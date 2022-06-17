День в истории: театр оперы открыли «Беглецом», а в «Волге» впервые собралась татарская молодежь

Чем примечательна дата 17 июня?

Фото: Дни татарской молодежи, 1990 год / sntat.ru

Сегодня, 17 июня, Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой. 17 июня открылся Татарский государственный оперный театр, Рудольф Нуриев попросил предоставить ему политическое убежище во Франции, прошли первые Всемирные дни татарской молодежи, директора литературных музеев собрались на семинар, критики заметили роман «12 стульев», статуя Свободы прибыла в США, а Исландия стала независимым государством. Родились банкир Степан Рябушинский, композитор Шарль Гуно, балерина, жена Пабло Пикассо Ольга Хохлова, писатель Виктор Некрасов, чемпион мира по шахматам Тигран Петросян. Умерли дважды Герой Советского Союза маршал Кирилл Москаленко, певица и актриса Клавдия Шульженко, живописец Татьяна Яблонская, писатель и сценарист Юрий Нагибин, модельер Джанфранко Ферре. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Театр оперы открылся без своего здания

17 июня 1939 года оперой Назиба Жиганова «Качкын» («Беглец») открылся Татарский государственный оперный театр. Сюжет строился на теме пугачевского восстания, в основной группе актеров были выпускники татарской оперной студии Московской консерватории. «Качкын» — первая опера Назиба Жиганова. На торжественном открытии многие артисты получили премии и почетные звания. При этом до строительства современного здания театра было далеко — спектакли проходили в нынешнем Тинчуринском.

17 июня 1961 года на гастролях Ленинградского театра оперы и балета в Париже танцовщик Рудольф Нуриев попросил политического убежища. Вскоре он выступал на постоянных условиях в Лондонском королевском балете, а позже и в парижской Гранд-опера. Нуриев смог приехать на родину только после распада Советского Союза.

Фото: kazan-opera.ru

17—18 июня 1990 года в лагере «Волга» прошли первые Всемирные дни татарской молодежи. В этом году их проведут в 32-й раз. В 1990-м встречи продолжались 12 дней, инициаторами мероприятия были Резеда Сафиуллина и Рим Гильфанов, обратившиеся с предложением к секретарю областного комитета ВЛКСМ Ильдару Гильмутдинову — и получившие одобрение.

17 июня 2000 года в Казани открылся Всероссийский творческий семинар директоров литературных музеев из Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Таганрога, Сыктывкара, Пензы, из Костромской и Рязанской областей. Больше всего было представителей Татарстана — из 25 музеев.

17 июня 2021 года «Реальное время» рассказывало, как реставрация дома купца Маркова перешла в судебное разбирательство, поскольку работы велись к тому времени уже 5 лет, с затратами в 170 миллионов рублей, однако проект все еще не был завершен.

Фото: Максим Платонов

Как «12 стульев» оценили по достоинству

17 июня 1874 года родился Степан Рябушинский, основатель одного из первых в России автомобильных заводов — Акционерного Московского общества (АМО). Также московский банкир был известен как коллекционер икон, причем многие из них он потом жертвовал старообрядческим храмам.

17 июня 1929 года литературовед Анатолий Тарасенков опубликовал в «Литературной газете» рецензию под названием «Книга, о которой не пишут» на роман Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев». После этого к ней начали приглядываться другие советские критики, книга спустя год после издания начала набирать популярность.

Фото wikipedia.org

Исландия — крохотная и независимая

17 июня 1885 года статуя Свободы прибыла в США на борту французского парохода Isere. Она была задумана как подарок к столетнему юбилею Декларации независимости в 1876 году. Статуя была сделана из меди и стали, ее высота без пьедестала — 46 метров.

17 июня 1944 года провозглашена Республика Исландия, которая получила полную независимость от Дании. До этого, в 1918 году, она была объявлена независимым королевством в личной унии с соседней державой, а в мае 1940 года Исландию захватила Великобритания, передав право оккупации острова Соединенным Штатам.