Школа в овраге: жители казанского ЖК «Светлая долина» выставили претензию застройщику

В микрорайоне комфорт-класса под строительство соцучреждения отдали овраг, который жильцы хотят сохранить в качестве рекреационной зоны

Жители ЖК «Светлая долина» встали на защиту расположенного по соседству в пойме Ноксы оврага и его обитателей. Они добиваются сохранения рекреационных территорий рядом с «человейниками» в 10—25 этажей, а также требуют прекратить засыпку оврага строительным мусором. В материале «Реального времени» — о проблемах «тихого семейного района, где просыпаются под щебет птиц», реакции госорганов и застройщика на просьбы жителей сохранить его экологию, а также о том, почему казанцы, недавно активно выступавшие за устройство в «Светлой долине» парка, оказались не рады началу подготовки к этому строительству.

Забота об экологии или «мракобесие»?



В «Реальное время» обратилась активистка Мария Гомжева, которая представляет интересы нескольких десятков жителей казанского жилкомплекса «Светлая долина»:

— От нашего жилкомплекса рукой подать до берега Ноксы, к воде спускается овраг (другой такой же недавно засыпали при строительстве очередного дома. А в оврагах живут лягушки, птицы, ужи, словом, множество мелкой живности. Растут деревья, цветут цветы — собственно, ради этого здесь люди и покупали квартиры, поверив рекламе, которая описывает «Светлую долину» как «жилой комплекс на границе города и природы, тихий семейный район, где просыпаются под щебет птиц». Когда я и мои соседи в 2018 году покупали здесь квартиры, генплан жилкомплекса был другим, на месте, где сейчас начинают засыпать последний овраг под застройку, ничего не планировалось строить. Даже соседние новые дома изначально были другими! Очень много вопросов по этому поводу: кто согласовал такой генплан с уничтожением флоры и фауны, почему овраг не включили в программу благоустройства прилегающей территории — ведь рядом Нокса, которую хотят благоустроить?

Жители сообщили, что «в ЖК «Светлая долина» застройщиком «Ак Барс Дом» идет уничтожение флоры и фауны

Школа и парк — на строительном мусоре?

Жители «Светлой долины» обратились в Минэкологии РТ и на сайт «Госуслуги РТ», в «Народный контроль», — они сообщили, что «в ЖК «Светлая долина» застройщиком «Ак Барс Дом» идет уничтожение флоры и фауны, а именно: засыпают грунтом заболоченный овраг с разной интересной живностью», причем обратили внимание на то, что «в сдвигаемом в овраг грунте невооруженным глазом видны остатки строительного мусора: пластик, шлакоблоки и прочее».

Правда, на сайте госуслуг, кроме официального ответа (о том, что заявка переназначена ЦТУ Минэкологии, а затем и вовсе «спущена» в администрацию Советского района Казани), появился еще и комментарий некой Венеры К.: «У людей какое-то мракобесие началось. О каком уроне природе говорят? Это территория под строительство школы, которая очень нужна в комплексе, а рядом начали благоустраивать парк. Свой план по благоустройству презентовали, экологичность подходов объясняли». Но активисты заподозрили, что его оставила представитель либо муниципалитета, либо застройщика.

— В адрес Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан поступило коллективное обращение граждан о захламлении оврага при капитальном строительстве в ЖК «Светлая долина» Советского района Казани, — сообщили в этом ведомстве «Реальному времени». — Обращение по вопросу разрешения на строительство в овражной местности перенаправлено в администрацию Советского района Казани. А обращение по вопросу нарушений при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства перенаправлено в Инспекцию государственного надзора Республики Татарстан.

Ждать реакцию этих ведомств придется долго — заявки отправлены жителями 2 июня, а на ответ закон отводит чиновникам месяц.





Как ребенку объяснить?



Жители комплекса обратились также в республиканский Минстрой. В письме на имя министра Марата Айзатуллина говорится о том, что им известно: земельный участок, где расположен овраг, отведен под строительство очень необходимой здесь второй школы: «Мы понимаем необходимость строительства второго корпуса школы, так как школа №184 переполнена, в некоторых классах количество учеников достигает 36 человек, введена вторая смена, на некоторых уроках дети сидят по трое… Но как объяснить ребенку, что все делается на благо? <…> Как воспитать в детях любовь и заботу о природе, когда они видят обратное?»

Заявители попросили Марата Айзатуллина «найти с застройщиком компромиссное решение по сохранению оврага и облагораживанию этой территории в рамках создания парковой зоны вдоль реки Ноксы», описав важность сохранения последнего островка природы, где можно услышать кваканье лягушек и соловьиные трели, где буйствует разнотравье, где «взрослые и дети могут поближе познакомиться с природой».

«К нам отношения не имеет»

В минстрое обращение жителей сразу же перенаправили «по подведомственности» — в минэкологии и Казгорисполком. Как выяснилось, поиски компромиссов с застройщиком — не дело минстроя.

— Эта территория по улице Александра Курынова еще два или три года назад была передана нами городу под строительство школы, — сообщили «Реальному времени в ГК «Ак Барс Дом». — Ранее на этом участке производилось углубление грунта, чтобы дать отток разливным водам Ноксы. В прошлом году углубление начали засыпать с последующим уплотнением. Работы проводятся в рамках госпрограммы «Жилище». В Казани, в отличие от Москвы, где застройщики сами строят школы, их строительство ведется по федеральной программе, так что сейчас эти работы к нам отношения не имеют.

В офисе застройщика уточнили, что парковая зона не подходит вплотную к Ноксе, чтобы она не страдала во время разлива

Однако в ГК «Ак Барс Дом» заверили, что строительный мусор со строительства жилкомплекса не мог попасть в овраг у Ноксы, и предположили, что работы ближе к берегу реки могут производиться в рамках другого проекта — благоустройства территории вдоль Ноксы и строительства на берегу реки парка:



— В мае начались работы по строительству первой очереди парка. Его концепция была согласована с экологами и жителями. Парк запланировано благоустроить на большом протяжении — мимо всех жилых комплексов, ЖК «Светлая долина» и ЖК «Весна», вплоть до Компрессорного завода.

В офисе застройщика уточнили, что парковая зона не подходит вплотную к Ноксе, чтобы она не страдала во время разлива, и «включает длинные «островки», которые вклиниваются в ЖК «Светлая долина».

А может «Госнадзор» поможет?

«Реальное время» направило в исполком Казани запрос о том, возможно ли сохранить природный ландшафт, флору и фауну оврага, и какие конкретно меры принимаются в связи с захоронением в овраге строительного мусора.

— Направляем вам информацию администрации Советского района, — ответили там. — Данный земельный участок находится в частной собственности. Однако в любом случае строительный мусор должен вывозиться. Администрацией Советского района направлено письмо в адрес Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан для принятия надзорных мер.

Только вот там обращение жителей «Светлой долины» тоже отфутболили. В ЦТУ Минэкологии РТ переслали его в Госстройнадзор, да так спешили, что, обращаясь к начальнику инспекции Василию Кудряшову, потеряли слово в названии ведомства: «Инспекции государственного надзора Республики Татарстан».



Соловьи как веская причина не засыпать овраг

— Действительно, узкую территорию вдоль Ноксы необходимо благоустроить, чтобы появились лица, ответственные за ее содержание, — говорит казанский эколог, заведующий лабораторией инженерных проблем биотехнологии КНИТУ-КХТИ Сергей Мухачев. — Иначе такие территории превращаются в свалки. А что касается сохранения оврага, то его необходимо обследовать. Должна быть выполнена оценка воздействия строительства на этом участке на окружающую среду. Если выяснится, что в овраге есть родники, питающие Ноксу, если там растут редкие растения, деревья-патриархи, редкие для нашей местности породы деревьев, например дубы, водятся редкие животные и птицы — его нельзя засыпать и застраивать, там необходимо сделать парковую зону. Кстати, факт обитания там певчих птиц — соловьев, варакушек, трясогузок — уже основание не застраивать. Территорию надо привести в порядок, а под строительство школы отвести другой участок — там достаточно бывших сельхозугодий, которые не используются и не представляют ценности.

Сергей Мухачев заметил, что парковая зона около Ноксы в виде полосы, которая местами имеет ширину менее 50 метров, — мера вынужденная, поскольку участки рядом застроены. Но это не полноценная рекреационная зона, подчеркнул он, и компенсировать этот недостаток можно, только обеспечив наличие отходящих от нее более широких зеленых «коридоров» в местах, где есть овраги, ручьи, просто незастроенные участки, чтобы обеспечить поступление воды в реку, миграцию животных и растений.

