерватории состоялся первый выпуск музыкантов. Открылось образовательное учреждение в 1945 году, когда в Казани очень не хватало национальных музыкальных работников высшей квалификации. Назиб Жиганов, который обратился в правительство с просьбой об открытии, был ректором до самой своей смерти в 1988 году. В вузе было сформировано пять факультетов: оркестровый, фортепианный, вокальный, теоретико-композиторский, дирижерско-хоровой.

21 июня 1992 года состоялся учредительный съезд ассоциации татарских женщин «Ак калфак» — составной части Всемирного конгресса татар. Из наиболее значимых мероприятий, которые организовали и провели участницы «Ак калфак», можно выделить такие, как Всероссийский форум женщин «Женщины в ХХI веке: семья и общество», II Всемирный форум татарских женщин. Первым президентом ассоциации стала журналист и общественный деятель Роза Туфитуллова.

Фото: Роман Хасаев

21 июня 2001 года в Казани открыли мемориальную доску Организации городов Всемирного наследия. Таким образом, Казанский кремль торжественно включили в список ЮНЕСКО.

21 июня 2021 года «Реальное время» писало, что в центре Казани развернулась борьба за недвижимость, которая ранее принадлежала швейному ОАО «Адонис». В борьбе за землю и здания схлестнулись два предприятия, и оба — банкроты. Это само ОАО «Адонис» и входившее с ним в одну группу ООО «Реал Групп».

Фото wikipedia.org

Родился Цой

21 июня 1909 года на Русско-Балтийском вагонном заводе в Риге собран первый серийный автомобиль российского производства. Название «Руссо-Балт» появилось вследствие сокращения названия на французском языке Russo-Baltique. Появление автомобилей связано с тяжелым временем для завода, так как после окончания Русско-японской войны пропал спрос на военные железнодорожные обозы — пришлось меняться. В стране и до этого производились автомобили, однако именно этот можно по праву называть первым серийным, так как здесь подобные автомобили изготавливались десятками в каждой серии. «Руссо-Балт» в наибольшей степени состоял из российских деталей и полностью производился в империи. Машина входила в число самых крепких и надежных автомобилей мира.

21 июня 1962 года в Ленинграде родился Виктор Цой, основатель и лидер группы «Кино». С ранних лет у мальчика проявлялись способности к рисованию и музыке. С 1974 по 1977 год Цой учился в художественной школе. Там он не только развивал навыки рисования, но и впервые занялся музыкой — был бас-гитаристом в группе «Палата №6», появившейся в этой самой школе. В этот период он пишет первые тексты к своим песням. Окончив художественную школу, Виктор поступил в художественное училище имени Серова (сейчас Санкт-Петербургское художественное училище имени Н.К. Рериха), но его исключили за неуспеваемость. Тогда Цой устроился работать на завод, параллельно обучаясь в вечерней школе. Позже поступил в ПТУ по специальности «резчик по дереву». Интересно, что после этого у него осталась привычка вырезать из дерева японские фигурки нэцке. Постепенно у Виктора появляются новые знакомства, он выступает сразу в нескольких рок-группах. Скоро образовывается группа «Гарин и Гиперболоиды», в нее входили Виктор Цой, Алексей Рыбин и Олег Валинский. Однако Валинский ушел в армию, группа сменила свое название на «Кино».

Фото teachron.livejournal.com

Пластинки стали больше



21 июня 1948 года фирма грамзаписи Columbia Records выпустила на рынок долгоиграющие пластинки, на каждой стороне которых можно было записать 23 минуты музыки. Их презентация прошла в Нью-Йорке в отеле «Уолдорф-Астория». Там наглядно показали «вместимость» новинки, включив всем присутствующим в зале ми-минорный концерт Мендельсона, который уместился на одной стороне пластинки. На старых пришлось бы задействовать обе стороны трех пластинок. Помимо этого, новые пластинки были более компактны, динамический диапазон записи увеличился, а шумов практически не было слышно, что обеспечивало более качественное звучание. Благодаря этому в музыкальной индустрии произошла настоящая революция: на смену прежним тяжелым и хрупким дискам с одной песенкой на стороне пришли виниловые альбомы.

21 июня 2004 года первый в мире частный управляемый космический корабль SpaceShipOne впервые вышел в космос. Его произвела американская авиастроительная компания Scaled Composites LLC для участия в конкурсе Ansari X Prize. В рамках этого конкурса было необходимо создать такой космический корабль, который смог бы дважды в течение двух недель выйти в космическое пространство с тремя людьми на борту. Победителю гарантировался приз в размере 10 миллионов долларов. После полетов в 2004 году компания одержала победу в конкурсе и забрала вознаграждение.